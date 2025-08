UCSI (UNIONE CATTOLICA STAMPA ITALIANA) – TRENTINO AA * SCOMPARSA BRUNO SANGUANINI: ANDREATTA, «PRECURSORE DEI FENOMENI INNOVATIVI, ACUTO OSSERVATORE»

15.43 - mercoledì 6 agosto 2025

La sezione del Trentino Alto Adige di UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) ricorda con riconoscenza il prof. Bruno Sanguanini, scomparso ieri a 76 anni, presidente trentino di UCSI per un mandato. Ci ha appassionato nella sua guida associativa per la tensione alla comprensione dei problemi dei mass media in quella prospettiva etica, cristianamente ispirata, che ha alimentato la sua attività di studioso.

Precursore dei fenomeni innovativi, di cui è stato un curioso sperimentatore e un acuto osservatore, Bruno ci ha spronato a cogliere le potenzialità della comunicazione sociale con la coscienza della conseguente responsabilità sociale. Molto disponibile a collaborare con i media diocesani, lascia una traccia di profonda umanità e una produzione scientifica alla quale ancora attingere.

Per UCSI TAA

Il presidente Diego Andreatta