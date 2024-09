TRENTO CALCIO FEMMINILE * STAGIONE 2024-25: GEROSA, «SI STA COSTRUENDO QUALCOSA DI STORICO, LA COLLABORAZIONE CON A.C. TRENTO È IMPORTANTE»

18.33 - venerdì 6 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

È ormai tutto pronto per l’inizio della nuova stagione del Trento Calcio Femminile, che prende il via ufficiale con la presentazione della prima squadra venerdì 6 settembre presso la “Sala Arancione” della sede di DAO Cooperativa a Lavis. Prima di scendere in campo per l’esordio in campionato, in programma a Ferrara nella giornata di domenica, questa è infatti l’occasione per il club di presentarsi alla stampa, alle autorità e ai partner.

L’ACCORDO CON A.C. TRENTO 1921

La squadra gialloblù si appresta ad affrontare una nuova stagione e lo farà con un “volto” nuovo, rappresentato dal logo dell’A.C. Trento 1921. Consapevoli del fatto che l’unirsi può essere una strategia vincente per entrambi i club e per un’eventuale crescita del calcio trentino, le due realtà hanno convenuto un percorso durante il quale il Trento Calcio Femminile si unirà all’A.C. Trento 1921. Tra i principali punti dell’accordo, già esecutivi sin da questa stagione, si prevede che il Trento Calcio Femminile utilizzi il logo dell’A.C. Trento 1921, sia sulla maglia della Prima Squadra sia su quella dell’intero Settore Giovanile.

Oltre a quest’aspetto, l’accordo prevede una collaborazione in ambito di comunicazione, area medica, tecnica e performance. Ci sarà poi una stretta intesa anche a livello organizzativo, con particolare riguardo alle attività che si svilupperanno nel corso della stagione. Specifica attenzione verrà dedicata alle nuove generazioni, visto che le due società sono impegnate a creare progetti che possano coinvolgere i giovani, promuovendo i valori dello sport e offrendo loro opportunità concrete per il futuro nel calcio.

LA CONFERENZA STAMPA

“Nella scorsa stagione abbiamo creato un bel gruppo, vogliamo mantenerlo in questa stagione migliorarci ulteriormente”, ha spiegato il presidente del Trento Calcio Femminile, Luca Maurina. “L’accordo con AC Trento”, prosegue Maurina, “porterà a nuovi obiettivi che daranno lustro alla città ed al Trentino. Rappresentare questa identità e questo territorio è un orgoglio”.

Dopo il saluto del presidente di DAO Ezio Gobbi, è intervenuta l’Assessore allo Sport della Provincia, Francesca Gerosa: “Si sta costruendo qualcosa di storico, questa collaborazione è importante. Le ragazze troppo spesso nello sport hanno difficoltà ad emergere perché incontrano più difficoltà, è importante lavorare in questo senso”.

È intervenuto anche l’Assessore allo Sport del Comune di Trento, Salvatore Panetta: “Società, amministrazione e federazione collaborando fanno sì che si possano raggiungere risultati importanti. Stiamo lavorando sulle strutture, sul Briamasco è stato fatto un bellissimo lavoro”

Presente anche il presidente del Consiglio Provinciale Claudio Soini: “L’accordo tra maschile e femminile è importante, creare rete e sinergia è fondamentale. Ringrazio i volontari che giornalmente si dedicano a questo sport”.

“Identità e collaborazione sono concetti importanti e questo accordo con AC Trento è molto positivo per la federazione e può portare alla crescita del movimento calcistico”, ha spiegato Stefano Grassi, presidente della FIGC di Trento.

Presente anche Mauro Giacca, presidente dell’AC Trento 1921: “è bello vedere la grinta delle ragazze, per me è una grande gioia portare avanti questa stagione insieme. Portiamo il nome della città di Trento e questo è un onore: uniti sotto lo stesso stemma, il nostro obiettivo è essere sempre più competitivi. Un passo alla volta possiamo raggiungere gli obiettivi che la città si merita”.

Infine, gli interventi dell’area sportiva del Trento Calcio Femminile. Spiega il direttore sportivo Libero Pavan: “L’obiettivo è crescere, sarà un campionato di consolidamento, vogliamo migliorarci. Rispetto all’anno scorso abbiamo in più tante ragazze molto giovani, abbiamo cercato di continuare questo percorso un po’ folle che ci ha portato fin qui. Sono orgoglioso di aver confermato lo staff della scorsa stagione”. Racconta invece Mauro Perina, l’allenatore: “Portiamo avanti un bel progetto. L’unione tra maschi e femmine è il futuro, sarà un orgoglio indossare uno steamma nuovo rappresentando la stessa realtà, sarò un motivo ulteriore per mettercela tutta”.

LA PRIMA SQUADRA

Dopo il quinto posto ottenuto nella scorsa stagione, le ragazze di mister Mauro Perina saranno nuovamente protagoniste nel Girone C della Serie C, dove affronteranno squadre da Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Alla guida tecnica della squadra confermato appunto Mauro Perina, arrivato a Trento la scorsa estate, affiancato dal suo vice Sergio Gadda, dal preparatore dei portieri Simone Branchi e dal preparatore atletico Mattia Bonomi.

Nel corso del calciomercato estivo il direttore sportivo Libero Pavan ha portato a Trento nuove giocatrici che vanno a rinforzare la squadra, sempre capitanata da Linda Tonelli, in tutti i reparti: Linda Fenzi e Aurora Ramon in porta; Angelica Leali, Anna Morini e Vittoria Scarazzini in difesa; Anna Del Frate a centrocampo; Carlotta Pagnoni e Ilaria Volpatti in attacco. Promosse invece in pianta stabile in prima squadra dalla Juniores la centrocampista Sara Mosaner e l’attaccante Martina Bonfanti.

IL SETTORE GIOVANILE

Accanto alla prima squadra, inoltre, c’è un settore giovanile in importante crescita. Saranno infatti sei le squadre giovanili del Trento Calcio Femminile in questa stagione, dalla categoria Under 12 fino alla Juniores, per un totale di circa 150 tesserate che contribuiscono in modo prezioso alla crescita e al futuro della società.

L’ESORDIO IN CAMPIONATO

Domenica le gialloblù partiranno per Ferrara dove le attende la prima giornata di campionato di Serie C: alle 15.30 è infatti in programma la sfida contro l’Accademia SPAL, squadra che l’anno scorso ha chiuso nona in classifica. Il Trento viene da un’estate di lavoro importante dove ha anche disputato quattro amichevoli, vincendo contro Riva del Garda, Azzurra e Chievo Verona, e perdendo contro l’Hellas Verona, squadra di Serie B a cui ha tenuto testa egregiamente. A dirigere l’incontro tra Accademia SPAL e Trento Calcio Femminile sarà Saad Taouili della sezione di Vicenza, coadiuvato dagli assistenti Aklom Amah Amah e Davide Cerenzia, entrambi della sezione di Ferrara