“TRENTO RUNNING FESTIVAL“ * GARE PODISTICHE: «GIRO AL SAS – HALF MARATHON – 10K DEL CONCILIO, QUOTA ROSA AL 25% (5-6/10)»

21.03 - martedì 1 ottobre 2024

Presentato il Trento Running Festival: Giro Al Sas, Trento Half Marathon e 10k Città del Concilio. Sabato 5 ottobre il 77° Giro al Sas, domenica 6 ottobre la Trento Half Marathon e la 10 K Città del Concilio, competitiva e non competitiva. Già 25 nazioni sulla linea di partenza, quota rosa al 25%. Solidarietà, sostenibilità e turismo i temi più attenzionati.

E’ stato presentato oggi a Trento presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo Geremia il Trento Running Festival in programma questo sabato 5 e domenica 6 ottobre. Dietro le quinte di questo grosso evento c’è l’impegno di Asd Città di Trento presieduto da Gianni Valler che, con la collaborazione dell’ex presidente Ferruccio Demadonna, lavora per organizzare il Giro al Sas Kids e il 77° Giro al Sas, gara ad invito che porta i più grandi nomi dell’atletica internazionale a sfidarsi sul circuito del capoluogo trentino a caccia di gloria e del blasone di questo evento. Per dirsi Trento Running Festival, le emozioni non potevano fermarsi qui ed infatti domenica 6 ottobre il palcoscenico si allarga a tutti, spazio ai runner agonisti impegnati nella Trento Half Marathon, la gara podistica sulla distanza certificata e silver label Fidal di 21,097 km alla quale si è aggiunta la Trento 10 K Città del Concilio sia in versione competitiva che non competitiva, quest’ultima senza necessità di tesseramento e certificato medico agonistico.

Sono intervenuti

Ferruccio Demadonna, Past President ASD Città di Trento: “Lo scorso anno mi sono trovato a fronteggiare delle difficoltà personali a causa di problemi di salute e pensavo a tutto il lavoro necessario per la realizzazione di questa manifestazione ma, soprattutto, ho riflettuto sul fatto che non voglio che il Trento Running Festival muoia, da qui la decisione di passare le consegne ad una persona appassionata e competente, in Gianni Valler ho trovato garanzia per il futuro dell’evento. Voglio ringraziare quanti hanno lavorato con me, su tutti la responsabile dei volontari Patrizia Suligoi, sempre presente, e Pierangelo Vescovi, respondabile grandi eventi Polizia Locale. Ringrazio mio fratello Gianni perché è grazie a lui se abbiamo un albo d’oro che ha reso il Giro al Sas internazionale. Ringrazio, infine, l’amico, runner e sponsor storico, Presidente BCC Giorgio Fracalossi. Ora posso passare il testimone al mio successore”.

Gianni Valler, Presidente Asd Città di Trento: “Ho accettato questo incarico con entusiasmo e tanta voglia di portare avanti il buono che è stato fatto da chi mi ha preceduto. Ringrazio a tale proposito Ferruccio Demadonna, che ha saputo far crescere la nostra manifestazione sportiva, fino a farla diventare, soprattutto la Half Marathon, una fra le più importanti mezze maratone del panorama italiano. Lo ringrazio anche per essere stato al mio fianco, sempre pronto a consigliarmi nelle diverse fasi organizzative.

Promuovere lo sport e la corsa in particolare è il progetto che ci siamo posti con l’obbiettivo di creare un evento inclusivo e sostenibile, che coinvolga tutti, dagli atleti élite, ai podisti amatoriali, fino ai bambini. Infatti, in questa edizione correranno sabato 5 ottobre, più di 400 ragazzi del CSI nelle diverse gare di categoria e a seguire 250 bambini dai 2 agli 8 anni daranno vita in via Belenzani alla Kids Run, una bellissima gara che da sola ci ripaga di tutte le fatiche.

Come ogni anno la gara clou sarà quella del “Giro al Sas Internazionale” giunto alla 77^ edizione, con 20 top atleti che si sfideranno nella splendida cornice del nostro centro storico. Gianni Demadonna vi svelerà poi i nomi degli atleti che saranno ai nastri di partenza. Domenica 6 ottobre potremo poi assistere alla “13^ Trento Half Marathon”, affiancata anche quest’anno dalla “Trento 10K Città del Concilio”, gare che porteranno nella nostra città tanti atleti amatori a correre sui vari percorsi toccando i punti più suggestivi della città di Trento.

