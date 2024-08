TRENTINO – PASSO PARADISO * “FESTA DELLA FRATELLANZA”: «DOMENICA 25/8 IL RICORDO DELLE GIOVANI VITTIME DELLA GUERRA SUL PRESENA, RITROVO ORE 07.30»

22.49 - domenica 18 agosto 2024

Come ogni anno, ci troviamo domenica 25 agosto 2024 al Passo Paradiso per ricordare le giovani vittime della guerra sul Presena (Trentino). Il ritrovo è a partire dalle ore 7,30 alla telecabina per il Ghiacciaio Presena, in tempo utile per iniziare alle 10, dalla parte sommitale del ghiacciaio, la sfilata con la banda fino al Passo Paradiso, dove alle 10,45 verrà celebrata la Messa, per concludere con la commemorazione ufficiale.

Per gli interessati, il depliant allegato riporta i dettagli storici.

Nella speranza di incontrarci, vi invio i più cordiali saluti.

Franco Panizza