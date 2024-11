“TRENTO FASHION WEEK 2024“ * MODA: «CREATIVITÀ E TALENTO NEL CUORE DELLE ALPI, CON 21 EVENTI IN CALENDARIO»

15.51 - venerdì 29 novembre 2024

Trento Fashion Week 2024: Un successo oltre le aspettative. Dal 15 al 23 novembre 2024 Trento è diventata “capitale della moda” con sfilate, concorsi e presentazioni con grande attenzione verso i giovani talenti del fashion world. Designer emergenti e case di moda trentine hanno offerto il loro nuovo sguardo sul futuro, sulla sostenibilità e sulle contaminazioni nazionali ed internazionali.

Un trionfo di creatività e talento nel cuore delle Alpi, con ben 21 eventi in calendario che hanno riscosso grandissimo interesse e successo. È particolarmente significativo sottolineare che tutti gli eventi a numero chiuso hanno registrato il tutto esaurito.

La forza della Trento Fashion Week è la grande attenzione nei confronti del territorio ma con grande apertura verso il mondo e la contaminazione con altre forme d’arte e una visione estesa del valore dell’estetica come mezzo per sentirsi meglio.

Tra gli eventi di grande prestigio, con l’obiettivo di scoprire, sostenere e valorizzare i giovani talenti under 25, spicca la terza edizione del The Fashion Award Trento. Il concorso, organizzato in collaborazione con Il Centro moda Canossa e sostenuto dall’Associazione Artigiani Trentino, partner istituzionale dell’intera Trento Fashion Week, ha riscosso grande partecipazione sia di iscritti che di pubblico presente all’auditorium Arcivescovile di Trento. Hanno partecipato al concorso Sara Bertarelli, Riccardo Campolongo e Melissa Pedrotti, Laura Girardi, Irene Frainer (vincitrice), Chiara Garzo, Carlotta Angeli, Camilla Bertoli e Arianna Formaini.

Altri due eventi hanno visto il coinvolgimento delle scuole e accademie: “Christmas Desire” installazione a cura degli studenti dell’UPT e il talk “Moda sostenibile: esiste?” a cura della Trentino Art Academy.

Il Lord Concept store ha ospitato tre eventi curati da Eva Lavinia Maffei: “Nvde Collection”, un viaggio a Pushkar (India) fatto di tessuti morbidi fatti e colorati a mano e preziosi monili, “Un battito di ciglia”, la rappresentazione su tela dell’essere modelle e “A.ME” un talk sull’abito maschile e il taylor made in chiave moderna.

L’Atypical Studio ha ospitato due eventi sempre curati da Eva Lavinia Maffei: “Atypical Vintage & Sound” showroom di abiti vintage di Davide Maistri e “Equilibrio Popup Contempo” Arte digitale di Valentina Cirasa Diva presentata da Dora Bulart.

Controcorrente Design ha ospitato “Cartabito” la sorprendente performance di Barbara Cappello a cura di Eva Lavinia Maffei. Una performance realizzata in collaborazione con Valentina Picciani per ricordare a tutti che il rispetto verso le donne vale 365 giorni all’anno.

Rossella Sterni, giovane e talentuosa fashion designer, ha presentato la sua collezione all’Akka Club dialogando con la curatrice Maria Sicher.

L’happening coordinato da Eva Lavinia Maffei a Boccanera Gallery ha proposto il defilè della collezione autunno/inverno “Renaissance” di Kathiana Saincy, intervistata dal prof. Enzo Passaro, che ha riempito gli spazi industriali della galleria, dove era allestita la mostra di Ivano Troisi “Riflessioni”.

Grande attenzione alla sostenibilità e all’etica sociale durante l’evento “REDO: Open day” nella sede di Redo Upcycling con visita ai laboratori e lancio della capsule collection “Vartalent x Redo”.

In calendario erano presenti anche un evento digital che ha visto la presentazione della collezione della fashion designer statunitense “Alicia Perrillo”, un evento dedicato alla bellezza e al wellness “Cambio look @Mytho” a cura di Mytho parrucchieri Estetica, l’evento “Fashion & Food” a cura di Atelier L’Êtoile con un happening dedicato al connubio tra il mondo fashion e quello gourmet ed infine il gran galà di beneficenza “Una finestra sulla vita 4” di Anvolt Trento.

La Trento Fashion Week ha celebrato la fusione tra tradizione artigianale sartoriale e innovazione stilistica, dando spazio a creativi emergenti e maestri dell’artigianato che, in armonia con il nostro territorio, hanno esibito il meglio della loro arte, contraddistinta dal fil rouge della sostenibilità ambientale e delle tendenze più glamour.

