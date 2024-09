TRENTINO MARKETING * “XTERRA WORLD CHAMPIONSHIP 2024“: «MOLVENO PRONTA AD OSPITARE 1.150 ATLETI PROVENIENTI DA 52 NAZIONI (DAL 26 AL 29/9)»

17.03 - lunedì 9 settembre 2024

Dal 26 al 29 settembre, 1150 atleti provenienti da 52 nazioni, numero record di partecipanti, si riuniranno in Trentino per contendersi l’XTERRA World Championship, l’ambito titolo iridato, in quello che promette di essere un evento sportivo di altissimo livello e uno show adrenalinico. Oggi la presentazione presso la sede di Trentino Marketing

Le rive incantevoli del Lago di Molveno e le maestose Dolomiti di Brenta sono pronte a trasformarsi nel palcoscenico della grande finale del circuito mondiale di cross triathlon in programma dal 26 al 29 settembre. Oggi l’evento sportivo è stato presentato dagli organizzatori presso la sede di Trentino Marketing alla presenza dell’Assessore al turismo della Provincia autonoma di Trento Roberto Failoni, dell’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, del Sindaco di Molveno Matteo Sartori, del Presidente dell’ApT Dolomiti Paganella Michele Viola e del Direttore Marketing XTerra Europe, Kostas Koumargialis.

L’XTERRA World Championship è considerato uno degli eventi sportivi più impegnativi al mondo dal punto di vista fisico e mentale ed è per questo che richiede una lunga preparazione fatta di pianificazione, disciplina, passione e dedizione.

Sarà “La Gara”, l’ultima sfida, estrema e decisiva, che consegnerà ai più forti lo scettro di Re e Regina di XTERRA. Quella gara alla quale nessuno dei migliori vuole mancare; quel pettorale che tutti i triatleti off-road vorrebbero indossare, quello spettacolo a cui tutti gli appassionati vorrebbero assistere almeno una volta nella vita. Il weekend ospiterà anche una serie di appuntamenti collaterali per conoscere questa disciplina e per scoprire quella che è considerata la location ideale per gli amanti degli sport outdoor.

Le gare XTERRA sono un viaggio alla scoperta dei propri limiti, tra sopportazione e resistenza: 1500 metri a nuoto, 32 km in mountain bike e 10 km di trail running su percorsi duri e affascinanti, adatti ai triatleti più temerari che vogliono cimentarsi nelle gare più estreme, sui percorsi affascinanti di alcuni tra i luoghi più belli, da un capo all’altro del mondo. XTERRA coinvolge grandi atleti e pubblico, culture e tradizioni che si incontrano e si fondono in un intenso legame con il territorio circostante, teatro delle imprese.

Dopo aver traslocato da Maui, nel 2022 la finale del circuito internazionale di cross triathlon è approdata in Italia, in Trentino, sulle rive del Lago più Bello d’Italia, nominato per l’ottava volta il Più Bello d’Italia da Touring e Legambiente, ai piedi di quelle Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco che fanno da incredibile cornice alle imprese dei migliori cross triatleti. Molveno accoglierà l’evento in un’atmosfera che unisce alla perfezione natura e sport, connubio ispiratore della filosofia della community XTERRA.

Il lungo weekend di sport non sarà solo una celebrazione per gli atleti, ma anche per il pubblico, che potrà vivere da vicino l’evento grazie all’XTERRA Village. Situato sulle rive del lago, il Village offrirà momenti di intrattenimento, stand gastronomici e la possibilità di partecipare a sessioni di yoga e clinic tecnici con i coach del circuito. Un’occasione unica per immergersi nel mondo del cross triathlon, scoprendo le meraviglie del territorio e la passione di chi pratica questa disciplina.

Si parte giovedì 26 settembre (dalle 14:00) con lo short track, una gara corta ideata per offrire pura azione agli atleti che si sfideranno e agli spettatori, che potranno vedere il percorso per intero: in circa 40 minuti ad alto tasso di adrenalina i partecipanti, solo i migliori della categoria elite, completeranno 400 mt a nuoto, 8 km in bici e 3 km di corsa tra ostacoli artificiali e naturali. In serata, il Palaghiaccio di Andalo, per l’occasione trasformato in una grande sala da cerimonia, ospiterà la cena di gala per l’apertura del mondiale, con oltre mille partecipanti tra atleti, accompagnatori e ospiti, e la premiazione dei vincitori dello short track.

