TRENTO FILM FESTIVAL * PREMI DEL PUBBLICO: «VINCONO “ETERNAL SOLO” E “SKI – THE GREATEST SKI TOUR OF ALL TIME”»

11.25 - domenica 4 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Premi del pubblico: vincono “Eternal Solo” e “Ski – The Greatest Ski Tour Of All Time”. Il Premio del pubblico Miglior Film di Alpinismo – Rotari è andato al film “Eternal Solo” di Andrea Cossu.

“Ski – The Greatest Ski Tour Of All Time” di Nikolai Schirmer si aggiudica invece il Premio del pubblico Miglior Lungometraggio – Dao. Oltre ai premi ufficiali attribuiti dalla Giuria internazionale e ai quattordici riconoscimenti speciali, il Trento Film Festival assegna ogni anno anche due premi del pubblico. Il pubblico del Festival ha potuto votare nell’area MyTFF del sito web, assegnando un numero di genziane che corrisponde ad un voto da 1 a 5. La somma dei voti ha decretato i due vincitori dell’edizione 2025.

Il Premio del pubblico Miglior Film di Alpinismo – Rotari è andato a Eternal Solo di Andrea Cossu (Italia/2025/35′), un viaggio emozionante nel mondo dell’alpinismo, dove la passione, il coraggio e l’amore per la montagna si uniscono in un’impresa che sembra impossibile. Al centro la storia di Stefano Ragazzo, alpinista italiano che, ispirato dalla tradizione dolomitica, si appassiona alla scalata in solitaria e affronta la sfida della via Eternal Flame, una parete di roccia leggendaria nel cuore del Karakorum pakistano. Il Premio del pubblico Miglior Lungometraggio – Dao è stato assegnato invece Ski – The Greatest Ski Tour Of All Time di Nikolai Schirmer (Norvegia/2024/96′).

Il mondo ipercommerciale dello sci in freeride professionale si scontra con i modi puristi e misantropici dell’alpinismo quando Nikolai Schirmer, sciatore e regista di fama internazionale, scopre che il suo solitario amico d’infanzia si sta imbarcando in un tour sciistico senza precedenti, e che non ha intenzione di dirlo ad anima viva. Vegard Rye si sta allenando per scalare e scendere con gli sci 27 montagne in una sola volta. Per riuscire a compiere questa impresa disumana, Vegard si isola da amici e familiari, vive come un eremita e dedica la sua intera esistenza a migliorare sé stesso. Nikolai vuole condividere la storia del suo amico con il mondo, dicendo a tutti che si tratta del “più grande tour sciistico di sempre”. Vegard lascia a malincuore che Nikolai e la sua troupe lo seguano con una telecamera, in onore della loro amicizia.