TRENTINO SVILUPPO * CONVEGNO ANFIR: FUGATTI, «OPPORTUNITÀ DI CONFRONTO, SULLE DINAMICHE ECONOMICHE GLOBALI E LOCALI»

Le finanziarie regionali a Rovereto per riflettere sulle sfide della crescita sostenibile. I rappresentati delle 18 finanziarie regionali d’Italia sono stati ospitati da Trentino Sviluppo. Un’occasione per condividere buone pratiche e conoscere da vicino la realtà locale.

“Gli scenari internazionali e la crescita velocissima di nuove economie nei Paesi emergenti, richiedono che l’Italia e l’Europa diano risposte forti all’economia interna e attuino strategie comuni, con un forte impegno verso uno sviluppo economico sostenibile”. Lo ha detto Michele Vietti, presidente dell’Associazione Nazionale Finanziarie Regionali (ANFIR), intervenendo nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio, a Rovereto, al convegno organizzato da Trentino Sviluppo su ‘Le nuove sfide globali: Le finanziarie regionali per uno sviluppo sostenibile del territorio’. L’evento si inserisce nel roadshow territoriale promosso da ANFIR con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle finanziarie regionali e il loro contributo alla crescita e alla competitività dei territori. “Un’importante occasione di confronto sulle sfide globali e sulle strategie per un futuro sostenibile” ha sottolineato, aprendo i lavori, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

“In un momento storico segnato da incertezze geopolitiche – ha detto Fugatti – questa occasione di confronto rappresenta un’opportunità fondamentale per approfondire le dinamiche globali che stanno plasmando l’economia e il nostro territorio. È essenziale riflettere sul ruolo cruciale delle finanziarie regionali nella gestione delle risorse pubbliche e nel supporto alla crescita sostenibile. Discutere insieme, come abbiamo fatto oggi, permette di costruire una visione condivisa per affrontare le sfide future e promuovere politiche efficaci che mettano al centro il benessere delle nostre comunità”.

In apertura di lavori anche il saluto di Giuseppe Consoli, presidente di Trentino Sviluppo. “Come finanziaria e agenzia di sviluppo territoriale – ha sottolineato Consoli – siamo investiti di un ruolo fondamentale per supportare le imprese locali e promuovere un modello di crescita sostenibile per il nostro territorio. Questo convegno rappresenta una straordinaria opportunità per confrontarsi con le principali realtà finanziarie regionali, per definire insieme strategie innovative che rispondano alle sfide geopolitiche e alle necessità economiche di oggi. Il nostro impegno è continuare a favorire la sinergia tra pubblico e privato, per garantire al Trentino un futuro di crescita sostenibile e inclusiva”.

Le Finanziarie Regionali, attraverso il loro ruolo fondamentale, sono protagoniste in questo percorso, supportando la crescita delle piccole e medie imprese nei territori, promuovendo l’innovazione, la sostenibilità e la resilienza. “In particolare, le 18 finanziarie regionali appartenenti ad ANFIR – ha aggiunto Vietti – con una dotazione di quasi 9 miliardi di euro, hanno erogato alle PMI 4 miliardi per finanziamenti e minibond, quasi un miliardo per interventi in capitale e quasi un miliardo per garanzia, che ha generato il doppio in finanziamenti”. “Il nostro obiettivo comune – ha concluso Vietti – è quello di rafforzare la capacità di ogni regione di rispondere alle nuove sfide che arrivano in modo aggressivo da tutto il mondo, investendo in progetti che valorizzino le peculiarità locali. Come Anfir, con le finanziarie presenti in tutte le Regioni Italiane, siamo al fianco delle imprese in ogni fase della loro attività”.

Il convegno è stata anche l’occasione per visitare i Poli Tecnologici di Rovereto, da Progetto Manifattura a Polo Meccatronica con i laboratori di prototipazione e sviluppo prodotto ProM Facility, e per incontrare rappresentanti istituzionali e del mondo economico-finanziario locale.