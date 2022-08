UIL FPL SANITÀ – TRENTINO * APRAN: VARAGONE, « SIGLATA L’IPOTESI DI ACCORDO PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS COVID-19 FASE III, PER 8 MILIONI »

11.43 - lunedì 22 agosto 2022

Oggi, 22 Agosto 2022 presso l’Apran abbiamo siglata definitivamente l’ipotesi di accordo per l’attribuzione del bonus Covid-19 fase III per l’ammontare di oltre 8 milioni di euro.

Tale accordo è rivolto al personale sanitario, personale socio sanitario e Otas (operatore tecnico autista soccorritore) di trentino emergenza 118, operante presso l’Apss direttamente impegnato nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo che va dal 01.01.2021 al 31.03.2022 come previsto dall’art. 19, comma 4, della Legge Provinciale numero 21 del 27 dicembre 2021.

Questo accordo verrà suddiviso in quattro fasce in base alle ore effettuate cosi composte: fascia 1- fino a 1600 ore euro 650,00; fascia 2 – da 1601 a 2000 ore euro 950,00; fascia 3- da 2001 a 2200 euro 1350,00; fascia 4 – da 2201 ore in poi euro 1650,00.

Giuseppe Varagone Segretario della UIL FPL Sanità del Trentino, fa presente, che questo accordo è frutto di una delle tante nostre rivendicazioni a favore dei tanti Lavoratori e Lavoratrici che durante questa fase epidemiologica non si sono risparmiati a dare il loro contributo professionale per fronteggiare questa emergenza, che purtroppo da più di due anni continua a mettere a dura prova sia il sistema sanitario Trentino che chi vi opera all’interno.

Conclude Giuseppe Varagone, sarà nostra premura vigilare presso l’Apss per far sì che a questi Professionisti venga erogato il dovuto in tempi celeri .

Giuseppe Varagone

Segretario della UIL FPL Sanità del Trentino