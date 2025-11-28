“TRENTO FASHION WEEK 2025“ * MODA: «CREATIVITÀ – TERRITORIO – SOSTENIBILITÀ, CHIUSA LA SECONDA EDIZIONE CON MILLE PARTECIPANTI E 35 DESIGNER COINVOLTI»

18.31 - venerdì 28 novembre 2025

La Trento Fashion Week chiude la sua seconda edizione con un successo che supera ogni aspettativa: oltre 1000 partecipanti, più di 35 designer coinvolti e un programma che ha visto raddoppiare gli eventi rispetto al 2024. Una crescita esponenziale che conferma la volontà del progetto di affermarsi come il primo distretto italiano dedicato esclusivamente alla moda sostenibile, artigianale e slow fashion. La TFW 2025 ha preso vita dal 13 al 22 novembre, portando nel cuore di Trento e in diverse località del territorio un calendario diffuso fatto di sfilate, talk, workshop, mostre, performance e incontri con designer emergenti e realtà creative locali e internazionali. Il nuovo sito trentofashionweek.eu, lanciato proprio in apertura, dichiara l’ambizione di guardare all’Europa mantenendo salde le radici locali.

Il T-Hub, allestito nelle Cantine di Torre Mirana, è stato il cuore pulsante della settimana: uno spazio giovane e vibrante che ha ospitato CMC, la collezione Atletico Estetico degli studenti, i workshop di Trentino Art Academy e un corner dedicato ai Fashion Talks, dove i partecipanti hanno potuto creare contenuti e condividere visioni. Accanto a questo, l’intera città si è trasformata in palcoscenico diffuso, dalle Scuderie del Castello ad Artè, da Villa Bortolazzi a hotel America, Boutique, Atelier, fino a realtà territoriali come il Ristorante Mildas e Fox Moda Cles, coinvolgendo anche le valli trentine. Tra i momenti più significativi le sfilate che hanno scandito il calendario:

– Il debutto di Hiekefashion, giovane designer olandese reduce dalla London Fashion Week, che ha emozionato un T-Hub sold out con A Lucid Dream, collezione visionaria nata da materiali rinati. – Le due sfilate multibrand di Audaces Fashion Nest a Villa Bortolazzi, sold out per il secondo anno consecutivo.

– Il concorso The Fashion Award Trento, organizzato in collaborazione con CMC e Associazione Artigiani Trento, che ha visto un’ampia partecipazione anche fuori regione e ha premiato Alessandro Merzari, Martin Trojer e Melissa Pedrotti. – La raffinata Bridal Experience di Lydia Fedus in Sala Sosat, impreziosita da violinisti e luci soffuse.

– Il gran finale al Teatro Sanbàpolis, con i “Magnifici 4” del Vartalent e Fashion Show: Ferdy Design, Rossella SC, Atelier Etoile e Alta Moda Anna Gaddo, protagonisti di un viaggio nella creatività contemporanea, tra urbanwear, etica, poesia luminosa e alta moda upcycled. A completare il programma, incontri, presentazioni di libri alla Biblioteca comunale di Trento in Via Roma che hanno toccato corde emotive profonde. Workshop di upcycling con Redo e un evento conferenza al Muse, confermando la natura culturale e sociale del progetto.

La TFW ribadisce la sua identità unica nel panorama nazionale: un appuntamento che unisce moda, sostenibilità, artigianalità e giovani talenti, puntando a far nascere il primo distretto italiano completamente orientato allo slow fashion. Il progetto ha potuto contare sul supporto di partner istituzionali come Comune di Trento, Associazione Artigiani, Trentino Art Academy, CMC, Muse, Anvolt, oltre ai sostenitori e sponsor ufficiali: Audaces, Scuderie del Castello, Artè, Mytho Parrucchieri ed estetica, Olga Paris Make-Up artist e i media partner Il Dolomiti, Trentino TV e PromoEvent. Grande il lavoro di fotografi e videomaker come Valentina Torghele, Amedeo Bellini, Matteo Biasi, Enk, Daniel Tilotta e Mary Careccia.

Sui social la risposta è stata straordinaria: più di 708.500 visualizzazioni, oltre 5000 interazioni, e 21.500 visualizzazioni solo per la sfilata di Hiekefashion. «La TFW è un progetto culturale e sociale che parla di identità, futuro e territorio. Trento non è tradizionalmente una città della moda, ma può diventarlo grazie alla sua vocazione alla sostenibilità e alla forza dei suoi talenti» afferma il team composto da Marco Consoli (Founder e Main Producer), Sabrina Greta Tamanini (Fashion Art Direction), Katia Ciurletti (Project Analyst), Eva Lavinia Maffei (PR & Art Curator), Maria Sicher e Cristina Endrizzi (Event Coordinators). La Trento Fashion Week guarda già alla prossima edizione: ci vediamo a novembre 2026… o forse anche prima!