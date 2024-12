TRENTINO MARKETING * “ARTIGIANO IN FIERA 2024“: FAILONI, «A MILANO 35 LE AZIENDE PRESENTI, UN GRANDE ORGOGLIO RAPPRESENTARE QUESTA REALTÀ»

16.07 - martedì 3 dicembre 2024

Artigiano in Fiera: sono 35 le aziende trentine presenti. Failoni: “Un grande orgoglio rappresentare questa realtà”. Costante crescita di interesse delle Aziende trentine a partecipare a questo importante appuntamento. Nello stand territoriale curato da Trentino Marketing presenti anche i Consorzi dell’agroalimentare con i prodotti a Marchio Qualità Trentino e i due Consorzi del mondo neve, Skirama Dolomiti e Dolomiti Superski

Fino a domenica 8 dicembre negli spazi di Fiera Milano a Rho Pero il Trentino è protagonista a L’Artigiano in Fiera, vetrina internazionale dell’artigianato di qualità, che giunge alla 28a edizione. A questo appuntamento che richiama decine di migliaia di visitatori e dove oggetti, creazioni e prodotti si possono non solo ammirare, ma anche acquistare, la presenza degli artigiani trentini è numerosa e qualificata con una ricca scelta di manufatti artistici e selezionati prodotti dell’agroalimentare.

Questa mattina lo stand del Trentino ad Artigiano in Fiera è stato visitato dall’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni insieme a Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing e a Andrea De Zordo, presidente dell’Associazione Artigiani – Confartigianato Trentino, accompagnati nell’occasione dall’Amministratore Delegato di Ge.Fi. Spa Gabriele Alberti.

“Ricordo ancora quel dicembre 2018, pochi giorni dopo il mio insediamento come Assessore provinciale, che mi ha dato modo di rappresentare sia l’artigianato, ma anche il turismo, il mondo del commercio, tutte realtà che sono qui presenti”, le parole dell’assessore provinciale Roberto Failoni che ha aggiunto: “Un motivo di grande orgoglio e di questo ringrazio gli organizzatori che hanno percepito che il Trentino è un plus. Questo per noi vuol dire grandi responsabilità da un lato e dall’altro la possibilità di avere aziende come quelle presenti qui ad Artigiano in Fiera, di qualità e con prodotti unici, perché il grande valore del Trentino è proprio questo. Ma anche poter comunicare le nostre montagne, le nostre valli, le nostre città. Auguro a tutti gli espositori di poter avere grandi soddisfazioni in queste giornate e insieme la consapevolezza di dover assolutamente esserci anche il prossimo anno”.

“Il Trentino è una presenza storica ad Artigiano in Fiera: siamo qui dal 1997, ha ricordato Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing. 28 edizioni con una presenza che è andata rafforzandosi edizione dopo edizione. Oggi sono 35 gli espositori e alcuni di loro sono presenti fin dalla prima edizione. A loro si sono poi aggiunti il ristorante con l’Osteria tipica trentina, i consorzi che rappresentano le nostre realtà dell’agroalimentare di qualità. Ma Artigiano in Fiera è anche una importante vetrina per l’apertura della stagione invernale del Trentino con la presenza dei Consorzi Skirama Dolomiti e Dolomiti Superski. Si completa così la rappresentazione di un sistema trentino composito e certamente vivace e dinamico.”

“Con orgoglio che trovo questi stand sempre più ampi e sempre più curati a dimostrazione del nostro mondo, ha osservato Andrea De Zordo presidente dell’Associazione Artigiani – Confartigianato Trentino. All’interno della nostra galassia contiamo ben 42 mestieri, e alcuni in particolare si prestano ad essere valorizzati in questi spazi, a valorizzare il nostro artigianato e il nostro Trentino. Con orgoglio rappresento queste realtà da alcuni mesi e ogni giorno è sempre più emozionate vedere la passione e la dedizione i nostri artigiani mettono nel loro lavoro. Loro ci credono, ci crediamo noi e con l’appoggio delle istituzioni e di una organizzazione impeccabile portiamo avanti il nostro nome e il valore del nostro lavoro.”