Sabato 28 settembre, dalle 8:45, salirà l’adrenalina all’apertura della transition area per la finalissima, l’appuntamento con la Full Distance, la classica, la più attesa e la più dura: 1,5 km (2×750 metri) a nuoto, due giri in bicicletta da 16 km ciascuno, per un totale di 1.100 m di dislivello positivo, e 10 km totali di corsa (2×5 km). Dalle 10:00 la partenza di tutte le categorie (uomini e donne elite, uomini e donne age group nelle varie fasce di età): dalle acque del lago il percorso bike si inoltrerà nei boschi per risalire l’altopiano fino ad Andalo, per poi tornare alla zona di cambio di Molveno dalla quale gli atleti ripartiranno di corsa lungo le sponde, saliranno sui sentieri nascosti tra gli alberi e ridiscenderanno alla zona arrivo. Il primo e la prima a tagliare il traguardo sulla spiaggia del borgo trentino conquisteranno la corona di campione e campionessa del mondo XTERRA 2024. A seguire la consueta Flower Ceremony che darà il via ai festeggiamenti che si chiuderanno ancora al Palaghiacciop con la cena finale e l’atteso after party aperto al pubblico, insieme a tutti gli atleti.

Lo short track e il world championship saranno le ultime due gare ad assegnare punti, e quindi il titolo, nell’XTERRA World Cup, la serie per triatleti professionisti off-road riservata agli elite, un circuito di 12 gare suddivise in 7 tappe, con un montepremi di 340.000 dollari.

Ma il weekend non è finito qui perché domenica 29 settembre ci sarà spazio anche per i più giovani con la finale della prima edizione del XTERRA Youth Tour, novità di questo 2024, il circuito dedicato ai futuri campioni di cross triathlon. A partire dalle 9:30 gli atleti delle categorie Youth A (14-15 anni) affronteranno il percorso del Super Sprint Triathlon, breve ma velocissimo con 400mt a nuoto, 8 in bici e 2,7 di corsa. Dalle 11:30 spazio agli Youth B (16-17) e Junior (18-19 anni) e che saranno impegnati a partire dalle in uno Sprint Triathlon: 750mt a nuoto, 15 km in bici e 5 di corsa. Alle 12:00 l’ultima delle gare di questo lungo di weekend di triathlon off-road con un’altra novità, l’Open Sprint, sulla stessa distanza della Sprint ma aperta a tutti, per godersi da protagonisti l’esperienza del mondiale.

HANNO DETTO

Roberto Failoni – Assessore provinciale al Turismo: “eventi come questo mostrano il successo della strategia comunicativa e turistica del Trentino e dell’ambito Dolomiti Paganella. L’organizzazione è oliata e vincente, ci regala ogni anno un evento perfettamente riuscito e siamo orgogliosi di riproporlo a chiusura della bella stagione, una riconferma che dimostra che abbiamo raggiunto l’obiettivo di allungare la stagione con numeri nuovi e di far conoscere il territorio a livello internazionale. L’XTERRA World Championship mostra ancora una volta come il Trentino ha la capacità di scegliere eventi e organizzazioni legate a turismo e sport sempre di altissimo livello”.

Maurizio Rossini – Amministratore Delegato Trentino Marketing: “Grazie ad un evento di caratura internazionale quale l’XTERRA World Championship, partecipato da atleti di tutto il mondo e un interesse mediatico importante, riusciamo ad esaltare un territorio ricco di opportunità outdoor e bellezza. Ecco, quindi, che il Trentino consolida in ambito internazionale la sua offerta turistica e sportiva, anche in una stagione autunnale che, con la primavera, offre scenari ed esperienze tutte da vivere. Il percorso fatto fin qui con gli amici di Dolomiti Paganella e gli ottimi risultati raggiunti ci stimolano a proseguire in questo senso e ci testimonia che gli obiettivi sono realizzabili.”