Mi soffermo brevemente sulle novità che abbiamo introdotto, prima tra tutte le t-shirt della Half Marathon che per la prima volta proponiamo anche nella taglia femminile e con un colore diverso da quella maschile, questa è la nostra attenzione riservata a tutte le donne che si iscrivono sempre più numerose alle nostre gare. Di un bel rosso vivo è anche il colore della t-shirt della 10 K, in questo caso uguale nel colore, ma sempre con taglie maschile e femminile. Quindi regaliamo a tutti gli atleti una t-shirt di qualità del nostro sponsor tecnico Diadora e quest’anno abbiamo anche voluto stampare il nostro logo un po’ più piccolo, sulla manica sinistra, per renderla maggiormente fruibile anche nel tempo libero.

Altra novità molto importante, al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, in collaborazione con il Comune di Trento e Dolomiti Energia, distribuiremo l’acqua delle nostre fonti nei punti di ristoro situati lungo il percorso di gara. Gli atleti troveranno l’acqua nei bicchieri che a fine gara verranno recuperati e riutilizzati. Il bicchiere riutilizzabile non genera rifiuto e con questo piccolo gesto cerchiamo di dare il nostro contributo alla salvaguardia dell’ambiente. Non vi nascondo che questa novità che abbiamo voluto introdurre ci crea un po’ di apprensione, abbiamo fatto delle prove e cercato di capire eventuali criticità.

Dopo il ristoro del percorso, invece di buttare i bicchieri per terra, gli atleti troveranno dei grandi cesti dove poterli depositare, sono bicchieri abbastanza forti e non si rompono facilmente. Certo, se invece verranno buttati a terra e calpestati, svanisce l’obbiettivo che ci siamo proposti, confidiamo soprattutto nella comprensione degli atleti, spero capiranno il nostro intento e ci aiuteranno Per le medaglie quest’anno abbiamo pensato di omaggiare il nostro meraviglioso Castello del Buonconsiglio, che celebra il centenario della nascita del museo storico e così la medaglia della Half Marathon riproduce il castello nella sua maestosità e la medaglia della 10K riproduce uno scorcio della città vista dalla sua bellissima loggia.

Abbiamo anche stretto una collaborazione con l’Università di Trento per contribuire ad una raccolta fondi per lo sviluppo di un Centro di Sperimentazione Clinica trentino. Il Centro servirà per migliorare la conoscenza delle malattie dell’uomo, sviluppare nuovi metodi per la diagnosi e nuove terapie per garantire la miglior cura per i pazienti affetti da disordini autoimmuni sistemici, infettivi, oncologici e condizioni cliniche complesse. Tutti gli atleti potranno partecipare al progetto donando 5 euro all’atto dell’iscrizione.

Nell’anno di Trento capitale del volontariato non posso dimenticarmi di ringraziare di cuore tutti i circa 400 volontari che a vario titolo saranno il motore che fa muovere questa grande macchina organizzativa, persone di ogni età, animati dal solo scopo di regalare qualche ora di serenità a tante persone, solo in cambio di un sorriso o un grazie. Termino questo mio intervento ringraziando tutti gli sponsor pubblici e privati che con il loro sostegno ci permettono di organizzare al meglio la manifestazione e ringrazio anche il rinnovato Consiglio Direttivo della Asd Città di Trento e tutto il Comitato Organizzatore, senza il quale non potrei svolgere il mio attuale ruolo. Vi aspettiamo numerosi, grazie a tutti e buon divertimento.

Salvatore Panetta, Assessore allo sport e sani stili di vita: “La città e l’amministrazione sono contente di assistere ad una nuova edizione del Trento Running Festival, sarà una festa del running, a livello di atletica proprio grazie a questo evento, ed in particolare grazie al Giro al Sas, siamo sicuramente al primo posto in Italia. Ringrazio Ferruccio e Gianni Demadonna per aver portato la manifestazione a questo livello e aver saputo coinvolgere la città e il suo spirito di volontariato. Grazie alla capacità di condividere lo sforzo e fare squadra sono stati raggiunti tanti obiettivi. In bocca al lupo a tutta la squadra, sarà bellissimo vedere i bambini invadere di allegria la città”.

