TRENTINO MARKETING * “SUSTAINABLE TOURISM FORUM”: «FOCUS SU SOSTENIBILITÀ E OVERTOURISM, A TRENTO IL 27/9»

Il 27 settembre 2024, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Turismo, Trento sarà teatro della quarta edizione del “Sustainable Tourism Forum”, un evento di grande rilevanza per il settore turistico italiano rivolto a operatori privati, enti pubblici, rappresentanti di destinazioni turistiche e tecnici della certificazione. Organizzato dal GSTC Italy Working Group, il Forum ha come tema centrale “Soluzioni per un futuro sostenibile del turismo” e si terrà presso il Salone di Rappresentanza del Comune di Trento a Palazzo Geremia, dalle ore 9.00 alle 13.00.

Trento, riconosciuta come uno dei poli italiani per la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa, ospiterà un evento di riferimento per ripensare il futuro del turismo in chiave sostenibile, attraverso l’applicazione degli standard del Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Il GSTC, organismo internazionale fondato dall’United Nations Environment Programme e dall’United Nations World Tourism Organization, promuove criteri rigorosi per la sostenibilità e la responsabilità sociale nel settore turistico. Il Sustainable Tourism Forum offrirà un’occasione unica di confronto e formazione su nuove opportunità per il turismo sostenibile in Italia, con l’intervento di autorevoli esperti nazionali e internazionali, tra cui Randy Durband, CEO del Global Sustainable Tourism Council.

Temi al centro del Forum

Durante il Forum, verranno trattati argomenti chiave come il percorso di sostenibilità intrapreso da Trentino Marketing con le APT e il primo distretto turistico certificato GSTC in Trentino. Inoltre, si discuterà delle politiche di sostenibilità verso il 2030, tra cui il contrasto ai green claims e l’adozione di strategie nature positive. Un altro focus dell’evento sarà dedicato all’implementazione di una filiera turistica sostenibile attraverso strumenti come il bilancio di sostenibilità e i piani di welfare aziendale. Verranno infine esplorate soluzioni innovative per affrontare il fenomeno dell’overtourism, attraverso l’uso della certificazione GSTC e strategie di innovazione per le imprese turistiche.

Organizzatori

Il Forum è organizzato dal GSTC Italy Working Group, un network di organizzazioni italiane impegnate nell’implementazione degli standard internazionali di sostenibilità definiti dal GSTC. Tra i membri del gruppo figurano realtà come Etifor Srl Società Benefit, APT Valsugana, IDM Südtirol, Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Coop. Turistica San Vigilio/San Martin – Dolomites, Ecoluxury Travel Srl, Viaggi dell’Elefante, Territori Sostenibili, Ekita e molti altri.

L’evento è co-organizzato da Trentino Marketing, insieme ad APT Trento, APT Alpe Cimbra, APT Rovereto Vallagarina Monte Baldo e APT Valsugana Lagorai, a dimostrazione dell’impegno delle realtà turistiche locali nella promozione del turismo sostenibile.

Per maggiori informazioni: Sustainable Tourism Forum 2024.