Riccardo Giubilei – Presidente Fitri: “il 2024 è stato un anno estremamente positivo per i nostri atleti azzurri che hanno dimostrato impegno, talento e dedizione; come non citare, proprio da ultime, le vittorie nel mondiale di triathlon e duathlon cross di Marta Menditto e Michele Bonacina. Tutto questo è il frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto non solo gli atleti ma anche il nostro straordinario staff. L’appuntamento con il mondiale XTERRA è ormai di riferimento nel panorama del triathlon grazie ad un’organizzazione impeccabile alla quale va anche il ringraziamento della Federazione. La consapevolezza di aver lavorato bene tutti insieme in questi anni ci motiva nel continuare su questa strada con l’auspicio di crescere ancora di più e rafforzare i nostri successi nel futuro”.

Michele Viola – Presidente Apt Dolomiti – Paganella: “anche quest’anno, la location si conferma come il valore aggiunto di questo evento, che continua a crescere e a raggiungere gli obiettivi che, come APT Dolomiti Paganella, ci eravamo prefissati. Tra questi, l’allungamento della stagione e la crescente internazionalizzazione, target confermati dai numeri di questa edizione: oltre 1000 partecipanti provenienti da 52 nazioni diverse. Siamo certi che sarà un nuovo successo e che il percorso intrapreso continuerà a portare grandi risultati.”

Matteo Sartori – Sindaco di Molveno: “è un privilegio ospitare per la terza volta il mondiale XTERRA. Per la comunità è un’emozione che si rinnova e la esprime con la volontà di mettersi a disposizione per rendere possibile la riuscita di un evento così importante. È un privilegio anche poter operare con dei partner così importanti, con i quali c’è un rapporto proficuo, collaborativo e di amicizia”.

Kostas Koumargialis – Direttore Marketing XTerra Europe: “tre anni fa abbiamo preso la difficile decisione di spostare la finale da Maui, luogo di nascita di questo circuito. Oggi, sono onorato di poter affermare che a Molveno, in Trentino, abbiamo trovato una location straordinaria. Questo luogo non si distingue solo per le sue bellezze naturali incredibili, ma anche per l’eccellenza dei servizi, l’ospitalità calorosa e una combinazione di fattori davvero unica al mondo. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il fondamentale supporto delle istituzioni locali, dei numerosi volontari e di tutto lo staff. Ci auguriamo di continuare a collaborare insieme per molti anni a venire.”

Sarà possibile seguire la gara in diretta su https://www.youtube.com/@XTERRAplanet/streams

Tutte le info

DA MAUI AL TRENTINO

Il 2022 ha visto la finale mondiale del più famoso circuito di cross triathlon, nato nel 1996, lasciare la sua casa di origine, le spumeggianti sponde delle Hawaii, per approdare sulle rive del Lago di Molveno, in Trentino, per la prima volta in Italia. Ed è stato un successo di presenze, un evento che ha catalizzato attenzione ed entusiasmo da parte di tutti gli atleti partecipanti, ma anche del pubblico e della stampa nazionale e internazionale.

E mentre fervono in preparativi per questa edizione, arriva anche un’importante conferma: sarà ancora Molveno ad ospitare la finale nel 2025, una notizia che ha sorpreso positivamente tutti ma che conferma il grande lavoro fatto dal team organizzativo di XTERRA Italy, con il supporto e la collaborazione del Comune di Molveno, del Consorzio Molveno Holiday, di Andalo Vacanze, della Provincia di Trento, di Trentino Marketing e dell’APT Dolomiti Paganella.

Diversi importanti fattori rendono questa location unica per XTERRA: tra questi la facilità per gli atleti di raggiungere Molveno, con la conseguente riduzione nel consumo di carbonio nel rispetto della filosofia green del brand, ma anche e soprattutto le spettacolari vette e gli scorci di questo territorio resi unici dalle acque cristalline del Lago, per sette anni consecutivi dichiarato “Il più Bello d’Italia” da Touring e Legambiente, e dalle Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco. Caratteristiche, queste, che rendono Molveno il palcoscenico ideale per ospitare l’evento di punta dell’anno del circuito.

L’altopiano della Paganella è oggi una delle destinazioni preferite da ogni appassionato di avventure outdoor e da ogni atleta off road. Grazie al lago ma anche ai percorsi di trail running e mountain bike che si estendono su tutta l’area, è la location perfetta per il cross triathlon, che qui incontra un ambiente naturale montano incontaminato.

