TRENTINO MARKETING * STAGIONE INVERNALE: «TECNOLOGIE – SATELLITI – ECO-FUEL, PER UNA MAGGIORE SOSTENIBILITÀ»

16.01 - venerdì 29 novembre 2024

Tecnologie, satelliti ed eco-fuel per una maggiore sostenibilità. Le novità dal mondo della neve.

I due comprensori, il Dolomiti Superski e lo Skirama Dolomiti – Adamello Brenta sono il cuore di un’offerta tra le più avanzate e complete nell’arco alpino.

In attesa della neve nelle skiarea del Trentino è tutto pronto per una nuova stagione bianca. A dare fiducia agli operatori c’è l’ottimo risultato conseguito nella passata stagione, il migliore dell’ultimo decennio con oltre 7 milioni e 685 mila pernottamenti. Se le temperature lo consentiranno si potrà sciare già nel mese di novembre sulle piste più in quota e successivamente si aggiungeranno ulteriori impianti, tracciati e collegamenti tra comprensori.

Nelle skiarea del Trentino gli sciatori troveranno un parco di 226 impianti tra i più moderni dell’arco alpino, con un’età media di esercizio inferiore ai 15 anni che risponde quindi a standard di sicurezza tra i più elevati in Europa. Telecabine con gondole da 8 a 16 posti, seggiovie ad agganciamento automatico, funivie (D-Line e Funifor) di nuova generazione, la spina dorsale delle più note skiarea e dei collegamenti tra comprensori limitrofi. Impianti più veloci, per ridurre le code ai tornelli di accesso, più sicuri e di comfort più elevato, come le seggiovie con carena o le sedute riscaldate, ma anche meno energivori.

Quest’anno poi, celebra 50 anni il Dolomiti Superski, il più grande carosello sciistico al mondo. Un “regno della neve” per gli amanti degli sport invernali che comprende dodici zone sciistiche tra Alto Adige, Trentino e provincia di Belluno che spiccano per la varietà dei tracciati e sono indicate per la vacanza di tutta la famiglia. Grazie a un unico skipass, acquistabile anche online, Dolomiti Superski mette a disposizione 350 impianti e 1.200 chilometri di piste, 350 dei quali in territorio trentino (Val di Fassa, Val di Fiemme e San Martino di Castrozza-Passo Rolle) dove la sciabilità è garantita da dicembre ad aprile.

LE NOVITÀ PER LA STAGIONE 2024-2025

SAN MARTINO DI CASTROZZA – PASSO ROLLE

In zona Ces entra in servizio la nuova cabinovia Valcigolera con gondole da 10 posti in sostituzione della precedente seggiovia a 2 posti che migliora l’accesso al Carosello delle malghe.

ALPE LUSIA – PASSO SAN PELLEGRINO

Nella zona di San Pellegrino – Costabella sistemazione pista Monzoni e Snowpark Monzoni, e allargamento della pista Fuchiade e Laresei.

VAL DI FASSA – CAREZZA

A Campitello di Fassa si apre il cantiere per il rifacimento della funivia del Col Rodella che entrerà in servizio a dicembre 2025. Nella skiarea di Buffaure – Pozza di Fassa interventi migliorativi sulle pendenze della pista “Panorama”.

Per festeggiare il 50° compleanno, Dolomiti Superski guarda al futuro: dalla stagione invernale 2024-25, la scontistica “Junior” del 30% sul prezzo degli skipass giornalieri e plurigiornalieri viene estesa a tutti i minori di 18 anni. E nell’ottica di un’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità sarà possibile riutilizzare, ricaricandolo, lo ski pass acquistato precedentemente. www.dolomitisuperski.com/it/home

