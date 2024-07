TRENTINO VOLLEY * SPORT: «DUE SQUADRE-UN CUORE GIALLOBLÙ, AL VIA DA OGGI LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2024-2025»

10.15 - mercoledì 17 luglio 2024

Come da tradizione, il lancio della Campagna Abbonamenti rappresenta, a tutti gli effetti, il momento di apertura della nuova stagione sportiva di Trentino Volley. Quella che prenderà il via già a fine settembre con le prime partite di Supercoppa e SuperLega sarà un’annata agonistica ricca di impegni per il Club di via del Brennero, che per la terza volta nella sua storia sarà ai nastri di partenza con due squadre: la formazione maschile Campione d’Europa e la compagine femminile che ripartirà dal campionato di Serie A2. Ecco perché lo slogan scelto per promuovere l’iniziativa insisterà su questo concetto: “Due squadre, un cuore gialloblù”.

La Campagna Abbonamenti di Trentino Volley scatterà già a partire da oggi mercoledì 17 luglio e ancora una volta riguarderà parallelamente i due settori, con prezzi e pacchetti dedicati per ogni singola realtà e per ogni impianto: se l’Itas Trentino maschile continuerà la sua attività alla ilT quotidiano Arena, la compagine femminile tornerà invece a giocare le sue partite interne alla palestra Sanbapolis. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono stati presentati questo pomeriggio presso la Sala Convegni del Gruppo Poli presso La Cittadella in via del Brennero 270, a pochi passi dalla nuova sede gialloblù, in un affollato incontro a cui hanno preso parte autorità, dirigenti, sponsor, tifosi e media.

“Sono felice di essere qui e colgo l’occasione per portare il saluto del Sindaco – ha dichiarato la Vicesindaca di Trento, Elisabetta Bozzarelli – . La presentazione della Campagna Abbonamenti dà come sempre il via alla nuova stagione; l’augurio è quello di poter rivivere le emozioni provate lo scorso anno, in special modo con la vittoria in campo europeo”.

“La presentazione della Campagna Abbonamenti è una sorta di spartiacque tra la stagione passata e quella nuova – ha sottolineato il Presidente di Trentino Volley Bruno Da Re – . Per la prima volta la sveliamo a La Cittadella del Poli che da qualche settimana ospite i nostri nuovi uffici e con l’occasione lasciatemi ringraziare Diego Mosna per averci ospitato per quindici anni nei locali del suo gruppo. Ora tocca al Gruppo Poli, in questa bellissima sala conferenze, tenere la presentazione di una campagna abbonamenti che riguarda sia il team maschile, sia quello femminile. La nostra stagione scatterà il 22 settembre con la Supercoppa Italiana maschile, mentre sette giorni dopo inizierà la Regular Season. ilT quotidiano Arena è stato oggetto quest’estate di grandi innovazioni: ci sarà un nuovo parquet, un secondo campo, migliorie alle tribune, un nuovo impianto audio. Sarà tutto pronto nella seconda metà di agosto e venire al palazzetto sarà ancora più stimolante. Ci teniamo a riempire le tribune perché i giocatori sentono eccome la spinta ed il calore del pubblico”.

“Siamo lieti di ospitare Trentino Volley nella nuova sede del Gruppo Poli in quella che è la prima conferenza in assoluto che teniamo qui– ha specificato il Vicepresidente di Trentino Volley Mauro Poli – . L’auspicio è che sia una stagione ricca di emozioni come lo è stata la scorsa; emozioni positive che entusiasmino i tifosi e che portino in dote altri trofei prestigiosi”.

Di seguito tutti i dettagli.

SETTORE MASCHILE

TUTTO COMPRESO. L’abbonamento stagionale sarà “Full” e comprenderà tutte le partite che l’Itas Trentino giocherà alla ilT quotidiano Arena nel corso dell’intera annata sportiva, comprese quelle delle eventuali partecipazioni a Play Off Scudetto, quarti di finale di Coppa Italia e ai successivi turni di CEV Cup dopo i sedicesimi di finale (unico già sicuro di essere disputato).

DUE TIPOLOGIE DI SETTORE VIP. Il settore Vip prevedrà due tipologie di abbonamento, a differenza di quella tradizionale (denominata “Vip Silver”), la tessera “Vip Gold” al prezzo di mille euro offrirà il pass esclusivo per l’accesso all’Area Hospitality, il parcheggio riservato e la partecipazione ai principali eventi di Trentino Volley (presentazione delle squadre, brindisi di Natale e cena di fine stagione).

PROMOZIONE SPECIALE FAMILY. I genitori che sottoscriveranno due tessere per il settore Gradinata potranno acquistarne una terza per il figlio aggiungendo solo 150 euro ed eventualmente anche una quarta per un ulteriore figlio al prezzo di 100 euro, indipendentemente dalla loro età.

