UIL FPL ENTI LOCALI E SANITÀ * TRENTINO: «PROFESSIONE INFERMIERISTICA SEMPRE MENO ATTENZIONATA? UNA TRISTE E CONCRETA REALTÀ DA SEMPRE DENUNCIATA»

20.20 - venerdì 6 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Trento: “ Le professioni sanitarie sono sempre più lontane dagli interessi delle giovani generazioni, ne è l’ennesima comprova il risultato della scelta d’iscrizione al corso di laurea infermieristica di questi giorni, che ha visto solamente 140 domande su 200 posti disponibili”. Queste le parole dei Segretari Generali Provinciali di UIL FPL EE.LL. Andrea Bassetti e UIL FPL SANITÀ Giuseppe Varagone

Una triste, ma conseguente a quanto da sempre denunciato, lettura che non ci meraviglia, ancora di più perché come Sindacato UIL FPL, richiamavamo l’attenzione della politica Trentina, per l’ennesima volta al-la fine dello scorso mese, per scarsa attrattività di APSS ed RSA pubbliche e private.

Quanto evidenziano i dati, non è altro che la naturale risposta da parte di chi vede oggi la facoltà di scien-ze infermieristiche poco o per nulla “attraente”, con ricadute negative nei prossimi anni per la preoccu-pante carenza organica nelle corsie dei reparti ospedalieri e strutture residenziali del Trentino.

E’ urgente una revisione totale del sistema; smettere d’interrogarsi nell’immobilismo politico, sperando che avvenga il miracolo di “San Gennaro”. La professione infermieristica non è più una “vocazione” alla Florence Nightingale, ma una dura e difficile realtà lavorativa, sotto gli occhi di una generazione che non ha più voglia di mettersi a servizio di chi soffre. L’assenza di misure normative che differenzino il lavoro di cura da qualsiasi altra attività lavorativa rendono impensabile che con lo stress lavoro correlato, che viene respirato nei luoghi d’assistenza, assenza del giusto recupero psico fisico e misure normo/giuridiche sullo scambio generazionale, qualcuno voglia “immolarsi alla causa”.

Gli infermieri devono essere nelle condizioni di esercitare la loro professione con giusto riconoscimento dell’evoluzione temporale di percorso formativo ; bene la collaborazione e l’aiuto alle altre figure profes-sionali, ma spesso per esigenze dell’ultimo minuto ad essere sacrificata è proprio una professionalità che sta svanendo a tutte le “latitudini organizzative”, figuriamoci se poi alle giornate di orientamento universi-tario qualcuno chiude l’approccio con un laconico: “NO, GRAZIE”.

“Il sistema al collasso, solo l’ascolto reale ed attento, di chi tocca con mano le difficoltà dell’assistenza e ci contatta tutti i giorni della settimana, tramite la condivisione di misure urgenti e programmatiche con chi governa il mondo del lavoro dall’interno dei luoghi di lavoro, potrà garantire future misure di risoluzio-ne” concludono i Segretari di UIL FPL Bassetti e Varagone.

*

UIL FPL – Andrea Bassetti

UIL FPL SANITÀ – Giuseppe Varagone