Lo Skirama Dolomiti-Adamello Brenta, con quasi 400 chilometri di piste e 150 impianti di risalita è uno dei comprensori sciistici più importanti a sud delle Alpi. Raggruppa le stazioni invernali del Trentino occidentale, tutte accessibili con un unico skipass, anche questo acquistabile online, che spalanca l’orizzonte di un tour nello scenario dei massicci dell’Adamello-Presanella, dell’Ortles-Cevedale e delle Dolomiti di Brenta, tra panorami di alta quota più affascinanti e conosciuti a livello internazionale. Ne fanno parte le stazioni sciistiche di Madonna di Campiglio e Pinzolo in Val Rendena, Folgarida-Marilleva, Peio, Passo del Tonale in Val di Sole, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone e Folgaria-Lavarone-Luserna. L’elevata altitudine dei tracciati, che raggiungono i 2.500 metri di quota a Madonna di Campiglio e i 3.000 metri a Peio e al Passo del Tonale, garantisce la possibilità di sciare da novembre a primavera inoltrata. www.ski.it

LE NOVITÀ PER LA STAGIONE 2024-2025

A PINZOLO. Sul Doss del Sabion si completa il rinnovamento della cabinovia Prà rodont – Doss del Sabion, con la realizzazione degli ascensori per il “collegamento” tra l’impianto che sale da Pinzolo e la nuova cabinovia per il totale sbarrieramento dell’impianto sia presso la stazione a monte che la stazione a valle. In vetta al Doss Sabion sarà realizzato un belvedere con punto didattico in collaborazione con il Parco Naturale Adamello – Brenta.

A MADONNA DI CAMPIGLIO. La SkiArea Madonna di Campiglio è stata premiata tra le 10 destinazioni sciistiche al mondo e come la miglior d’Italia per il secondo anno consecutivo dal portale internazionale skiresort.info. Non solo, la pista Spinale Direttissima è stata riconosciuta come la migliore pista nera al mondo. Tra le novità della prossima stagione ci sarà la sistemazione e l’allargamento della Pista Pradalago Facile.

Nella skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, lo sci è un’esperienza a misura dello sciatore contemporaneo. Il prezzo del giornaliero e del plurigiornaliero non è fisso ma dinamico e vantaggioso (- 20%) se acquistato online e in anticipo. Il prezzo migliore include anche l’assicurazione “Skipass Protetto” e con lo stagionale “Starpass” paghi quanto scii.

A FOLGARIDA MARILLEVA dal prossimo inverno gli sciatori della SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta potranno contare sulla nuova seggiovia esaposto Malga Panciana – Ometto, che va a sostituire la vecchia biposto ad attacco fisso Val Panciana – Ometto.

Il nuovo impianto sarà in grado di trasportare ogni ora 1.600 persone in più rispetto alla capacità attuale e avrà sedute riscaldate. Ampliati anche alcuni dei tracciati sciabili: l’allargamento e sistemazione delle piste Ometto 1 e Ometto 2 (zona a monte), della pista Orso Bruno (zona a valle), della pista Sghirlat e del tratto finale della pista Variante Orso Bruno e del tratto più alto della pista Panciana.

Ulteriore novità è la nuova struttura in località Malghet Aut in zona Folgarida, che prevede nuovi spazi per la ristorazione, spazi commerciali (deposito e noleggio) e di servizio oltre a una beauty area. In particolare, il nuovo ristorante dispone di un ampio volume vetrato, con vista sulle Dolomiti di Brenta. Ospita il bar e il ristorante e, all’esterno, è presente una grande terrazza panoramica, parzialmente coperta.

IN PAGANELLA. Allargamento della Pista Olimpionica 2 che permetterà di ospitare nuovamente gare internazionali, e allargamento della pista Cacciatori 2 per agevolare la discesa verso Pian Dosson. L’impianto Teresat diventa pedonabile, si potrà quindi salire con gli impianti fino a Baita Lovara.

Tecnologie satellitari e bacini di accumulo per un inverno più sostenibile

Nelle skiarea non si investe solo negli impianti di risalita, ma anche per migliorare l’efficienza delle reti dell’innevamento programmato, fondamentali per garantire piste sempre efficienti lungo tutta la stagione. Disporre, inoltre, all’interno della skiarea di un bacino di accumulo dell’acqua diventa sempre più strategico. L’ultimo è nato in Val di Fassa, in zona Pordoi dove Sitc Canazei ha realizzato un bacino di circa 120.000mc, che occupa una superficie di circa 21.000mq. Grazie ad esso si potrà innevare la maggior parte dell’area sciistica del Belvedere e del Col Rodella in 120 ore. E qualora si volesse innevare la sola parte del Sellaronda in molto meno. L’acqua raccolta nel periodo primaverile-estivo proviene da zone già in quota e ciò consente un notevole risparmio di energia elettrica altrimenti necessaria per pompare acqua da fonti di approvvigionamento situate a quote più basse.

