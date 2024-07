TRENTINO VOLLEY * “BIG CAMP 2024“: «CHE FESTA PER I 210 ISCRITTI AL SESTO TURNO, AD ACCOGLIERLI IN BONDONE ALESSANDRO MICHIELETTO» (VIDEO)

07.28 - lunedì 22 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

BIG Camp, che festa per i 210 iscritti al 6° turno! Michieletto ad accoglierli in Bondone. Il sesto e penultimo turno dell’edizione 2024 del BIG Camp è iniziato con una eccezionale sorpresa per tutti i 210 partecipanti che questo pomeriggio sono saliti in Bondone per iniziare la loro settimana a stretto contatto con la rigogliosa natura della Montagna di Trento e con la pallavolo targata Trentino Volley. Ad accoglierli presso la piazza di Vason, nel tradizionale momento dedicato al benvenuto che lo staff del camp estivo gialloblù riserva ai ragazzi e alle loro famiglie, c’era infatti Alessandro Michieletto.

Lo schiacciatore cresciuto nel vivaio del Club, con cui negli ultimi quindici mesi è diventato Campione d’Italia e d’Europa, è salito nel tardo pomeriggio al quartier generale del BIG Camp per concedersi all’abbraccio dei tanti appassionati: foto ricordo, autografi e pure qualche video-dedica hanno caratterizzato il momento particolarmente apprezzato anche dai genitori che, al pari dei figli, hanno voluto qualche selfie. Alessandro è uno dei tanti attuali giocatori di SuperLega che da giovane ha partecipato al BIG Camp; anche per questo motivo il suo legame con lo staff, con il Monte Bondone e con questo tipo di manifestazione è decisamente forte.

“Ci tenevo a poter toccare con mano anche quest’anno tanto entusiasmo e tanta organizzazione – ha spiegato a margine della sua presenza – ; al BIG Camp ho iniziato a giocare a pallavolo e trascorso diverse settimane a cavallo fra gli anni 2016 e 2017. E’ sempre stato un momento importante delle mie estati e quindi essere qui e salutare i tantissimi ragazzi iscritti era qualcosa che volevo vivere e che sono riuscito a collocare nel mio luglio ricco di impegni. Martedì approderemo a Parigi per iniziare la nostra avventura olimpica. Assieme a me porterò il supporto di tutti i tifosi di Trentino Volley e di questi splendidi partecipanti. Evviva il BIG Camp!”

Nel corso dell’edizione 2024 sono saliti in Monte Bondone tutti e quattro gli azzurri di Trentino Volley che disputeranno gli imminenti giochi olimpici; Lavia, Sbertoli e Laurenzano hanno preceduto Michieletto nelle scorse settimane. Assieme a loro, anche Cavuto e Rychlicki, per BIG Camp da veri Campioni d’Europa. L’attività del sesto turno inizierà ufficialmente lunedì con il primo di cinque giorni di allenamenti che caratterizzeranno la penultima settimana di attività.