POSTI E SETTORI. Quattro i settori, tutti numerati, della ilT quotidiano Arena in cui sarà possibile acquistare l’abbonamento: Vip, Best, Gradinata e Curva. Esclusa la Tribuna Est, settore che durante la stagione potrebbe essere riservato interamente alle tifoserie ospiti, a seconda dell’avversario di turno.

VENDITA ONLINE. Grazie al servizio offerto dal partner VivaTicket, sarà possibile acquistare l’abbonamento non solo presso i nuovi uffici di Trentino Volley, in via del Brennero 276 a Trento (orari 8-12 e 14-18), ma anche online al link www.trentinovolley.it/abbonationline. Presentando la ricevuta dell’acquisto effettuato si potrà poi ritirare la tessera sempre presso gli uffici.

PRELAZIONE. Gli abbonati alla stagione 2023/24 potranno esercitare il diritto sino a venerdì 30 agosto, confermando il proprio posto. La prelazione potrà essere esercitata anche tramite internet, sempre cliccando www.trentinovolley.it/abbonationline.

RIDUZIONE. I prezzi ridotti verranno applicati agli over 65 ed under 25 solo sul settore Gradinata. Gli Under 6 possono entrare alla ilT quotidiano Arena grazie ad un abbonamento speciale, denominato “Curva Bambino”, al prezzo di 10 euro.

PREZZI

SETTORE FEMMINILE

TIPOLOGIA. La tessera stagionale comprenderà tutte le partite che l’Itas Trentino disputerà alla palestra di Sanbapolis: le nove di regular season più le successive (il numero esatto è ancora da stabilire) che verranno giocate nella fase post season (Pool promozione o pool retrocessione).

POSTI E SETTORI. Due i settori della palestra di Sanbapolis per cui sarà possibile acquistare l’abbonamento: Tribuna e Curva, entrambi numerati.

VENDITA ONLINE. Grazie al servizio offerto dal partner VivaTicket, sarà possibile acquistare l’abbonamento non solo presso i nuovi uffici di Trentino Volley, in via del Brennero 276 a Trento (orari 8-12 e 14-18), ma anche online al link www.trentinovolley.it/abbonationline. Presentando la ricevuta dell’acquisto effettuato si potrà poi ritirare la tessera sempre presso gli uffici.

50% DI SCONTO PER CHI HA ACQUISTATO ANCHE L’ABBONAMENTO DI SUPERLEGA. Per incentivare il pubblico a sostenere entrambe le formazioni di punta del Club, Trentino Volley applicherà il 50% di sconto a coloro che acquisteranno la tessera riferita alla squadra femminile dopo aver sottoscritto anche quella maschile.

Per ulteriori informazioni: www.trentinovolley.it/abbonamenti

SORTEGGIO DI 2025 CEV CUP, NEI SEDICESIMI DI FINALE LA TRENTINO ITAS SFIDERA I RUMENI DELL’ARCADA GALATI: DOPPIA SFIDA A META’ NOVEMBRE

Sorteggiato nel primo pomeriggio odierno in Lussemburgo il tabellone di 2025 CEV Cup e i relativi abbinamenti del primo doppio turno di gare, i trentaduesimi di finale. In qualità di testa di serie, la Trentino Itas inizierà però la sua avventura nel secondo trofeo continentale – a cui prende parte per la quinta volta nella sua storia dopo la presenza nelle edizioni 2005, 2015, 2017 e 2019 – nei sedicesimi di finale (il round successivo), entrando in gioco solamente a metà novembre come accadrà ad altri quindici club, fra cui Tours, Friedrichshafen e i campioni in carica del Rzeszow, e alle squadre eliminate dalle fasi preliminari di CEV Champions League.

L’avversario di Trento saranno i rumeni del Galati, mai affrontati prima in diciotto precedenti stagioni di Coppe Europee. Per la Società Campione d’Europa la trasferta da sostenere per la gara d’andata del 13 novembre sarà quindi un viaggio inedito, ma non il primo in assoluto in Romania; in precedenza era stata infatti a Zalau l’8 dicembre 2010 per la fase a gironi dell’edizione 2011 di Champions League (poi vinta) e a Craiova il 13 gennaio 2015 proprio per la CEV Cup. In entrambe le occasioni arrivò il successo in tre set. La partita di ritorno si disputerà invece alla ilT quotidiano Arena di Trento il 20 novembre.

Accederà agli ottavi di finale (4-18 dicembre 2024) la squadra che otterrà il maggior numero di punti nell’arco delle due gare; i punti vengono assegnati come in campionato: 3 per la vittoria per 3-0 o 3-1, 2 per il successo al tie break, 1 per la sconfitta al tie break (golden set a 15 in caso di parità di punti). Il cammino che porterà alle due sfide di finale (programmate fra il 2 e 9 aprile 2025) sarà composto poi anche dai Play Off Challenge (14-29 gennaio 2025), quarti di finale (12-26 febbraio 2025) e semifinali (12-19 marzo 2025).