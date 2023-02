TRENTINO TRASPORTI * MANUTENZIONE TRENI: « NUOVA OFFICINA A SPINI DI GARDOLO, INTERVENTO STRATEGICO PER LA MOBILITÀ PROVINCIALE »

16.20 - lunedì 13 febbraio 2023

La realizzazione della nuova officina di Trentino Trasporti per la manutenzione dei treni a Spini di Gardolo. La consegna dei lavori alla presenza del presidente Fugatti, dell’assessore Gottardi e dei vertici della società. Trentino Trasporti, la nuova officina per la manutenzione dei treni a Spini di Gardolo. Con la consegna dei lavori per la realizzazione della nuova officina manutenzione treni a Spini di Gardolo, Trentino Trasporti dà avvio all’iter esecutivo dell’opera, necessaria per risolvere alcune forti criticità dell’attuale sito manutentivo di via Secondo da Trento risalente gli anni ’60 e di cui è prevista la dismissione in occasione della realizzazione del nuovo bypass ferroviario di Trento.

Si tratta di un intervento strategico per la mobilità pubblica del trasporto provinciale, che si inserisce nel più ampio contesto di potenziamento dell’offerta del sistema ferroviario della Ferrovia Trento Malè e della Valsugana, con Trentino trasporti fortemente impegnata per lo sviluppo dell’asset ferroviario. Infatti gli spazi limitati, imposti dal contesto cittadino, e la vetustà dell’edificio e degli impianti di manutenzione esistenti non consentono più di affrontare in modo razionale ed efficace il processo industriale di manutenzione dei treni, anche tenuto conto dell’evoluzione tecnologica.

La nuova opera verrà realizzata in località Spini di Gardolo, immediatamente a sud dell’insediamento industriale “ex Whirlpool”.

“La nuova officina è un progetto centrale sia nella strategia di sviluppo del sistema di mobilità in Trentino, verso una sempre maggiore efficienza e sostenibilità, sia in particolare del programma di investimenti di Trentino Trasporti” così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, presente assieme all’assessore provinciale alla mobilità Mattia Gottardi. “Un piano – aggiunge il presidente – che può contare sulle risorse per le Olimpiadi e per il BRT, i bus rapidi e sostenibili nelle valli di Fiemme e Fassa, nonché sul progetto di elettrificazione della Valsugana che potremmo veder partire, come cantiere, nel 2024. L’auspicio è che i lavori per quest’opera possano ora procedere: abbiamo bisogno degli investimenti per consolidare la ripartenza dopo il momento più difficile per la crisi energetica e l’aumento prezzi”.

Anche l’assessore Gottardi parla di “un’opera strategica, che sarà in grado di rispondere alle esigenze di tutta l’infrastruttura ferroviaria gestita sul territorio da Trentino Trasporti”. “Dopo un lungo lavoro di approfondimento – prosegue Gottardi -, che ha tenuto conto delle mutate condizioni e ha permesso di aggiornare il progetto, la nuova officina darà una marcia in più a Trentino Trasporti e al nostro territorio. Ci auguriamo inoltre che i lavori possano procedere in modo positivo, così da poter inaugurare l’opera in linea con i tempi previsti”.