Per quasi una settimana Molveno e i suoi dintorni faranno da cornice alle imprese dei campioni, in una delle più spettacolari competizioni outdoor. Un’occasione per tutti – atleti, accompagnatori e appassionati – di scoprire i luoghi e i paesaggi di una delle top destination del Trentino.

LE GARE

Grazie alle acque limpide del suo Lago, vicino al caratteristico paese, e all’ineguagliabile vista sulle Dolomiti di Brenta questo territorio riunisce le caratteristiche ideali per ospitare una gara ad altissima spettacolarità. Caratteristiche che lo rendono unico.

Anche i responsabili XTERRA Planet ne hanno comprese le potenzialità, trovandolo perfetto per una competizione di Cross Triathlon, per “La competizione”, la gara per eccellenza, una sfida per l’Azienda di Promozione Turistica, che con la qualità dei suoi servizi e l’efficienza nell’organizzazione rappresenta un unicum nel circuito mondiale. A questo si aggiunge una vision comune: la difesa del territorio e una filosofia sostenibile che punta a veicolare, anche attraverso le competizioni agonistiche, un messaggio di green di convivenza green tra gli eventi e l’ambiente che li ospita, nel rispetto della natura e di chi la abita.

Oltre alla finale del mondiale di cross triathlon, il weekend ospiterà anche lo Short Track, una gara corta ma ad alto tasso di adrenalina: uno sprint a tutto campo che prevede 400 m a nuoto, 8 km in bici e 3 di corsa per i 10.000 euro di montepremi e i 20.000 euro di bonus di serie. L’atto finale di una stagione epica. Spazio anche ai più giovani con la prima edizione dell’XTERRA Youth Tour (domenica 2 ottobre, dalle ore 9:30) che, divisi in tre categorie Youth A (14-15 anni), Youth B (16-17) e Junior (18-19 anni), affronteranno distanze diverse a secondo dell’età: un Super Sprint Triathlon per i più piccoli, breve ma velocissimo con 400mt a nuoto, 8 in bici e 2,7 di corsa. uno Sprint Triathlon per i ragazzi dai 16 ai 19 anni: 750mt a nuoto, 15 km in bici e 5 di corsa. con distanze varie a seconda delle fasce di età.

E per avvicinare anche i neofiti al cross triathlon, la novità di quest’anno sarà uno Open Sprint Triathlon, sulla stessa distanza dello Sprint, gara corta individuale a aperta ad amatori di tutte le età e livello tecnico, adatta proprio a tutti coloro che vogliono cimentarsi per la prima in questa affascinante disciplina.

SHORT TRACK TRIATHLON

26 settembre, ore 14:10

È una tipologia di gara più corta ma adrenalinica: 400m a nuoto, 8km in bici,3 km di corsa.

Il circuito si sviluppa su giri corti nelle immediate vicinanze del bellissimo Lago di Molveno con parti tecniche e ostacoli sia naturali che artificiali. Questa tipologia di gara metterà alla prova su un percorso “diverso” non solo gli atleti XTERRA ma sarà anche uno spettacolo per il pubblico, che avrà la possibilità di vedere tutto il percorso e non perdere nemmeno un attimo di gara.

XTERRA WORLD CHAMPIONSHIP 2024

28 settembre, ore 10:00

Il Lago di Molveno, “mare” alpino a 850 metri d’altitudine, sarà il teatro della sessione nuoto della gara di cross triathlon. In bike gli atleti percorreranno i suggestivi ma impegnativi sentieri che collegano Molveno ad Andalo mentre la gara di corsa seguirà le sponde del lago e attraverserà i sentieri forestali, con un traguardo suggestivo davanti al lago più bello d’Italia e alle Dolomiti di Brenta.

1° Frazione Nuoto – 1500 mt (2 x 750 mt)

Percorso a M. Si parte dalla spiaggia e si fa un primo triangolo seguito da un tratto all’australiana, ovvero con l’aggiunta di un brevissimo percorso sulla spiaggia, per poi rituffarsi e nuotare un altro triangolo. Caratteristica di rilievo sarà la temperatura dell’acqua che nel lago è piuttosto bassa (tra i 16° e i 18°). Dall’uscita proseguiranno verso la zona cambio, nel prato antistante.

