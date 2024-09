TRENTINO MARKETING * “I SUONI DELLE DOLOMITI“: «LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA VAL DURÒN, PER IL CONCERTO DI ROBERTO VECCHIONI (29/9 – 14.00)»

14.13 - venerdì 27 settembre 2024

Modalità di accesso alla Val Duròn per il concerto di Roberto Vecchioni | Domenica 29 settembre ore 14.00

Per raggiungere il rif. Micheluzzi:

da Campitello a piedi per il sentiero n. 529 (Via Crucis) fino alla località “Pian” e poi su strada forestale seguendo le indicazioni per la Val Duron (2 ore, dislivello in salita 400 m, difficoltà E – facile)

da Campitello a piedi lungo la strada forestale seguendo le indicazioni per la Val Duron (1.30 ore, dislivello in salita 400 m, difficoltà E – facile)

da Campitello in e-bike con guida, prenotando il pacchetto vacanza “Bike to the music”

Si consiglia di raggiungere la location del concerto almeno un’ora prima. Si raccomanda un abbigliamento adeguato a escursioni in montagna e a temperature basse. Consigliato un telo impermeabile per sedersi sul prato.

Il servizio navetta per/dal rifugio è sospeso – dalle 9.30 alle 18.00 – per permettere a tutti di salire in sicurezza lungo la strada.

La partecipazione al concerto è gratuita.

Dove parcheggiare:

Parcheggi gratuiti consigliati

– Mazzin (ufficio turistico);

– Fontanazzo (parco giochi);

– Canazei (impianti Belvedere).

Servizio navetta gratuito e senza prenotazione dai parcheggi consigliati alla piazza di Campitello, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

In caso di maltempo il concerto si terrà alle 17.30 al cinema teatro Marmolada di Canazei. Biglietti gratuiti distribuiti all’ingresso dalle 15.30 fino ad esaurimento posti.

Come raggiungere Campitello di Fassa. Per agevolare gli spostamenti in macchina verso la Val di Fassa e Campitello, è stata creata una mappa di punti di ritrovo da cui partire insieme, incoraggiando un uso consapevole delle automobili. Per organizzare il CarPooling, clicca qui