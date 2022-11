UIL FPL – ENTI LOCALI / TRENTINO * CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE: « AUTONOMIE LOCALI, SOTTOSCRITTO IN VIA DEFINITIVA IL 2019-2021 / DA FINANZIARE SUBITO IL TRIENNIO 2022-2024 »

12.44 - venerdì 11 novembre 2022

Dopo mesi di discussione e confronto è stata firmata in via definitiva la parte economica per il Contratto collettivo delle Autonomie Locali per il triennio 2019-2021: un grande passo avanti per le retribuzioni dei dipendenti pubblici trentini, provate anch’esse dal crescere dell’inflazione e dei costi energetici.

Nessuno stanziamento è stato ancora previsto però per il triennio in corso, per il quale la Finanziaria per il 2023 non fa cenno: nulla quindi per i dipendenti di Provincia, Comuni, Comunità e APSP, che continuano ad essere retribuiti meno dei loro amministratori (i sindaci hanno stipendi maggiori dei propri dipendenti!).

Le persone non hanno bisogno solo dell’aumento del “Buono pasto”, come sembra uscire in questi giorni sulla stampa, ma di nuovi finanziamenti per gli stipendi, degli aggiornamenti normativi riferiti alle nuove normative nazionali, come ad esempio la normativa sulla maternità ed in particolare i congedi dei papà. Da non dimenticare poi la revisione delle figure professionali che sono presenti all’interno degli Enti pubblici trentini, le progressioni di carriera, le progressioni economiche, ferme ormai da troppo tempo.

La UIL FPL ENTI LOCALI chiede a gran voce il finanziamento dei contratti collettivi del triennio 2022-2024, per dare risposte concrete a tutto il personale dei nostri Enti.

La Segretaria Prov.le

UIL FPL ENTI LOCALI

Marcella Tomasi