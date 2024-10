UEZ E PATTINI (AUTONOMISTI PER TRENTO) – INTERROGAZIONE * VIA MANZONI: «IL SINDACO INTENDE FARE RIMUOVERE IL RECINTO-CANTIERE ABBANDONATO DA 30 ANNI? »

15.15 - domenica 6 ottobre 2024

Recinto-cantiere abbandonato da 30 anni in Via Manzoni. Premesso che in data 23 aprile 2024 e’ stata approvata all’unanimità la mozione di Tiziano Uez e Alberto Pattini dal titolo “Recinto in via Manzoni da trent’anni al posto del distributore Shell-Mobil nelle immediate vicinanze della cinquecentesca Torre Verde, una dei simboli della città di Trento”.

Nei primi anni 90 il Comune di Trento non ha più rinnovato la concessione alla distribuzione di carburanti.

La multinazionale ha provveduto allo smaltimento in superficie delle pompe e il posto di servizio.

Di converso ha costruito un recinto di color marrore probabilmente perché il sottosuolo è ancora inquinato.

Considerato che la struttura rovina l’immagine di Torre Verde e dell’intera zona e che il cantiere prevede dei costi.

S’interroga il Sindaco e la giunta

se intende far rispettare la mozione del Consiglio e far rimuovere il recinto-cantiere nel più breve tempo possibile.

per quale motivo in quasi sei mesi non è stato avviato il procedimento di bonifica del sottosuolo da idrocarburi aromatici.

Tiziano Uez e Alberto Pattini

Autonomisti per Trento