TRENTINO TRASPORTI * FUNIVIA: «TRENTO-SARDAGNA, CONVEGNO “100 ANNI IN MOVIMENTO TRA CIELO E CITTÀ” (4/8 ORE 09.00)»

Nell’ambito delle celebrazioni del centenario della funivia Trento Sardagna e in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento, l’Ordine degli Ingegneri di Trento e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Trento, Trentino Trasporti è orgogliosa di annunciare il convegno:

Trento–Sardagna: 100 anni in movimento tra cielo e città.

Un secolo di mobilità su fune tra ingegno, tecnologia e sviluppo del territorio.

Le celebrazioni sono cominciate il giorno 4 agosto 2025, giorno del centenario della prima corsa aperta al pubblico della funivia; in quella occasione è stata posata una targa commemorativa nelle due stazioni di monte e di valle (https://www.trentinotrasporti.it/azienda/trentino-trasporti/trento-sardagna/11670-cerimonia-di-posa-delle-targhe-del-centenario-della-funivia-trento-sardagna)

L’evento si collocherà all’interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (https://www.mase.gov.it/portale/settimana-europea-della-mobilit%C3%A0-2025)

Le iscrizioni apriranno il giorno 25 agosto 2025 alle ore 18:00.