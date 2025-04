TRENTO BASEBALL * SPORT: «UNDER 18 E SERIE C CHIUDONO APRILE CON DUE VITTORIE, CONFERMATO L’OTTIMO LAVORO SVOLTO DA ATLETI – TECNICI – DIRIGENTI»

08.06 - martedì 29 aprile 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Aprile da incorniciare: Under 18 e Serie C chiudono il mese con due belle vittorie. Il mese di aprile si conclude in modo estremamente positivo per la nostra società, grazie ai successi ottenuti sia dall’Under 18 che dalla Serie C, confermando l’ottimo lavoro svolto dentro e fuori dal campo da atleti, tecnici e dirigenti. Le vittorie di fine mese non solo danno morale e fiducia, ma ribadiscono l’ambizione e la voglia di crescere che caratterizzano il nostro movimento.

A chiudere il mese in bellezza è arrivato il successo della Serie C, impegnata domenica 27 aprile in trasferta a Vicenza contro il Palladio. La partita ha visto i nostri Lupi imporsi con un netto 14 a 7, confermando la forza e la determinazione del gruppo. Grazie a questa vittoria, la nostra formazione si assesta al secondo posto in classifica, alle spalle dei Wizards di Villafranca, che ci precedono solo per una partita in più disputata. Con due vittorie su due gare giocate, i nostri ragazzi hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli, mantenendo sempre alta la concentrazione e mostrando grande compattezza nei momenti decisivi.

Mercoledì 23 aprile è toccato all’Under 18 scendere in campo a Bolzano, in una sfida importante per il prosieguo del campionato. I nostri ragazzi hanno risposto alla grande, imponendosi con un convincente 9 a 2 e portando così in perfetta parità la serie stagionale contro i bolzanini: una vittoria a testa che testimonia il buon equilibrio tra le due squadre, ma che soprattutto evidenzia i passi avanti fatti dai nostri Lupi partita dopo partita. Una prestazione solida sia in fase offensiva che difensiva, che lascia ben sperare per il proseguimento della stagione.

Guardando al futuro, il mese di maggio si preannuncia particolarmente intenso per tutte le nostre categorie: Under 14, Under 15, Under 18 e Serie C saranno chiamate a scendere in campo con frequenza, affrontando avversari di livello e sfide impegnative. Sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione e proseguire con il lavoro quotidiano che fino ad ora ha dato i suoi frutti.

I nostri ragazzi sono carichi, consapevoli dei propri mezzi e pronti a difendere i buoni risultati conquistati fino ad oggi. La strada è ancora lunga, ma la determinazione, l’entusiasmo e la voglia di migliorarsi fanno ben sperare per un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni. Avanti così, Lupi!

*

Articolo di Francesco Merler