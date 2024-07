UIL FPL EE.LL DEL TRENTINO * APPROVAZIONE LEGGE ASSESTAMENTO 2024: «480 MILIONI PER IL PUBBLICO IMPIEGO, GARANZIA PER OBIETTIVI FUTURI»

09.55 - mercoledì 31 luglio 2024

“L’approvazione della Legge d’assestamento Provinciale, con stanziamenti per rinnovi dei contratti sul pubblico di 480 milioni di euro, garantirà ritorni sul personale già nei prossimi mesi per il riconoscimento degli arretrati degli anni 2022 e 2023 in riferimento al CCPL 2022/2024, oltre alla partenza della trattativa sul nuovo CCPL 2025/2027” Queste le parole del Segretario Provinciale UIL FPL EE.LL. Andrea Bassetti.

Un passaggio fondamentale, per dare risposte al personale dei vari settori del Comparto delle Autonomie Locali della PAT, Comuni e Comunità ed APSP, sotto pressione negli ultimi anni per carenza d’attrattività, ma che avendo raggiunto come UIL FPL EE.LL. assieme a quelle OO.SS. firmatarie il protocollo del 18.07.2023 e seguente 24.06.2024, importanti stanziamenti di risorse, ci permetteranno ai tavoli di APRAN di consolidare tabellari economici, aumentare ed innovare la parte indennitaria inserita negli accordi di settore dei Comuni e Comunità, come anche quella delle APSP, oltre alla riscrittura dell’Ordinamento Professionale.

Per l’accordo di settore dei Comuni e Comunità stanziati 1,5 milioni che si aggiungono ai residui della trattativa 2019/2021 per un totale di 2,5 milioni di euro, fondamentali per aumentare e contrattare inserimenti di nuove indennità per lavoratrici e lavoratori che da troppo tempo vedono le proprie retribuzioni accessorie “al palo”. Sul settore abbiamo concordato con l’assessore Zanotelli la partenza del tavolo tecnico di confronto, in sinergia con il Presidente del CAL, per risposte risolutive alle criticità da troppo tempo trascurate.

Altra grande partita la trattativa per l’accordo di settore delle APSP, con disponibilità aggiuntive pari a 3 milioni di euro. Un settore quello delle RSA pubbliche in forte “crisi vocazionale”, che ci vedrà impegnati come UIL FPL EE.LL. nel richiamare l’attenzione della controparte per nuovi sistemi che garantiscano la valorizzazione del recupero psico/fisico di tutte quelle figure professionali a servizio di chi istituzionalizzato. Oltre alle nostre richieste già fatte pervenire in assessorato, in primis la spendibilità del BUONO PASTO giornalmente in tutti gli esercizi commerciali, necessario ragionare nel medio e lungo periodo, su nuove stili organizzativi che rispondano all’evoluzione delle RSA 4.0, attraverso anche lo sviluppo e l’impiego delle nuove tecnologie, garantite dall’innovazione dell’Intelligenza Artificiale, quest’ultima ad integrazione e non a sostituzione del personale.

Ora una piccola pausa in agosto, ma poi ci attenderà un autunno di trattative, con primo incontro già programmato in APRAN il 3 settembre per le firme degli accordi di liquidazioni degli arretrati 2022 e 2023, con la certezza che le basi di stanziamento garantiti dagli impegni sottoscritti con il Presidente della PAT, in continuità di previsione anche nella prossima Legge di Bilancio 2025, permetteranno di lavorare per accrescere la parte retributiva ma soprattutto normativa del nuovo CCPL 2025-2027, in necessario collegamento alla certificazione d’aumento d’attrattività sulle nuove generazioni affiancate da chi oggi impiegato e garante d’erogazione di servizi d’eccellenza nel pubblico impiego.

Segretario Provinciale UIL FPL EE.LL. Andrea Bassetti