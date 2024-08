TRENTINO TRASPORTI * “PROGETTO ACADEMY“: «PUBBLICATO IL BANDO DI SELEZIONE PER 30 NUOVI AUTISTI, LE DOMANDE ENTRO IL 30/9»

15.19 - venerdì 9 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cos’è la Trentino Trasporti Academy. Perseguendo l’obbiettivo di ampliare e qualificare ulteriormente l’organico degli autisti della Società, la Trentino Trasporti Academy offre a giovani uomini e donne di almeno 21 anni l’opportunità di iniziare una carriera nel mondo del trasporto pubblico, anche privi di patente professionale D e di abilitazione quale la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

I giovani selezionati inizieranno subito a lavorare, imparando a conoscere la rete del trasporto pubblico e l’organizzazione di una grande azienda come Trentino Trasporti. Grazie al contratto part-time che li impegnerà per tre giorni alla settimana, potranno contemporaneamente frequentare la scuola guida per acquisire la patente D e la CQC, ovvero l’abilitazione di guida professionale necessaria per svolgere la professione di autista. Tutti i costi della formazione saranno sostenuti dall’Azienda.

Una volta acquisita la patente, il rapporto di lavoro verrà trasformato con un contratto a tempo pieno e indeterminato e i giovani della Trentino Trasporti Academy entreranno a tutti gli effetti nella squadra degli autisti della Società. L’obbiettivo è di concretizzare l’assunzione entro dicembre 2024.

Come aderire

Le domande per accedere alla selezione devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2024. Tutte le informazioni dettagliate sono sul sito aziendale: https://www.trentinotrasporti.it/academy

I risultati del 2023

Il progetto Trentino trasporti Academy è stato avviato nel 2023: inizialmente prevedeva l’inserimento di n. 10 unità, ma a seguito dell’elevato numero di candidature pervenute sono stati n. 32 (di cui n. 7 donne) gli ammessi al percorso di inserimento in Azienda.

Dopo l’assunzione a tempo determinato di gennaio 2024, a oggi sono 17 (di cui n. 2 donne) coloro che hanno terminato il percorso di acquisizione delle abilitazioni previste e il training formativo e che quindi già svolgono mansioni di guida sul servizio urbano di Trento a tempo indeterminato in figura professionale di Operatore di esercizio. Entro il mese di settembre si prevede l’inserimento in figura professionale di Operatore di esercizio di altri n. 7 agenti (di cui n. 4 donne) e che la percentuale di coloro che raggiungeranno il medesimo traguardo entro i tempi previsti sarà prossima al 90%.

Tra i punti di forza che hanno permesso un tale afflusso di candidature e azzerato la dispersione durante il percorso sicuramente figurano due fattori: avere da subito proposto un contratto di assunzione e la formula contratto a part time verticale che ha permesso di concentrare l’impegno richiesto in alcuni giorni della settimana lasciando così spazio ad altre esigenze di conciliazioni e lavorative.