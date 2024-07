TRENTINO VOLLEY * MONTE BONDONE – “BIG CAMP“: IANESELLI, «1.316 PARTECIPANTI, INIZIATIVA GRANDIOSA CHE VA CELEBRATA COME MERITA»

18.49 - giovedì 11 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

1.316 partecipanti (238 in più rispetto al 2023) per 42 giorni di attività (6 in più della precedente edizione): quella attualmente in corso verrà ricordata come l’edizione dei record per il Trentino Volley BIG Camp, tradizionale evento estivo gialloblù che da diciassette anni porta sul Monte Bondone (la Montagna di Trento) un numero sempre crescente di ragazzi e ragazze innamorate della pallavolo, pronte a trascorrere parte dei mesi di giugno, luglio e di agosto a stretto contatto con la natura.

Proprio in questi giorni l’attività del 2024 è arrivata al suo giro di boa (in corso il quarto di sette turni settimanali programmati) e ha fatto segnare il “sold out” per quel che riguarda le iscrizioni, con una media straordinaria di partecipanti per ogni settimana: oltre 190, con il picco rappresentato proprio da questo periodo, con 212 presenze. Il successo della ormai tradizionale iniziativa non si basa però ovviamente solo sull’incredibile e sempre maggiore quantità di adesioni, ma anche sulla qualità e sulla varietà di esperienze offerte ai giovani che salgono in Bondone; dietro la sigla “B.I.G.” si nasconde infatti l’acronimo corrispondente a Beach, Indoor e Green Volley: tutti i tipi di pallavolo che vengono proposti nel corso di ogni settimana.

Questa mattina i principali rappresentanti dell’Amministrazione comunale (da sempre in prima linea per supportare l’organizzazione del camp) e di Trentino Volley si sono ritrovati a Vason, presso il giardino dell’Hotel Montana (una delle strutture che vengono utilizzate; le altre sono Chalet Caminetto e Dolomiti Chalet), per presentare ai media i principali numeri dell’iniziativa e per tracciare il primo bilancio di un appuntamento che nel tempo è diventato un vero e proprio must dell’estate provinciale.

“Questa iniziativa è davvero qualcosa di grande e va celebrata come merita – ha sottolineato il Sindaco di Trento Franco Ianeselli – . Ogni anno una Società di riferimento della pallavolo mondiale come Trentino Volley sceglie di organizzarla sulla Montagna della nostra Città, portando sul nostro territorio centinaia di giovani provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Stiamo parlando di un evento straordinario, che si è sempre più strutturato anche grazie alle convenzioni che le Istituzioni hanno realizzato per supportarlo”.

“Trentino Volley è una Club che porta avanti grandi valori e va ringraziata – ha aggiunto l’Assessore allo Sport comunale Salvatore Panetta – . Se Trento è la città più sportiva d’Italia lo deve anche a questa Società e alle iniziative che porta avanti durante tutto l’anno”.

“Sono diciassette anni che Trentino Volley organizza il BIG Camp in Monte Bondone e faticheremmo davvero a pensarlo altrove – ha sottolineato il Presidente di Trentino Volley Bruno Da Re – . Questo camp è della Montagna di Trento e qui vogliamo restare ancora a lungo perché ci troviamo benissimo. Il numero dei partecipanti diventa ogni anno sempre più importante e ne andiamo fieri; vogliamo ringraziare quindi le famiglie dei ragazzi che ogni anno ci scelgono, ma soprattutto il Comune di Trento e la Provincia di Trento che sono sempre al nostro fianco. Senza il loro supporto non potremmo fare nulla e il BIG Camp è una delle tante modalità con cui cerchiamo di restituire alla comunità quanto riceviamo. Tutte le parti in causa hanno creato un sistema virtuoso per fare in modo che ogni anno in Bondone venga organizzato un camp sempre più strutturato e bello”.

“Il BIG Camp è in continua cresciuta sotto tutti i punti di vista e i numeri lo raccontano bene – ha aggiunto il Direttore Generale di Trentino Volley Daniele Di Cristina – . Questa è l’edizione con il maggior numero di partecipanti ed il maggior numero di giorni di attività; la presenza di ragazze si è attestata già da qualche edizione attorno al 53% del totale, a conferma di quanto questa Società sia considerata anche nel settore femminile”. Il Trentino Volley BIG Camp svolgerà ancora altre tre settimane di attività, oltre a quella in corso, per concludersi sabato 3 agosto con la proclamazione del BIG Player (maschile e femminile) dell’edizione 2024.