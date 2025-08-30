TRENTINO TRASPORTI SPA * «STAGIONE INVERNALE 2025-2026, DISPONIBILI SUL SITO I NUOVI ORARI»

22.23 - sabato 30 agosto 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nuovi orari invernali del servizio di trasporto pubblico. Si ricordano anche le regole per gli abbonamenti della stagione 2025-2026 per gli studenti.

PRECISAZIONI: Gli abbonamenti sono validi dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo e devono essere caricati sulla smart card come di seguito indicato.

Gli abbonamenti dell’anno scolastico 2024/2025 scadono il 31 agosto 2025 .Dal 1° settembre 2025 non saranno più accettati abbonamenti scaduti né smart card non caricate con l’abbonamento scolastico valido per l’anno 2025/2026.

Puoi acquistare l’abbonamento scolastico 2025/2026 anche dopo il 1° settembre 2025, ma fino ad allora sarà necessario acquistare un biglietto per viaggiare. Di seguito le istruzioni:Gli studenti delle scuole superiori sono dotati di tessera smart card valida per tutto il percorso di studi delle superiori su cui deve essere caricato abbonamento annuale di libera circolazione. Possono richiedere la smart card in due modi:

All’atto dell’iscrizione presso l’istituto scolastico (in caso di prima emissione), oppurePresso gli sportelli di vendita di Trentino trasporti, compilando l’apposito modulo di richiesta (il modulo è disponibile presso le biglietterie di Trentino trasporti, presso gli istituti scolastici oppure scaricabile online al seguente link.Validità della tesseraLa smart card ha validità fino al 31 agosto dell’anno in cui lo studente compie 19 anni. Dopo tale data, i rinnovi sono annuali e devono essere richiesti ogni anno.Documentazione necessariaPer richiedere la tessera smart card è necessario:

Compilare il modulo di richiesta in ogni sua parte con i dati dello studenteAllegare una fototessera recenteFirmare il modulo:

dallo studente, se maggiorenne da un genitore o tutore, se minorenne (allegando la fotocopia del documento d’identità del firmatario)

Chi può fare richiestaPossono richiedere la smart card tutti gli studenti fino a 30 anni di età regolarmente iscritti a scuole secondarie di secondo grado.In caso di studente maggiorenne deve essere compilata e allegata alla domanda di richiesta smart card l’autodichiarazione :

di non svolgere attività lavorativa (lavoro dipendente o attività professionale autonoma) a tempo indeterminato per più di 20 ore settimanali; di non svolgere attività lavorativa (lavoro dipendente o attività professionale autonoma) a tempo determinato con durata di almeno 6 mesi (dalla data di sottoscrizione del modulo) per più di 20 ore settimanali;di non svolgere attività lavorativa che preveda un impiego a tempo pieno pari o superiore alle 18 ore settimanaliuna fotografia formato tessera e la fotocopia del documento d’identità del firmatario

Nel caso in cui lo studente svolga attività lavorativa come sopra precisato, è considerata prevalente l’attività lavorativa e quindi dovrà dotarsi di tessera smart card categoria “LAVORATORI E ALTRI UTENTI”.precisazioni: Il Servizio Mobilità Pubblica della Provincia autonoma di Trento ha comunicato che non saranno più rilasciate smart card categoria “LAVORATORI E ALTRI UTENTI” agli studenti fino alla quinta superiore che per motivi diversi ne fanno richiesta.