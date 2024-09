TRENTINO MARKETING * “I SUONI DELLE DOLOMITI“: «QUATTRO I CONCERTI IN PROGRAMMA FRUIBILI DA PUBBLICI CON DISABILITÀ MOTORIA (13-25/9)»

11.11 - martedì 10 settembre 2024

Il Festival musicale investe sulla strada della maggiore accessibilità: quattro i concerti in programma che saranno fruibili da pubblici con disabilità motoria e uditiva grazie a zaini con tecnologia audio-tattile e mezzi di trasporto inclusivi.

La scommessa è fare del Trentino un luogo più accessibile e inclusivo, in cui ogni persona, a prescindere dalle proprie condizioni fisiche o psicologiche, possa sentirsi accolta, e un punto di riferimento nazionale fra le destinazioni turistiche inclusive, affidabili e organizzate. Il progetto “Trentino per tutti”, ideato dalla Provincia autonoma di Trento e vincitore di un bando promosso dal Ministero per la disabilità, punta da un lato a realizzare e promuovere strutture accessibili, ma anche a introdurre nuove esperienze e accrescere quei servizi sul territorio in grado di rispondere alle esigenze di residenti o ospiti diversamente abili.

Tra i soggetti istituzionali coinvolti nel progetto, Trentino Marketing sta lavorando su alcune iniziative e tra queste I Suoni delle Dolomiti accessibili. Un progetto sperimentato per la prima volta nell’edizione 2023 con l’obiettivo di rendere alcune delle date del festival accessibili a nuovi pubblici. Grazie alla collaborazione con Remoove, sono state valorizzate quattro date attraverso azioni per migliorare l’accessibilità motoria e sensoriale. In particolare le persone con disabilità motoria hanno fruito di servizi di accompagnamento dalle aree parcheggio ai luoghi dei concerti con personale dedicato e mezzi di trasporto sostenibili e inclusivi.

Le persone con disabilità uditiva hanno potuto vivere un’esperienza sensoriale unica grazie ai Subpac, zaini tecnologici che, indossati sul corpo, tramite un sistema audio tattile, vibrando al ritmo della musica, trasferiscono la risposta alle basse frequenze direttamente al corpo dell’ascoltatore. Sempre presente anche un traduttore LIS. Anche per questa edizione de I Suoni delle Dolomiti sono stati individuati quattro concerti accessibili in senso ampio: accessibilità motoria con facilitazioni per raggiungere il luogo e accessibilità uditiva. Queste le date:

13 settembre Villa Welsperg

Lana Kos, Mikheil Sheshaberizde, I Solisti di Verona

17 settembre Malga Brenta Bassa

Raphael Gualazzi

21 settembre Sagron Mis

Renaud Garcia-Fons Trio

25 settembre Fuciade

Paolo Conte Legacy

Nei luoghi dei quattro concerti sarà garantita l’assistenza alle persone con disabilità. In particolare un supporto per consentire di raggiungere il luogo del concerto – anche grazie a speciali mezzi e bike inclusivi, compresi alcuni nuovi modelli di Joelette dotati di assistenza elettrica. Per le persone con disabilità uditiva, la possibilità di utilizzare gli speciali zainetti Subpac.

Per iscriversi e richiedere i servizi di supporto e accompagnamento dal parcheggio al luogo dell’evento, così come l’utilizzo dei Subpac sarà sufficiente contattare Re-Moove, azienda trentina specializzata in mobilità inclusiva (www.re-moove.it/) attraverso l’indirizzo e-mail dedicato o i numeri a disposizione, compreso Whatsapp. Questi i contatti: isuoniaccessibili@re-moove.it – Tel. 0464 076840 – Whatsapp 351 7181793

Aggiornamenti, programma, storia e curiosità sul nuovo sito del festival www.isuonidelledolomiti.it