Eleonora Berlanda, Consigliera Comitato Regionale Fidal Trentino: “Sono onorata di essere qui, io sono cresciuta con il mito del Giro al Sas. La città di Trento in questo weekend assisterà ad un pienone di emozioni, a cominciare dai bambini che sono l’emblema. Grazie a tutti i volontari, una risorsa fondamentale che impreziosisce la comunità. Faccio gli auguri al nuovo presidente Gianni Valler, ai giudici di gara, sono fiduciosa che l’evento possa continuare a crescere e portare innovazione”.

Gaia Tozzo, Presidente CSI Trento: “CSI Trento non poteva mancare a questa tappa che fa parte delle qualificazioni per il campionato italiano CSI che quest’anno sarà in Trentino. CSI ha anche uno scopo sociale, quello di permettere a tutti di praticare lo sport e scoprire le città all’insegna di sport, divertimento, amicizia e cultura.

Marco Calliari, APT Trento: “Porto il saluto del Direttore dell’APT, sono felice di essere qui perché la città di Trento può raccontarsi per la sua cultura, divertimento e come promotrice di sport. Per noi dell’APT è fondamentale. Tante nazioni al via, da tutto il mondo, ma anche italiani che rimangono piacevolmente sorpresi dalla ricchezza di opportunità che offre la città di Trento. Buona festa a tutti”.

Gianni Demadonna: “Ho qui Muktar Edris che è l’unico ad aver vinto sia la mezza di Trento che 5 edizioni del Giro al Sas. Oggi qui di passaggio di ritorno da una gara in Olanda dove ha battuto il campione olimpico dei 10000m, Cheptegei. E’ qui presente la vincitrice della maratona di Berlino Tigist Ketema, in rappresentanza degli atleti che parteciperanno abbiamo qui Yeman Crippa, il nostro eroe ma anche ragazzo di casa. L’Italia scende in campo con Eyob Faniel, Pietro Arese e Ala Zoghlami. Mancheranno un po’ di italiani perché in concomitanza si disputano i campionati italiani 10km su strada. Abbiamo anche tanti stranieri, arrivano da sconosciuti ma possono lasciare un’eredità importante nell’albo d’oro, come era capitato con il giovanissimo Kenenisa Bekele. Per la mezza speriamo di avvicinare il crono di 60’ ed il record di due anni fa con Tamirat Tola (59’49”) che, tra gli altri successi, ad agosto si è laureato campione olimpico di maratona. Per le donne si potrebbe rompere il record della gara”.

Muktar Edris: “Trento è la mia seconda casa e Gianni il mio secondo padre, mi spiace perdere quest’anno la gara ma mi scade il visto e devo tornare a casa”.

Yeman Crippa: “Ogni anno mi presentano come il favorito ma poi scopro grandi campioni come avversari. Come ogni anno ce la metterò tutta, è il periodo in cui riprendo ad allenarmi quindi non sono al 100% della forma ma partirò per vincere anche perché vorrei poter onorare il tifo che fa la città per me. Sento una grande energia, tanta gente che mi incita, è spettacolare”.

Giorgio Fracalossi, Presidente BCC: “La storia del Giro al Sas è affascinante, vedere che a Trento arrivano campioni del calibro di Edris, la vincitrice della maratona di Berlino e Yeman Crippa credo che dimostri l’orgoglio di questa manifestazione. A breve festeggeremo il 30° anno da sponsor, un orgoglio per noi che abbiamo anche acquistato il marchio per salvaguardare la storia di questa manifestazione che trova continuità in Gianni Valler. La comunità di Trento è in grande sinergia, per questo la città è diventata Capitale Europea del Volontariato. Ringrazio Patrizia Suligoi, responsabile dei volontari, e quanti si assumono oneri ed onori che ci hanno permesso di andare su un palcoscenico internazionale. Buon festival a tutti”.

