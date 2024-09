TRENTINO MARKETING * “I SUONI DELLE DOLOMITI“: «ULTIMO WEEKEND DI CONCERTI, CON I “POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI“ ED IL “PROFESSORE” VECCHIONI (28-29/9)

10.49 - giovedì 26 settembre 2024

Suoni delle Dolomiti: un ultimo weekend di parole e musica con Potenziali Evocati Multimediali e il “professore” Vecchioni

Sabato 28 (ore 12) in località Tresca nel Gruppo Cornacci – Monte Agnello sopra Pampeago e al cospetto del Latemar e gran finale domenica 29 (ore 14) in Val Duròn nei pressi del rifugio Micheluzzi.

L’ultimo weekend di concerti in alta quota tra le montagne del Trentino della 29esima edizione de I Suoni delle Dolomiti ruoterà attorno al mondo della canzone. Il concerto di sabato 28 (ore 12) ai 2.200 m di Località Tresca, nel Gruppo Cornacci in Val di Fiemme, di fronte al Gruppo del Latemar e del Monte Agnello, relitto geologico di un antichissimo vulcano, si preannuncia come un viaggio sonoro non soltanto nello spazio ma anche nel tempo. Una babele di lingue e dialetti di cui saranno protagonisti i 16 attori e cantanti di PEM – Potenziali Evocati Multimediali, allievi di una delle classi della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino diretta dal regista Gabriele Vacis.

Località Tresca si raggiunge da Pampeago con seggiovia Agnello e poi a piedi percorrendo il sentiero 509 (45 minuti di cammino, dislivello 100 metri, difficoltà E). Recupero in caso di maltempo: ore 17.30 Palafiemme di Cavalese. E la 29esima edizione de I Suoni delle Dolomiti si concluderà domenica 29 (ore 14) con il “professore” della canzone d’autore italiana: Roberto Vecchioni. Per questa sua nuova partecipazione a I Suoni delle Dolomiti, dopo il concerto del 2005, Roberto Vecchioni si esibirà, con al suo fianco Lucio Fabbri al violino e Massimo Germini alla chitarra acustica, nei pressi del Rifugio Micheluzzi in Val Duròn, sopra Campitello di Fassa, un luogo che custodisce lo spirito monumentale delle Dolomiti e il loro valore naturalistico e geologico. Il luogo del concerto si raggiunge dalla chiesa di Campitello di Fassa percorrendo a piedi il sentiero 529 (Via Crucis) fino alla località Pian, per poi proseguire su strada forestale seguendo le indicazioni per il rifugio (ore 2 di cammino, dislivello in salita 400 m, difficoltà E). In caso di maltempo il concerto di Roberto Vecchioni si terrà alle ore 17.30 presso il Cinema Teatro di Canazei.

Da ricordare che, per motivi di sicurezza, il servizio di bus navetta da Campitello per la Val Duròn sarà sospeso a partire dalle ore 9.30 e fino alle 18.00. Informazioni in merito all’APT della Val di Fassa allo 0462 609500. Aggiornamenti, programma, storia e curiosità sul nuovo sito del festival www.isuonidelledolomiti.it