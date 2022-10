UIL FPL SANITÀ – TRENTINO * INCONTRO VERTICI APSS * PROGETTO “ATTRATTIVITÀ”: VARAGONE E ZOCCO, « SI DEVONO CREARE LE CONDIZIONI PER TRATTENERE IL PERSONALE, RICONOSCENDO IL GIUSTO COMPENSO ECONOMICO E RIPOSO PSICO-FISICO »

16.15 - lunedì 17 ottobre 2022

In data odierna si è tenuto l’incontro con i vertici dell’APSS, l’Assessore alla Salute e Politiche Sociali della PAT Segnana e le OO.SS. per la presentazione del progetto “Attrattività”. L’obiettivo di questo progetto è di rendere più visibile l’APSS nel reclutare medici, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari e altre figure, che attraverso una piattaforma creata da Trentino Sviluppo servirà a rendere più attrattivo il lavoro nel nostro territorio.

Dopo averci illustrato tale progetto Giuseppe Varagone Segretario della Uil Fpl Sanità e Matteo Zucco Responsabile dell’Area Medica Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria della Uil Fpl Sanità sono intervenuti rimarcando che lo strumento da loro ideato non focalizza il vero problema attuale, ovvero l’emorragia del personale verso altre strutture e/o territori diversi.

Gli stessi in merito hanno voluto precisare che l’obiettivo primario è quello di rendere “attrattivo sì” il lavoro in azienda, ma si devono immediatamente creare le condizioni per trattenere il personale in essere riconoscendo loro il giusto compenso economico e il giusto riposo psico-fisico, soprattutto dopo questo lungo periodo di emergenza sanitaria che ha messo a dura prova non solo fisicamente, ma anche psicologicamente il personale citato.

La Uil Fpl Sanità del Trentino è da sempre impegnata a raccogliere direttamente sui luoghi di lavoro il malcontento di questi professionisti, ormai saturi e demotivati per i continui rientri in servizio, ferie e aspettative spesso negate e nello stesso tempo meno retribuiti rispetto ad altre realtà vicine.

La Uil Fpl Sanità del Trentino per l’ennesima volta ha espresso la richiesta di sburocratizzazione delle assunzioni, liberalizzazione delle quote del part-time e una maggiore valorizzazione attraverso lo sviluppo e crescita professionale, in maniera tale da rendere più “ATTRATTIVO” il lavoro in tutto l’ambito dell’Apss. Questa organizzazione sindacale è dell’idea che un dipendente soddisfatto professionalmente e contento del proprio lavoro possa portare solo ancor più benefici in termini di qualità e professionalità.

*

Giuseppe Varagone

Segretario della UIL FPL Sanità del Trentino

Matteo Zocco

Responsabile dell’Area Medica Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria della Uil Fpl Sanità