Numeri e curiosità

Con le iscrizioni ancora aperte, sono già oltre 1.200 gli atleti che hanno confermato la propria partecipazione all’evento. Un dato che piace su tutti è che sulla linea di partenza sventolano ben 25 bandiere. Podio di numerosità, dopo la padrona di casa, nell’ordine per Germania, Paesi Bassi e i cugini spagnoli ma non mancano le presenze da oltreoceano con Brasile e Stati Uniti d’America e Argentina. La quota rosa raggiunge il 25%.

Solidarietà

Sempre più spesso sport fa rima con salute, un binomio non solo per chi lo pratica ma anche per le opportunità di sostenere cause nobili. ASD Città di Trento ha stretto una collaborazione con l’Università di Trento per contribuire allo sviluppo del Clinical Trial Center trentino del Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche (CISMed) dell’Ateneo. Il Centro servirà per migliorare la conoscenza delle malattie umane, sviluppare nuovi metodi per la diagnosi e nuove terapie per garantire la miglior cura per i pazienti affetti da disordini autoimmuni sistemici, infettivi, oncologici e condizioni cliniche complesse. Tutti gli atleti che partecipano a Trento Half Marathon e 10k della Città del Concilio (competitiva e non) possono partecipare al progetto “Corri con noi!”, all’atto dell’iscrizione è infatti possibile donare 5 € che danno diritto ad una t-shirt tecnica commemorativa dell’iniziativa. E’ possibile sostenere il progetto anche devolvendo il proprio 5xmille nel 2024 o donando direttamente, CLICCA QUI.

Acqua di rete ed energia pulita

Le novità di quest’anno messe in campo da ASD Città di Trento, grazie anche al Gruppo Dolomiti Energia – partner per la sostenibilità dell’edizione 2024, prevedono presso i punti di ristoro lungo il percorso e all’arrivo, postazioni per la distribuzione agli atleti di acqua prelevata direttamente dalla rete idrica e l’impiego di bicchieri riutilizzabili al posto delle abituali bottigliette usa e getta. Un’azione concreta a vantaggio dell’ambiente e della comunità. Infine, l’energia utilizzata per alimentare le strutture necessarie alla realizzazione della manifestazione è fornita da Dolomiti Energia e proviene da fonti energetiche 100% rinnovabili certificate.

Le medaglie

Le emozioni della partecipazione ad una gara congelate nel momento in cui si indossa la medaglia, per molti runner questo oggetto assume un valore simbolico che fa rivivere il weekend di gara. ASD Città di Trento ha scelto di dare lustro al territorio incidendo sulla medaglia monumenti che costituiscono capolavori ammirati da migliaia di turisti. Nasce da questa idea la medaglia della Trento Half Marathon, dorata e speciale già nella forma, ai cui estremi troviamo a sinistra il simbolo della manifestazione, rivisitazione del tridente della Fontana del Nettuno, monumento che, con il suo stile barocco, è un elemento di arredo urbano fortemente scenografico al centro di Piazza Duomo, e a destra l’anno della manifestazione, 2024.

L’elemento principale è, però, il Museo Castello del Buonconsiglio nell’anno in cui celebra il centenario dalla nascita del museo che venne inaugurato nell’aprile del 1924, tra i maggiori complessi monumentali del Trentino-Alto Adige, grazie alla sua bellezza e alla sua storia legata al Concilio di Trento. Un’incisione a rilievo riporta il nome della gara con una tonalità di rosso cangiante, fino al rosso sangue, colore richiamato dal cordino, a sua volta decorato con forme geometriche.

Spettacolare anche la medaglia dedicata agli atleti della 10 k della Città del Concilio, dorata con intagli rossi, una forma speciale dove da un lato è incisa la figura dell’Aquila di S. Venceslao, stemma ufficiale del Comune, della Provincia di Trento e inserito anche nel gonfalone della Regione Trentino Alto-Adige, capace di sopravvivere alle lunghe vicissitudini storiche e politiche del Trentino e dall’altro il nome della Città di Trento accompagnato dalla distanza 10k e dal logo dell’evento, il tridente sfoggiato sulla Fontana di Nettuno. Al centro lo spaccato di una vista della città dal Castello con il Duomo sullo sfondo. Il cordino è in pendant, dorato con toni di rosso che lo rendono elegante e perfetto per essere conservato in una bacheca. Sul retro di entrambe la scritta «finisher».