2° Frazione Mountain bike – 32 km (2 x 16 km)

Prima parte scenografica sul lungolago al laghetto di Bior, attorno al quale gireranno per risalire attraverso la statale e imboccare la strada bianca in salita, lunga ma pedalabile, che li riporterà verso Andalo. Arrivati all’innesto con la statale, la attraverseranno, riprenderanno un tratto di strada forestale, che li porterà dopo 400 metri di salita impegnativa su un prato per poi ridiscendere nuovamente verso Andalo. Da qui gli atleti affronteranno una salita corta ma molto ripida e poi ancora in salita su sul prato fino a località Ca’ del Piof, dove troveranno il ristoro. Si sale ancora per qualche centinaio di metri per poi iniziare la discesa tecnica fino al borgo di Molveno. Si attraversa il centro storico e si entra sul prato a bordo lago fino alla ripartenza del secondo giro o al rientro in zona cambio.

3° Frazione Run – 10 km (2 x 5 km)

Si sviluppa su un giro di 5 km circa che presenta una prima parte pianeggiante lungo il lago e poi su strada bianca e larga per arrivare dopo 1,5 km ad inerpicarsi nel bosco. Qui, attraversato un tratto piuttosto ripido, che potrebbe essere reso difficile in caso di pioggia o terreno umido, e uno non troppo ripido ma particolarmente tecnico per la presenza di sassi e radici, in località fortini, si riscende su una strada sterrata verso Molveno. Da qui un tratto su asfalto fino alla zona di ripartenza del secondo giro o al traguardo.

XTERRA Super Sprint Triathlon

29 settembre, ore 9:30

Gara parte del primo XTERRA Youth Tour, riservata ai ragazzi della categoria Youth A (14-15 anni), che si tufferanno nelle acque del lago per percorrere 400 mt a nuoto e uscire per affrontare 8 km in mountain bike e 2,7 km di corsa lungo il percorso a ridosso del lago.

XTERRA Sprint Triathlon | Open Sprint Triathlon

29 settembre, dalle ore 11:30 e a seguire

Altra gara valida per l’XTERRA Youth Tour, coinvolge le categorie Youth B (16 – 17 anni) e Junior (18 – 19 anni) che affronteranno 750 metri a nuoto nelle acque del lago, un anello di 16 km in mountain bike, che parte dalle rive del lago di Molveno e sale verso le dolomiti, e l’ultima frazione di corsa, 5 km lungo il lago di Molveno e le montagne circostanti.

Lo stesso percorso ospiterà la prima edizione dell’Open Sprint Triathlon, gara individuale aperta a tutti, per avvicinarsi al cross triathlon vivendo l’atmosfera del mondiale con un pubblico di campioni ad incitarli.

Tutti dettagli e le piantine dei percorsi su:

https://www.xterraplanet.com/event/xterra-trentino-dolomiti-paganella

GLI ATLETI E LE SFIDE PIÙ ATTESE

Tutti i migliori del Mondo riuniti in un’unica competizione: l’XTERRA World Championship è questo e molto altro. Adrenalina, fatica, emozioni ma soprattutto una battaglia all’ultima discesa alla ricerca titolo più ambito, quello di Campione del Mondo XTERRA.

Ed è per questo che saranno oltre 1100 gli atleti, tra Élite, Age Group e Junior, che hanno confermato la loro partecipazione. In Italia la crescita del cross ha visto emergere talenti che oggi rappresentano una realtà nelle top ten europee e mondiali.

Cross Triathlon: i favoriti

In Australia hanno dominato vincendo il Campionato del mondo ITU di triathlon e duathlon cross e portandosi a casa una storica doppietta, ora li attende la conquista di un gradino sul podio nel circuito XTERRA, il più famoso al mondo. Marta Menditto e Michele Bonacina saranno tra i 900 triatleti di 52 Paesi che si daranno battaglia a Molveno nell’XTERRA World Championship 2024.

Classe ’99, la piemontese Marta Menditto è attualmente seconda nella classifica delle XTERRA World Cup Series 2024, a conferma degli incredibili progressi che ormai la “piccola Marta” tanto piccola non lo è più. Partendo dal terzo posto al Campionato del Mondo di Cross Triathlon Junior nel 2017 e passando alla classe senior, si è classificata quinta al Campionato del Mondo XTERRA nel 2022 e poi quarta nella prima edizione delle World Cup Series nel 2023. Poco meno di un mese fa ha conquistato il primo titolo mondiale in Australia ed oggi è sicuramente in lizza per un posto sul podio del mondiale XTERRA.

