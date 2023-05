UDC – TN-AA * DAL RÌ (COMMISSARIO): ELEZIONI TRENTINO: « L’ELETTORE È GIÀ STATO DELUSO, DA COLORO CHE LO HANNO TRATTATO DA TIFOSO »

12.34 - venerdì 5 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota – da social- inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Non è senza preoccupazione che rileviamo come ad oggi lo spazio dedicato sui media locali e sui social media alla comunicazione politica sia monopolizzato da chi, come sintesi del proprio pensiero politico, sembra solo saper biasimare l’altro o esprimere il proprio non sempre rilevante consenso ed approvazione per le affermazioni fatte da chi, collocato dalla stessa parte politica, ha una analoga banale significatività nel dibattito o nelle polemiche che quotidianamente ci si inventa.

Visto che tra sei mesi in Trentino Alto Adige si voterà per il rinnovo di quei Consigli provinciali in cui si concretizza il senso della nostra Autonomia, si ricorda che l’elettore è già stato deluso da coloro che lo hanno trattato da tifoso.

Abbiamo tutti l’obbligo perciò di precisare se a guidare la nostra azione politica vorrà essere l’attenzione ai bisogni del singolo e della nostra comunità o l’esigenza di distinguerci da chi in quella comunità continuerà a pensarla diversamente da Noi.

E farlo entro fine giugno.

*

Roberto Dal Ri

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige