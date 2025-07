TRENTINO TRASPORTI * RECLUTAMENTO PERSONALE, PRESIDENTE SALVATORE, «PROBLEMA PER TUTTE LE AZIENDE, SOPRATTUTTO NEL NOSTRO SETTORE»

16.57 - martedì 15 luglio 2025

//

Trentino Trasporti: il personale al centro dell’azienda. Se il tema del reclutamento del personale è un problema per tutte le realtà aziendali, la criticità si fa sentire soprattutto per le grandi realtà pubbliche in settori come la sanità o i trasporti, che erogano servizi essenziali 365 giorni all’anno, con turni spesso impegnativi per il personale addetto.

Perseguendo l’obiettivo di ampliare e qualificare ulteriormente l’organico del personale della sua Società, il Presidente della Trentino Trasporti S.p.A., avv. Diego Salvatore, richiama le diverse e importanti iniziative che testimoniano l’impegno aziendale per attrarre nuovi dipendenti e sostenere i lavoratori già in organico.

La Trentino Trasporti Academy continua

Dopo un approfondito confronto con le Organizzazioni sindacali, nel dicembre 2024 è stato siglato un nuovo accordo aziendale di secondo livello per il triennio 2024-2026, che prevede uno stanziamento di risorse di oltre 17,2 milioni di euro per il periodo. L’accordo ha consentito di destinare ai dipendenti quasi 5,4 milioni di euro nel 2024, e ben 6 milioni per ciascuno dei due anni 2025 e 2026.

Inoltre, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro avvenuto a marzo 2025 ha introdotto rilevanti miglioramenti salariali, con un incremento tabellare a regime di 200 euro e un trattamento integrativo di 40 euro.

L’effetto di tali adeguamenti contrattuali ha fatto sì che la retribuzione di un autista di Trentino trasporti crescerà nel 2025, rispetto al 2023, di un valore medio netto annuo compreso tra 2.600 e 2.750 euro. In media, un autista neo assunto al parametro più basso di inquadramento percepisce oggi uno stipendio netto di oltre 1.800 euro per 14 mensilità. Questa retribuzione, rapportata a 12 mensilità, si traduce in un importo netto di oltre 2.000 euro al mese. Gli autisti con maggiore anzianità oggi superano mediamente i 2.200 euro per 14 mensilità, che rapportate a 12 mesi si traducono in un valore netto mensile di oltre 2.500 euro.

Valorizzazione della figura professionale dell’autista

Le selezioni per diventare un autista di Trentino trasporti sono costantemente aperte. Per attrarre e valorizzare i professionisti già in possesso delle patenti professionali e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), la Società ha deciso di riconoscere tutta l’esperienza di guida pregressa dei candidati, che così possono vedere incrementato il parametro di inquadramento fin dal momento dell’assunzione. Se in base alle previsioni del CCNL la prima assunzione dovrebbe avvenire a parametro 140, Trentino trasporti è pronta ad assumere, in base all’esperienza di guida documentata, anche fino al parametro più alto di inquadramento, il 183.

Inoltre, per i candidati che risiedono al di fuori della residenza di servizio (oltre 50 Km), l’Azienda riconosce per il primo anno di assunzione un contributo economico per il pagamento dell’affitto della casa pari al 50%, fino a un massimo di € 400 al mese.

Trentino Trasporti Academy: candidature aperte fino al 18 agosto per la terza edizione del progetto

Il progetto Trentino trasporti Academy è stato avviato nel 2023. Rivolto ai giovani privi di patenti professionali, prevede un immediato inserimento – inizialmente con un contratto part-time – e l’accompagnamento al conseguimento della patente D e della CQC, con i relativi costi a carico dell’Azienda. Una volta ottenute le abilitazioni, viene attuata la trasformazione del contratto a tempo pieno e l’inserimento nell’organico degli autisti aziendali.

La prima edizione del 2023 prevedeva l’inserimento di n. 10 unità, ma a seguito dell’elevato numero di candidature pervenute sono stati 32 (di cui 7 donne) gli ammessi al percorso di inserimento in Azienda.

Nel 2024 la Società ha deciso di lanciare una seconda edizione del progetto di una graduatoria. È stata espletata la selezione che ha individuato una platea di 35 idonei (di cui 8 donne) che sono stati avviati al percorso per il conseguimento delle abilitazioni e alla formazione all’interno dell’Azienda.

In questo momento, e fino al 18 agosto 2025, ci si può candidare alla terza edizione della Trentino trasporti Academy, che prevede la selezione per 50 posti. In questa edizione si prevede anche la possibilità di concedere alloggio gratuito per i primi sei mesi a chi risiede a più di 50 km dal posto di lavoro, nei limiti di disponibilità degli immobili aziendali.

Un altro progetto di Academy, condotto in collaborazione con la società specializzata Randstad Italia, ha avviato 18 candidati al percorso per il conseguimento della patente “DE” e la relativa CQC, che saranno inseriti con un contratto a tempo determinato in somministrazione in figura professionale di Operatore della mobilità nei prossimi mesi, con l’obiettivo di inserirli poi nell’organico aziendale attraverso le selezioni costantemente aperte.

Il welfare a sostegno dei lavoratori

La Società si mantiene impegnata per sostenere il benessere dei propri dipendenti. Ha ottenuto sin dal 2022 la certificazione “Family Audit Executive”, lo strumento di certificazione promosso dalla Provincia autonoma di Trento che qualifica le società attente alle esigenze di conciliazione Vita privata- Lavoro dei propri dipendenti, all’organizzazione e ai processi aziendali, alla crescita personale e professionale, alla salute e al benessere del lavoratore in genere.

In particolare le iniziative messe in campo sono:

• orario di lavoro flessibile di 39 ore settimanali dal lunedì al venerdì;

• anticipazione del TFR con condizioni più favorevoli rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge;

• utilizzo gratuito della mensa aziendale o, in alternativa, buono pasto;

• possibilità di utilizzare a titolo gratuito il trasporto pubblico locale sulla tratta casa-lavoro e incentivi al bike – to – work o a piedi;

• iscrizione al fondo Unisalute: l’azienda versa al fondo integrativo sanitario per tutti i lavoratori a ruolo, con contratto a tempo indeterminato, il lavoratore può accedere a diverse agevolazioni e a screening gratuiti ogni anno;

• welfare aziendale: l’azienda mette a disposizione numerosi sconti per i dipendenti in diversi ambiti (per esempio, assicurativo, sanitario, sportivo, e così via), maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet (https://www.trentinotrasporti.it/convenzioni-per-i- dipendenti).

Primo semestre 2025: inversione di tendenza da consolidare

Il ventaglio di iniziative della Società su retribuzioni, supporto per la residenza, percorsi di formazione e reclutamento innovativi e welfare aziendale è davvero ampio, e l’impegno è massiccio – sia in termini di investimento economico, grazie anche al sostegno degli Enti Soci, sia in termini di sforzo organizzativo.

Grazie a questo straordinario impegno, la Società comincia a intravedere risultati incoraggianti: dopo avere vissuto nel 2023 il momento peggiore dal punto di vista del saldo tra uscite e nuovi ingressi nell’organico aziendale, nel 2024 la tendenza negativa si è arrestata, mentre nel primo semestre del 2025 compaiono i primi segnali di un’inversione che il Presidente Salvatore intende sostenere e consolidare, continuando a mantenere la Società strenuamente impegnata nella ricerca di azioni capaci di attrarre nuovi dipendenti e mantenere al proprio interno quelli che già ne fanno parte.