Lo squalo, è così che chiamano Michele Bonacina, uno che in acqua non ha rivali al mondo. Anche lui neolaureato campione del mondo ITU in Australia, a Molveno Michele dovrà vedersela con un quartetto francese che mette i brividi, capitanato da Arthur Serrières, uno che nel circuito XTERRA ha vinto tutto il possibile. L’avvio di stagione per lo squalo non era stato dei migliori, con una caduta e una frattura del polso proprio un giorno prima della gara di Coppa, ma il ventisettenne di Dolzago, in provincia di Lecco, si è ripreso egregiamente andando a prendersi il titolo iridato a Townsville. Fino a prima della pandemia Michele era un triatleta, ma nel 2020 è passato alla mountain bike iscrivendo alla sua prima gara arrivando secondo dietro un certo Maxime Chané. Da allora è salito sul podio in diverse occasioni, arrivando terzo a Oak Mountain, nella World Cup XTERRA, vincendo la tappa di Scanno nel 2023, e aprendo il 2024 con la vittoria in Sudafrica, il secondo posto all’XTERRA Lake Garda e un ottimo quarto posto agli europei XTERRA in Repubblica Ceca.

Tra le pretendenti al podio c’è anche Sandra Mairhofer, l’altoatesina che continua a conquistare titoli anche nel winter-tri e nell’XCM e che qui a Molveno si è fatta sfuggire il titolo nel 2022, conquistando l’argento, e nel 2023, anno sfortunato che l’ha vista chiudere solo quarta. Non c’è dubbio che la ex campionessa del mondo ITU di cross triathlon avrà tutta la voglia di rivincita necessaria per dare vita ad una gara al cardiopalma.

Sulla loro strada ci saranno i francesi, tra i quali gli imbattuti campioni del mondo XTERRA, Arthur Serrières e Solenne Billouin, che proprio a Molveno hanno vinto nelle ultime due edizioni della World Championship, uno scettro che sarà difficile ma non impossibile togliergli dalle mani.

A contendere il podio agli azzurri ci sarà una top ten di atleti elite che regalerà grande spettacolo alle migliaia di persone presenti sul lago di Molveno per vederli all’opera dal vivo. Al maschile gli uomini da battere sono i soliti francesi, oltre a Serrières, i connazionali Arthur e Felix Forissier, Maxime Chané, ma anche il danese Jens Emil Sloth Nielsen, in grandissima ascesa, il belga Sebastien Carabin, il tedesco Sebastian Neef e Federico Spinazzé, l’altro italiano tra i primi dieci delle XTERRA World Cup Series. Al femminile, all’imbattuta Solenne Billouin, due volte campionessa del mondo a Molveno, ci saranno le connazionali Alizee Paties, vincitrice della prima edizione della Coppa del mondo XTERRA lo scorso anno, Romanne Cizeron, l’altoatesina Sandra Mairhofer, anche lei possibile pretendente a un gradino alto del podio, la svizzera Anna Zehnder, vincitrice in Germania, la ceca Aneta Grabmuller, seconda nell’europeo di casa, la tedesca Lorena Erl, e a chiudere la top ten le veterane Suzie Snyder, l’americana terza nella full distance in Quebec, e l’austriaca Carina Wasle, seconda al Garda.

Un parterre di grandissimi campioni, il Lago più Bello d’Italia, secondo Touring e Legambiente, le Dolomiti di Brenta e l’XTERRA World Championship, l’evento clou della stagione del circuito internazionale di cross triathlon più famoso al mondo: gli ingredienti per un weekend di sport e spettacolo ci sono tutti!

IL WEEKEND IN NUMERI

4 giorni

5 gare

1150 atleti totali

70% uomini

30% donne

52 Paesi rappresentati

Sarà possibile seguire la gara in diretta su https://www.youtube.com/@XTERRAplanet/streams

Tutte le info su https://www.xterraplanet.com/event/xterra-trentino-dolomiti-paganella

