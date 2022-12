UIL FPL – CISL FP * SANITA PRIVATA TRENTINA: VARAGONE E PALLANCH, « SIGLATA PARTE DELL’ACCORDO DECENTRATO (VACANZA CONTRATTUALE 2019/2021) »

11.08 - venerdì 16 dicembre 2022

SANITA PRIVATA TRENTINA: SIGLATO PARTE DELL’ACCORDO DECENTRATO.

Nella giornata di ieri 15.11.2022, presso la Confindustria di Trento, ci siamo trovati per proseguire la trattativa decentrata per i lavoratori della Sanità Privata Trentina in merito all’art. 18 comma 10 (tempo vestizione/svestizione e consegne) e la vacanza contrattuale 2019/2021, i destinatari di tale accordo sono le strutture Sanitarie: Casa di Cura Regina, Casa di Cura Eremo, Casa di Cura Villa Biana e Casa di Cura Solatrix.

Dopo una giornata di trattativa serrata nel pomeriggio abbiamo convenuto a siglare l’accordo che prevede remunerato il tempo vestizione/svestizione e consegne e la vacanza contrattuale 2019/2021, tale accordo è stato siglato dalle OO.SS UIL FPL Sanità del Trentino e CISL FP del Trentino. I due Segretati Giuseppe Varagone e Beppe Pallanch sono sufficientemente soddisfatti di codesto accordo perché dopo anni di stallo contrattuale sono riusciti a dare il dovuto a questi lavoratori che in questi anni duri, aggravati dall’emergenza covid, hanno contribuito con abnegazione e professionalità a fronteggiare questa emergenza.

L’accordo prevede un arretrato che varia da 250,00 a 1000,00 euro cadauno in merito al tempo vestizione/svestizione e consegne, mentre l’anticipo della vacanza contrattuale varia da 5,04 a 6,98 mensile da gennaio 2023.

Infine siamo convenuti ad inserire nell’accordo un impegno tra le parti firmatarie per erogare immediatamente il premio covid fase III come già avvenuto per i dipendenti della Sanità Pubblica Trentina, al momento in cui la Provincia Autonoma di Trento tramite Delibera erogherà a codeste strutture il dovuto. Inoltre entro la metà del 2023 le parti si ritroveranno per condividere un welfare secondario della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa.

Concludono i Segretari Giuseppe Varagone e Beppe Pallanch, invitando i vertici dell’Ospedale San Camillo di Trento a siglare tale accordo evitando discriminazioni tra lavoratori dello stesso settore, se ciò non avverrà saremo costretti a valutare quali azioni intraprendere in merito.

Giuseppe Varagone

Segretario della UIL FPL Sanità del Trentino

Beppe Pallanch

Segretario della CISL FP del Trentino