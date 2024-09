TRENTO – PD CITTADINO * REPLICA A CONFERENZA STAMPA FDI: «RESPINGIAMO LE ACCUSE MOSSE, ANCHE CONTRO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE»

10.59 - giovedì 12 settembre 2024

Il Partito Democratico di Trento risponde alle pesanti e infondate accuse lanciate da Fratelli d’Italia durante la conferenza stampa di mercoledì 11 settembre riguardo all’organizzazione e allo svolgimento di Poplar Festival 2024.

Il PD di Trento respinge con forza le accuse ripetutamente mosse anche contro l’Amministrazione comunale di Trento che da sempre patrocina con orgoglio l’appuntamento e ricorda che l’evento è sostenuto anche dalla Provincia di Trento.

Gravissime sono le affermazioni circa una “decisa politicizzazione dell’evento” facendo riferimento, in sede di conferenza stampa, a un presunto “schema del PD” per il quale, attraverso volontari e incassi sarebbe previsto perfino un ritorno economico, non solo da parte degli organizzatori (ignorando totalmente il grande rischio d’impresa presente in ogni evento di questo tipo) ma addirittura a favore del PD stesso. Affermazioni che sono prive di qualsiasi legame con la realtà.

Infine, facciamo notare come oltre 200 ragazzi e ragazze contribuiscono volontariamente alla realizzazione del festival, dimostrando un impegno straordinario che merita rispetto e riconoscimento. L’accusa che viene mossa in questo caso è quella circa l’inadeguatezza di questo contributo volontario, a fronte di una manifestazione di questo tipo. Questa affermazione è particolarmente grave in un anno in cui Trento è capitale europea e italiana del volontariato, celebrando e valorizzando il prezioso, spedito e professionale lavoro dei volontari di tutta la città.

