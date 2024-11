TRENTINO MARKETING * STELLE MICHELIN A 8 RISTORANTI: «RICONOSCIMENTO RICONFERMATO PER DOLOMIEU – EL MOLIN – IL GALLO CEDRONE – LOCANDA MARGON – MALGA PANNA – PETER BRUNEL – STUBE HERMITAGE / NUOVA CONQUISTA PER IL GRUAL»

17.13 - martedì 5 novembre 2024

TRENTINO: STELLE MICHELIN E UNA NUOVA CONQUISTA PER IL GRUAL. Riconoscimento riconfermato per Dolomieu, El Molin, Il Gallo Cedrone, Locanda Margon, Malga Panna, Peter Brunel e Stube Hermitage. Buone notizie per il firmamento gastronomico trentino che vede confermate le stelle Michelin a 8 ristoranti della provincia. Tra le novità più rilevanti di questa edizione, spicca la stella Michelin conquistata dal ristorante Grual, situato all’interno dell’esclusivo Lefay Resort di Pinzolo, un hotel 5 stelle immerso nella bellezza delle Dolomiti di Brenta.

Il nome del ristorante, che richiama la toponomastica locale, rappresenta un legame profondo con il territorio, mentre la stella Michelin appena conquistata segna una nuova tappa di eccellenza per la cucina trentina.

Il prestigioso riconoscimento va a Matteo Maenza, chef del ristorante, e al suo talentuoso team, che con impegno, passione e creatività, portano in tavola piatti raffinati e innovativi, che celebrano i prodotti locali di qualità. Riconoscimento riconfermato per Dolomieu, El Molin, Il Gallo Cedrone, Locanda Margon, Malga Panna, Peter Brunel e Stube Hermitage.

Questo importante traguardo completa una vera e propria “costellazione” di eccellenza gastronomica nel Trentino. Le stelle Michelin riflettono non solo l’abilità tecnica, ma anche la filosofia che anima la cucina trentina: un perfetto equilibrio tra innovazione e rispetto per la natura, la cultura e le filiere agroalimentari locali.

L’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni accoglie orgoglioso questo risultato con le seguenti parole:

“Con questo riconoscimento, il Trentino si conferma non solo come una meta ideale per chi cerca una vacanza immersiva nella natura e nel dinamismo sportivo, ma anche come un luogo dove vivere un’autentica esperienza culinaria di altissimo livello. La montagna trentina, quindi, non è più solo un paesaggio da esplorare, ma anche cultura gastronomica da conoscere, in cui ogni piatto racconta una storia di tradizione, passione e territorio”

