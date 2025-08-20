UIL – FENEAL TN-AA * MORTE SUL LAVORO: SALVETTI, «CORDOGLIO ALLA FAMIGLIA DI MARIO FABBRO, PER L’IMPROVVISA PERDITA DEL PROPRIO CARO»

12.14 - mercoledì 20 agosto 2025

La Feneal UIL Trentino Alto Adige Suedtirol è con la presente ad esprimere il proprio cordoglio alla famiglia di Mario Fabbro, per l’improvvisa perdita del proprio caro.

Abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Mario con sgomento. Un grande lavoratore, a detta dei colleghi e un iscritto al sindacato sincero e attivo. Era ormai prossimo al traguardo della pensione, dopo aver trascorso una vita intera nei cantieri. Un lavoro duro, come da essere quello edile, che lo ha ricompensato con tante soddisfazioni.

La sua scomparsa, fa peraltro riflettere, ancora una volta, in merito ai requisiti di accesso alla pensione. Sono troppi i lavoratori ultrasessantenni nei cantieri, ancora impegnati in mansioni pesanti e usuranti. Lavoratori che, per tali ragioni, hanno maggiori probabilità di subire infortuni, anche mortali. Anche un malore improvviso, può essere purtroppo fatale. E quanto avvenuto nel cantiere di Pinzolo lo testimonia.

*

Matteo Salvetti

Segretario generale Feneal Uil Trentino Alto Adige Suedtirol