Le T-shirt

Grandi novità in casa Asd Città di Trento che, viste le quote rosa in aumento, edizione dopo edizione, ha scelto di realizzare la T-shirt tecnica commemorativa dell’evento sia in versione femminile che maschile. Accanto a questa, la distinzione per colore rispetto all’evento a cui si partecipa. Sarà quindi in tonalità celeste e blu, rispettivamente per le atlete donne e gli atleti uomini della Trento Half Marathon, e rossa per i partecipanti della 10k della Città del Concilio. Ben riconoscibili anche i pacer che indosseranno una T-shirt nominale e di colore viola, con le maniche gialle.

Le sorprese non sono finite, nuovo anche il look con il logo dell’evento posizionato sulla manica sinistra mentre sul petto è stampato quello di Diadora, autorevole azienda italiana specializzata in abbigliamento e calzature sportive che ha rinnovato la vicinanza alla manifestazione. Grazie all’alta qualità tecnica, la T-shirt sarà una eccellente compagna da indossare, allenamento dopo allenamento, per rivivere sulla pelle le emozioni della partecipazione alla gara.

I pace-maker

Sempre in divisa da clown Antonangelo “Neno” Bragalini, il Consigliere di Asd Città di Trento e responsabile dei pace-maker che accompagneranno in allegria al traguardo della Trento Half Marathon gli atleti che vorranno portare a termine la propria prestazione nei tempi prefissati di 1h30’ – 1h40’ – 1h45’ – 1h50’ – 2h00’ e 2h15’.

I volontari

Dietro le quinte della gestione dei ristori, così come di tutte le fasi organizzative di un evento di questa portata, ci sono l’energia e la passione di tantissimi volontari, un tema particolarmente vivo a Trento, città nella quale un cittadino su cinque presta la propria opera in una delle oltre 660 organizzazioni attive negli ambiti più diversi, e che quest’anno è stata insignita del titolo di Capitale Italiana del Volontariato. A gestire la rete degli oltre 300 volontari costituiti da Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia in congedo, studenti dell’alternanza scuola-lavoro degli Istituti Prati, Rosmini e Tambosi, alcuni dei residenti del centro di accoglienza Fersina che hanno manifestato la volontà di contribuire all’evento, società sportive ciclistiche e di atletica ed un centro sportivo, c’è Patrizia Suligoi, impegnata in questo ruolo sin dalla prima edizione dell’evento.

Turismo nell’area

Partecipare all’evento è anche un’occasione per addentrarsi in storia, cultura e natura, i tre pilastri su cui si fonda la città di Trento, capoluogo del Trentino-Alto Adige. Una passeggiata verso la piazza principale per ammirare il Duomo stesso, le mura merlate della Torre Civica, il Palazzo Pretorio e la Fontana del Nettuno e i bellissimi affreschi rinascimentali delle case Cazuffi Rella, sui temi della Giustizia e della Fortuna, in una cartolina che ha sullo sfondo imponenti montagne, alberi e parchi che fanno respirare il centro cittadino e la cascata di Sardagna, che rende unico il panorama dalla città.

Ancora arte con gli affreschi di palazzo Alberti Colico, palazzo Thun e palazzo Geremia così come non può mancare una visita al Castello del Buonconsiglio e la Torre dell’Aquila, le cui pareti ospitano il ciclo del Mesi, pregiata testimonianza di arte gotica. Dall’antico al nuovo con un tuffo nel quartiere “Le Albere” dove è ubicato il Muse, il famoso museo di scienze naturali, disegnato dall’architetto Renzo Piano.

Gli organizzatori hanno stipulato convenzioni con Grand Hotel Trento, Hotel America, NH Hotel e Hotel Buonconsiglio che prevedono tariffe speciali, early breakfast e servizio doccia post gara. Grazie alla Trento Guest Card, previste quote agevolate per musei, castelli, parchi e attrazioni;

ticket gratuito sui mezzi di trasporto pubblici nella provincia di Trento e per l’ingresso alle centrali idroelettriche di Dolomiti Energia di S. Massenza e Riva del Gard

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Trento Half Marathon e alla Trento 10 K della Città del Concilio sono aperte sul sito fino al 3 ottobre 2024, CLICCA QUI. Non sarà possibile iscriversi nei giorni gara. La chiusura iscrizioni potrà avvenire anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Quote speciali per società.