TRENTINO SVILUPPO * RIVA DEL GARDA – HOTEL LIDO PALACE: BALLARDINI, «PROSEGUIAMO NELL’ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE»

15.30 - venerdì 19 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Albert Ballardini: “Hotel Lido Palace, proseguiamo su questa strada”. Il vicepresidente di Trentino Sviluppo interviene in merito alla struttura di Riva del Garda. Il vicepresidente di Trentino Sviluppo, Albert Ballardini, esprime soddisfazione in merito al miglioramento della performance dell’Hotel Lido Palace di Riva del Garda e invita il management a proseguire convintamente nell’attuazione del nuovo piano industriale.

Appresi in questi giorni i dati del primo semestre dell’Hotel Lido Palace di Riva del Garda, resi noti dall’amministratore delegato Paolo Signoretti, Albert Ballardini, vicepresidente di Trentino Sviluppo, socio pubblico con il Comune di Riva del Garda della holding che controlla l’importante asset dell’ospitalità di alta gamma sul lago, esprime soddisfazione. «Siamo lieti che gli stimoli posti all’indomani del difficile bilancio dell’ultimo esercizio siano portando l’azienda a migliorare i propri elementi essenziali di performance – sottolinea Ballardini – e auspichiamo la svolta prosegua convintamente anche nei prossimi mesi e si confermi nei dati di bilancio finali».

Per Trentino Sviluppo e per l’intero comparto turistico di Riva del Garda, l’Hotel rappresenta un elemento importante, assieme agli altri soggetti imprenditoriali del settore, dell’offerta di qualità che mira ad una clientela internazionale e italiana di “fascia alta” con l’ulteriore obiettivo di elevare il percepito del Garda Trentino. «Raccogliamo l’invito dell’azienda a costruire e a creare valore attorno a questo asset del territorio – conclude Ballardini – allontanando inutili polemiche e puntando tutti insieme convintamente al risultato atteso: garantire una proposta di eccellenza per i nostri ospiti e una buona redditività aziendale che ne elevi costantemente il valore della Società».