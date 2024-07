UGO ROSSI * GESTIONE ORSI: «RIMOZIONE ESEMPLARE PERICOLOSO, IL PROVVEDIMENTO È CORRETTO DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO E DI GESTIONE FAUNA»

14.59 - martedì 30 luglio 2024

Gestione orsi. Come spesso accade vengo ancora sollecitato da qualche organo di informazione per commentare le notizie in merito.

Preferisco quindi scrivere qui in modo chiaro il mio pensiero. Tutte le volte in cui, alla luce della mia conoscenza della materia e delle esperienze fatte come Presidente della Provincia, ho ravvisato mancanze e/errori di chi oggi amministra li ho sempre evidenziati con l’intento di portare un contributo nelle gestione di un tema difficilissimo come questo.

In questo caso, nello stesso modo e con lo stesso spirito rilevo con piacere che si’ è intrapresa una via corretta utilizzando finalmente i poteri attributi da una legge provinciale che ho promosso e fortemente voluto quando ero Presidente. Legge che ricordo è in vigore dal 2018 e che poteva e doveva essere utilizzata anche in precedenza in casi del tutto analoghi a questo.

Nella fattispecie viene rimosso un esemplare pericoloso senza nessun danno per la specie protetta e quindi secondo me il provvedimento è corretto sia dal punto di vista giuridico che della gestione della fauna.

Ricordo anche che tutti i massimi esperti di grandi carnivori considerano preferibile in questi casi ricorrere alla rimozione per abbattimento anziché alla cattura per captivazione che in particolari per animali di questo tipo costituisce un atto di crudeltà oggettiva.

Ugo Rossi

(già Presidente della Provincia autonoma di Trento)