Il Fashion Nest “nido dei designer emergenti”, svoltosi nella prestigiosa location di Villa Bortolazzi ha riscosso un successo clamoroso con le proposte contemporanee di Verena Gislimberti, Sara Serratore, Carlos Fernan, Cecilia Benedetti, Angela Lasalandra, Alejandra Deaza Silvia e Greta Ballerini. Il format dell’evento, curato da Sabrina Tamanini e Marco Consoli, è stato sviluppato in tre momenti: la presentazione delle collezioni, una sfilata multibrand e un talk con i fashion designer presentato da Katia Ciurletti. Tantissime le richieste per assistere all’evento che hanno costretto gli organizzatori a raddoppiare gli show e la capienza.

La Trento Fashion Week mira a diventare un appuntamento cruciale per chi vuole scoprire i nuovi volti della moda territoriale.

L’evento ormai consolidato e uno dei più attesi della Trento Fashion week: Vartalent 2024 @nd Fashion Show, ha pienamente soddisfatto le aspettative, confermandosi all’altezza delle previsioni. Un pubblico entusiasta ha potuto godere di uno spettacolo che ha alternato le esibizioni di 12 cantanti arrivati alle finali di Vartalent 2024 – 14° Festival canoro d’Italia, i fashion shows dove Atelier l’Ètoile, Jenny’Style, Hieke Kreileman e Cristina Gaddo per Alta moda Anna Gaddo hanno presentato le loro collezioni inedite, indossate da modelle professioniste selezionate tra oltre 160 aspiranti durante i casting e le coreografie spaziali del corpo di ballo curate da Ritmomisto. Lo show ha registrato il sold out.

Non sono mancati i party e i momenti di aggregazione e condivisione come l’Opening Night TFW il party alle Scuderie del Castello, la Cerimonia d’apertura con la presentazione degli eventi in calendario con la partecipazione della Vicesindaca Elisabetta Bozzarelli e l’After Party TFW al Binario Dance Club.

Parola agli organizzatori

Marco Consoli, Ideatore e Executive Producer dell’evento, dichiara: “Un evento che ha ricevuto un’attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori superiore ad ogni più rosea aspettativa. La qualità e varietà degli eventi in calendario è stata ottima e ha dimostrato che i progetti con valori che vanno oltre il solo obiettivo commerciale possono avere lunga e gloriosa vita. Un ringraziamento a tutto il team che comprende anche la collaborazione di Katia Ciurletti”.

“Il Trentino ha dimostrato ancora una volta di essere un terreno fertile per l’alta moda artigianale, autentica e sostenibile. Immagino il nostro territorio come un nuovo distretto moda dove le piccole realtà, unite dalla passione e dalla creatività, creano qualcosa di straordinario.” Afferma Sabrina Greta Tamanini, Fashion Art Director della Trento Fashion Week “Un nuovo presidio italiano di slow fashion, 100% made in Trentino, che rispetta l’etica e l’ambiente, e che celebra la contemporaneità con radici profonde nella tradizione. Questo evento è la prova che le piccole comunità unite, possono sostenere e dare vita a grandi eventi: è la rivincita dei piccoli, che insieme diventano grandi.”

Eva Lavinia Maffei, Curatrice e P.R.: “Perché non lasciarsi incuriosire da una serie di happening unici e pensati per il benessere del nostro territorio? Ci rendiamo sicuramente conto di quanto avere cura di noi stessi e dell’ambiente che ci circonda incida sulla qualità della nostra vita quotidiana. L’ottica ora è di condividere questa visione per sentirla sempre di più una dimensione del nostro territorio, della nostra offerta commerciale, turistica e culturale”.

Magdi Soliman, Direttore della Fotografia, sottolinea: “La Trento Fashion Week ha registrato un’affluenza straordinaria, testimoniando l’entusiasmo del pubblico e l’interesse crescente per la moda. È stato particolarmente emozionante vedere la partecipazione attiva di professionisti, fotografi e videomaker, il cui talento ha contribuito a catturare l’essenza di questo evento, trasformando ogni momento in un racconto visivo indimenticabile”.

Chiude infine Yousef Soliman, Direttore Marketing: “Questo evento non solo arricchisce lo scenario della moda locale, ma ha raggiunto anche un notevole successo online. La risonanza mediatica, con un incremento straordinario delle interazioni sui nostri canali digitali, testimonia l’interesse generato dalla Trento Fashion Week. Ringrazio tutte le realtà che hanno sostenuto questo progetto sin dall’inizio con entusiasmo. Siamo pronti a dare del nostro meglio nelle future edizioni, continuando a valorizzare il talento dei designer e a promuovere una moda sempre più inclusiva e sostenibile”.