Le scelte progettuali dell’opera hanno tenuto conto anche dell’ambito paesaggistico nel quale si ritrova il bacino in modo che l’opera abbia non solo valenza invernale per l’innevamento ma anche estiva per i numerosi turisti che frequentano la zona.

Sul fronte dei mezzi battipista si allarga il numero di skiarea che hanno introdotto mezzi che dispongono di tecnologie satellitari (Sistema Fleet Management) che permettono al gattista di conoscere in tempo reale lo spessore di neve sotto il proprio mezzo e di conseguenza ottimizzare il lavoro di battitura, che diventa anche più green grazie all’impiego del diesel vegetale “HVO lution”, diesel prodotto al 100% da materie prime rinnovabili, come carburante per battipista e altri mezzi di trasporto al posto di gasolio. Sarà utilizzato ad esempio a Obereggen, Catinaccio Carezza e a Lusia Bellamonte.

Funivie Pinzolo, tra le prime in Italia ad ottenere – già nel 2004 – la Certificazione Ambientale ISO 14001:20015 per la gestione degli impianti di risalita, piste da sci ed annesso impianto di innevamento, ha ottenuto nel 2023 la certificazione di sostenibilità integrata “Bronze Si Rating” di ARB SpA. e conferma la neutralità carbonica per il secondo anno consecutivo.

Nella skiarea San Martino di Castrozza-Passo Rolle, d’inverno come in estate, cabinovie, funivie e seggiovie si muovono unicamente grazie a energia prodotta da fonte idroelettrica, utilizzata anche per mettere in azione i generatori dell’innevamento programmato.

Uno slalom tra nuovi rifugi sulle piste

A Pinzolo, nel rinnovato rifugio Doss del Sabion, sarà realizzato un nuovo lounge bar che si aggiunge al già apprezzato ristorante Attic e alla proposta gourmet in quota.

A Folgarida, ulteriore novità nella skiarea è la nuova struttura in località Malghet Aut che prevede nuovi spazi per la ristorazione, spazi commerciali (deposito e noleggio) e di servizio oltre a una beauty area. In particolare, il nuovo ristorante dispone di un ampio volume vetrato, con vista sulle Dolomiti di Brenta.

Ospita il bar e il ristorante e, all’esterno, è presente una grande terrazza panoramica, parzialmente coperta. Nel soppalco, sarà ricavata una saletta ristorante gourmet con un’area cucina dedicata. Tutti gli spazi sono accessibili “sci ai piedi”. Dal punto di vista architettonico, grande attenzione è stata posta alla scelta dei materiali (predominano il legno, la pietra e il vetro) in modo da creare un edificio dallo stile contemporaneo ma ben inserito nel contesto paesaggistico e ambientale dell’area. Nella skiarea Alpe Lusia sul versante di Bellamonte riapre la Baita Ciamp de le Strie completamente ricostruita dopo l’incendio del 2021. Nella skiarea del Belvedere in Val di Fassa nuovo look per l’iconico Rifugio Fredarola.

Free Ski Day

Se siete principianti o sciatori evoluti sabato 14 dicembre è una data da segnare in agenda: è il Free Ski Day e in questa giornata i maestri delle Scuole di sci del Trentino aderenti si mettono a disposizione degli sciatori di ogni livello per lezioni collettive gratuite di 2 ore a bambini dai 4 anni in su e agli adulti nelle discipline dello sci alpino, snowboard e sci nordico. Anche attrezzature e skipass saranno gratuiti per la durata della lezione. Anche sciatori già evoluti potranno in questa occasione chiedere i consigli per migliorare ulteriormente la propria sciata. Chi prenota un week end per partecipare al Free Ski Day avrà uno skipass di due giorni al prezzo del giornaliero. Per partecipare basta contattare una delle Scuole di sci del Trentino su www.trentinosci.it/it/scuole