TRENTINO MARKETING * “SUONI DELLE DOLOMITI“ E “CONSERVATORIO BOMPORTI“: «GLI STUDENTI COINVOLTI IN MASTERCLASS ED INCONTRI CON GLI ARTISTI DEL FESTIVAL»

Alcuni studenti saranno coinvolti in masterclass e incontri con gli artisti in occasione dei prossimi appuntamenti del Festival. Nell’edizione 2023 del Festival I Suoni delle Dolomiti due studenti del dipartimento jazz del Conservatorio F.A. Bomporti di Trento e Riva del Garda avevano partecipato al Trekking guidato da Paolo Fresu, mentre lo spettacolo “Pierino…e il lupo?” con la Banda Osiris aveva registrato la partecipazione dell’orchestra dei fiati del Conservatorio. Una collaborazione valutata positivamente da entrambi i soggetti, Festival e Conservatorio, e che sarà riproposta anche in questa edizione grazie a due nuove opportunità di grande prestigio musicale.

“Sono convinto – afferma il direttore artistico del Festival Mario Brunello – che I Suoni delle Dolomiti in trent’anni di attività abbiano dimostrato che la proposta musicale in quota, il fare musica di alto livello open air, l’esperienza del cammino per raggiungere il luogo con artisti e pubblico insieme sul sentiero, possa essere considerata una esperienza di futuro per le giovani generazioni che opereranno nel mondo musicale. In particolar modo ritengo che una istituzione di alta formazione come il Conservatorio, che si trova in un territorio in cui la montagna è preponderante, debba considerare nel piano di offerta formativa l’opportunità di un intervento diretto degli studenti, e dell’istituzione stessa, in un Festival ormai internazionalmente riconosciuto per l’altissimo valore culturale.

” Tra gli ospiti dell’edizione 2024 deI Suoni delle Dolomiti vi sono due ensemble di grandissimo prestigio ed entrambe hanno dato la disponibilità ad incontrare alcuni studenti del Conservatorio F.A. Bomporti di Trento e Riva del Garda per una audizione/lezione al termine della loro esecuzione, nella stessa situazione informale tipica dei concerti deI Suoni delle Dolomiti. Si tratta della Camerata RCO – Musicisti della Royal Concertgebow Orchestra di Amsterdam che si esibisce l’8 settembre alle 6.40 a Prà Castròn di Flavona per l’Alba delle Dolomiti e del Quartetto Arod che suonerà il 14 settembre ai Laghi di Bombasel in Lagorai.

