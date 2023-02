UIL FPL ENTI LOCALI – TRENTINO * SERVIZI INFANZIA E NIDO: BASSETTI, « ASSENZA DI DIALOGO CON LE PARTI SOCIALI, IMPATTO NEGATIVO SUL BENESSERE DEL PERSONALE »

12.17 - venerdì 3 febbraio 2023

SERVIZI INFANZIA E NIDO IN TRENTINO? CINICO STRUMENTO DI PROPAGANDA POLITICA.

Le scelte politiche ciniche degli ultimi anni viaggiano nell’assenza voluta d’attenzione verso chi i servizi li eroga, forse nella speranza che il “provarci” sia sinonimo di vittoria politica, indipendentemente se a pagarne le conseguenze saranno i lavoratori di quel settore. L’indifferenza, l’incapacità di programmazione strutturale e la completa assenza di dialogo costruttivo con le parti sociali, rappresentative il mondo del lavoro inserito nei servizi infanzia e nido Trentino pubblico e privato, sta impattando negativamente orami da troppo tempo sul benessere del personale dipendente.

La UIL FPL EE.LL. fin dal 2018 disponibile al dialogo, senza preconcetti di colore politico, con l’unica certezza che solo attraverso il dialogo delle parti si possano dare risposte al mondo del lavoro. Risultato? Non abbiamo ottenuto nessuna apertura, anche se in continuità di richieste, inevase, passando dai comunicati stampa, stati di agitazione, scioperi, denunce all’Ispettorato del Lavoro, ricorsi con impugnative legali delle delibere Provinciali, in tutti i gradi di giudizio, per arrivare ad oggi in attesa del responso da parte del Consiglio di Stato per la situazione delle ormai conosciute aperture su luglio delle scuole infanzia.

Mai si è assistito in Trentino, come negli ultimi anni, ad una deriva d’incapacità politica di così grave rilevanza, nel rimarco che chi eroga i servizi, nei Comuni e nelle Cooperative Sociali, sono lavoratrici e lavoratori stremati ed inascoltati che non trovano possibilità di ascolto o aiuto se non all’interno del Sindacato Confederale che li rappresenta. Siamo quasi alla fine dell’attuale legislatura Provinciale e come sappiamo i conti si faranno alle urne ad ottobre, dove migliaia di lavoratori i e lavoratori pubblici e privati insoddisfatti, andranno a votare assieme alle loro famiglie; noi attenderemo, nella costanza di chi non ha mai lasciato solo chi chiedeva aiuto, a differenza “lapidaria” della Politica Trentina.

Andrea Bassetti

Per la Segreteria Provinciale- UIL FPL EE.LL.