TRENTINOSOLIDALE * ASSEMBLEA SOCI – ATTIVITÀ 2023: «PRODOTTI RACCOLTI PER 4 MILIONI / 49.835 SPESE CONSEGNATE»

19.00 - venerdì 31 maggio 2024

Nel pomeriggio di giovedì 30 maggio scorso si è tenuta l’annuale Assemblea di TRENTINOSOLIDALE ODV alla presenza di numerosissimi Volontari-soci e di molte Autorità in rappresentanza di istituzioni pubbliche e private. In particolare, la Vicepresidente del Consiglio provinciale Maria Chiara Franzoia si è detta lieta di partecipare, ancora una volta, all’Assemblea dell’Associazione, e in quest’occasione anche in veste di prima firmataria di un disegno di legge in materia di volontariato. A sua volta, Alberto Pedrotti, Assessore al welfare di comunità del Comune di Trento, si è detto orgoglioso che nella sua città abbia sede un’Associazione tanto articolata sul territorio quanto conosciuta dalla popolazione specialmente per un progetto – “Lotta allo spreco alimentare” – conosciuto e apprezzato anche oltre i confini provinciali.

Ringraziando gli intervenuti il Presidente Casagranda ha auspicato che la prossima legge sul volontariato (attualmente sono depositati tre disegni di legge) sia “approvata dal Consiglio provinciale, dopo un’ampia istruttoria conoscitiva, all’unanimità, perché ciò sarebbe un bel regalo ai tantissimi volontari trentini”.

Sono stati quindi presentati i progetti dell’Associazione: da quello di utilità pubblica ed educativa che è ALTERNATIVA AL CARCERE, a quello culturale ed educativo di TRENTINOSOLIDALE VA A SCUOLA; da quello con valenza sociale ma anche ambientale quale è DONOTRENTINO, al progetto più noto sulla LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE.

Qui si riassumono solo i dati numerici più rilevanti dell’attività svolta nel 2023:

– 655 Volontari-Soci, 25 Volontari-Studenti e 102 Volontari-Lavoratori di Pubblica Utilità, per un totale di 782 persone che hanno donato, complessivamente, 189.536 ore di lavoro alla Comunità;

– 624 i donatori registrati alla piattaforma DONOTRENTINO, 254 beni donati, 38 tra servizi assistenziali e associazioni accreditate per praticare, insieme, il dono verso chi è in condizioni meno privilegiate;

– oltre 4.000.000,00 di euro (valore calcolato sul prezzo di vendita) di prodotti raccolti e distribuiti;

– 2.189 famiglie (con 6.460 componenti) si sono rivolte ai nostri Centri di distribuzione per fare la spesa gratuitamente, per un totale annuo di 49.835 spese consegnate;

– oltre 40 tra associazioni, organizzazioni e istituzioni che aiutiamo fornendo alimenti;

– circa 300.000 prestazioni assistenziali / consegne alimentari erogate.

Ma l’Associazione non lavora solo sulla logica dei numeri, sulla performance, sui risultati. Il Presidente ha voluto espressamente ribadire che l’Associazione è formata da Volontari che fanno e sono ben altro:

– sono coloro che non escludono; che incontrano, ascoltano e accolgono chi ha sbagliato e chi arriva da lontano; che assistono chi è in difficoltà, anche temporanea;

– sono coloro che vedono tutti i giorni i risultati di politiche sbagliate, sia in tema di accoglienza sia in tema di lavoro con l’incentivazione di lavori precari e il mantenimento di bassi salari;

– sono coloro che continuano a credere, ancora, che le diseguaglianze non sono inevitabili, che possono essere ridotte cambiando le politiche.

È per questo che tutti i Volontari di TRENTINOSOLIDALE continuano, insieme, a lavorare in prossimità nella Comunità e in particolar modo per la parte più fragile di essa, cercando di compensare le differenze perché, a loro detta, “le disuguaglianze sono insopportabili!”.