UIL * CASSA INTEGRAZIONE GENNAIO-LUGLIO 2024: ALOTTI, «PER IL TRENTINO ALTO ADIGE AUTORIZZATE 2 MILIONI DI ORE, – 6,7% RISPETTO AI PRIMI 7 MESI 2023»

15.23 - martedì 3 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con la pubblicazione dei dati Inps di luglio 2024, al Dipartimento Lavoro, Coesione e Territorio della Uil Nazionale si sono tirate le somme di un primo bilancio provvisorio delle ore di cassa integrazione.

Sono state raggiunte, nei primi 7 mesi dell’anno, a livello nazionale oltre 292 milioni di ore autorizzate, di cui 286 milioni di cassa integrazione e poco più 6,6 milioni tra Fis e Fondi di Solidarietà a gestione Inps.

Si registra un incremento del 20,1 % rispetto ai primi sette mesi del 2023 e si conferma l’assorbimento da parte del Nord del maggior numero di ore autorizzate pari a quasi 173 milioni di ore seguito dal Mezzogiorno con 67,4 milioni di ore e dal Centro con 52,4 milioni.

La Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna rimangono le prime tre Regioni per maggior quantitativo di ore autorizzate (rispettivamente 56,3 milioni, 41,1 milioni e 32,5 milioni).

A livello regionale per il Trentino Alto Adige sono state autorizzate poco più di 2 milioni di ore (- 6,7%) rispetto ai primi 7 mesi 2023).

A livello provinciale ai primi tre posti per il più alto numero di ore autorizzate, compaiono Torino con quasi 17 milioni di ore, Milano con 13 milioni e Napoli con 12 milioni.

A Trento e Bolzano, senza il conteggio dei Fondi Solidarietà locali, risultano autorizzate rispettivamente 878 mila di ore e 1,16 mln di ore, appunto, a tutto il periodi in esame del 2024, il 38,1 % in meno a Trento e il 52,8 % in più a Bolzano sempre rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il calo di Trento e l’aumento di Bolzano sono indubbiamente legati alla congiuntura europea che vede il rallentamento della “locomotiva germanica” e quindi la difficoltà, soprattutto del mercato alto atesino, a cui esso fa riferimento.

*

Walter Alotti

Segretario Generale Uil Trentino

2 nel Noleggio e servizi di supporto alle imprese (20 nel 2023), mentre il Trasporto e magazzinaggio registra 46 decessi denunciati contro i 61 del 2023.

Dall’analisi territoriale emergono incrementi nel Nord-Est (da 120 a 127 denunce) e nelle Isole (da 44 a 65), una parità al Centro (113 decessi in entrambi i periodi) e cali nel Nord-Ovest (da 155 a 154) e al Sud (da 127 a 118). Tra le regioni con i maggiori aumenti si segnalano l’Emilia-Romagna (+21), la Sicilia (+17) e il Lazio (+9), mentre per i cali più evidenti Veneto (-14), Marche e Piemonte (-6 ciascuna), Umbria, Friuli Venezia Giulia e Puglia (-5 ciascuna).

L’incremento rilevato nel confronto dei periodi gennaio-luglio 2023 e 2024 è legato sia alla componente maschile, le cui denunce mortali sono passate da 520 a 530, sia a quella femminile, da 39 a 47. Diminuiscono le denunce dei lavoratori italiani (da 456 a 447) e aumentano quelle degli extracomunitari (da 79 a 98) e dei comunitari (da 24 a 32).

L’analisi per classi di età evidenzia incrementi delle denunce tra gli under 15 (da 1 a 2 casi), tra i 20-24enni (da 25 a 29), tra i 35-39enni (da 34 a 39), tra i 45-59enni (da 250 a 269), tra i 65-69enni (da 32 a 40) e tra gli over 74 (da 7 a 12) e riduzioni tra i 15-19enni (da 11 a 9), tra i 25-34enni (da 57 a 47), tra i 40-44enni (da 48 a 43) e tra i 60-64enni (da 81 a 72).

Al 31 luglio di quest’anno risultano cinque denunce di incidenti plurimi, per un totale di 21 decessi, quattro dei quali stradali. Nei primi sette mesi del 2023 risultavano sei denunce di incidenti plurimi, per un totale di 12 decessi, di cui la metà stradali.

DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE

Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi sette mesi del 2024 sono state 54.471, 10.038 in più rispetto allo stesso periodo del 2023 (+22,6%). L’aumento è del 50,6% rispetto al 2022, del 60,8% sul 2021, del 116,1% sul 2020 e del 41,5% sul 2019.

I dati rilevati a luglio di ciascun anno mostrano incrementi nelle gestioni Industria e servizi (+23,1%, da 36.654 a 45.112 casi), Agricoltura (+21,1%, da 7.365 a 8.921) e Conto Stato (+5,8%, da 414 a 438). L’incremento delle patologie denunciate interessa le Isole (+36,4%), il Sud (+30,0%), il Centro (+19,4%), il Nord-Est (+17,0%) e il Nord-Ovest (+13,1%).

In ottica di genere si rilevano 7.681 denunce di malattia professionale in più per i lavoratori, da 32.567 a 40.248 (+23,6%), e 2.357 in più per le lavoratrici, da 11.866 a 14.223 (+19,9%). L’aumento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani, che sono passate da 40.855 a 49.843 (+22,0%), sia quelle dei comunitari, da 1.079 a 1.434 (+32,9%), e degli extracomunitari, da 2.499 a 3.194 (+27,8%).

Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nei primi sette mesi del 2024, le prime tre tipologie di malattie professionali denunciate, seguite dai tumori e dalle patologie del sistema respiratorio.