Lo stand del Trentino è collocato nel Padiglione 1, all’ingresso della Porta Est della fiera, su uno spazio di circa 1.300 mq curato da Trentino Marketing e Trentino Sviluppo in collaborazione con Associazione Artigiani e piccole imprese del Trentino e Servizio artigianato e commercio della Provincia Autonoma di Trento.

In questo spazio trovano collocazione 35 aziende trentine per un’ampia proposta di prodotti. È presente anche uno spazio istituzionale per la promozione del territorio che vede, oltre a Trentino Marketing, due desk dedicati: uno allo Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, con le proposte turistiche di tutti i suoi ambiti, e un secondo riservato alle APT Val di Fiemme – Val di Cembra e Val di Fassa.

Presenti anche i principali consorzi dell’agroalimentare con i prodotti del territorio e in particolare quelli a “Marchio Qualità Trentino”: le trote e i salmerini di Astro, i formaggi del Gruppo Formaggi del Trentino come il Trentingrana, il Puzzone di Moena e il Casolét della Val di Sole, il comparto frutticolo con i prodotti Melinda e La Trentina. E non manca il mondo della distillazione rappresentato dall’Istituto Tutela Grappa del Trentino.

Sempre molto apprezzato dai visitatori lo spazio della ristorazione, in collaborazione con Associazione Ristoratori del Trentino, che ha incaricato, per questa edizione il Ristorante Belvedere di Levico Terme con l’Osteria Tipica Trentina che proporrà piatti dal forte richiamo alla tradizione gastronomica locale.

Artigiano in Fiera è visitabile fino all’8 dicembre dalle 10.00 alle 22.30 con ingresso gratuito per il pubblico.

Le aziende trentine che partecipano a L’Artigiano in Fiera 2024

1. Gocce d’oro apicoltura e giardino d’erbe – Piazze

2. Respiro delle Dolomiti – Nama

3. Hilda – Trento

4. Distilleria Fedrizzi – Toss di Ton

5. Elel ceramica, I colori delle Dolomiti – Val di Fassa

6. Distilleria Bertagnolli – Mezzocorona

7. Pasticceria Ortensia – Pellizzano

8. Trentino Erbe – Infusi & Tisane – MokaTeè – Lavis

9. Apicoltura Peterlini – Rovereto

10. Nosèla – Riva del Garda

11. Birrificio agricolo Plotegher – Besenello

12. Cappelletti grappe, amari e liquori – Aldeno

13. Olga Casanova – Val di Sole

14. Solerbe Farm azienda agricola – Cavedine

15. Fiordimugo – Cosmesi naturale – Altopiano Paganella

16. Pasticceria Mosna – Strudel del Trentino – Aldeno

17. La pica de uva – Malè

18. +mino – contemporary eco-jacket – Trento

19. 5+ Birrificio Artigianale – Trento

20. Azienda agricola Sant’Antonio – Comano Terme

21. Azienda agricola Grum – Predaia

22. Distilleria f.lli Pisoni – Pergolese

23. Tito Speck – Il Maso dello speck – Daiano

24. Macelleria Anselmi – Dimaro Folgarida

25. Teddy Bier, birrificio artigianale – Mori

26. Macelleria salumeria dal Massimo Goloso – Coredo

27. Birra artigianale Impavida – Arco

28. Leonardi Wood – Borgo Lares

29. Mito healthy food – Roverè della Luna

30. Silvia pasticceria – San Bernardo

31. Rechof Spumanti – Grumo San Michele

32. Azienda agricola biologica Maso del Gusto – Nave San Rocco

33. Panificio Brugnara Tullio – Pergine Valsugana

34. Borelli Patrizia – Cavalese

35. Macelleria Cis – Ledro