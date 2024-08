TRENTINO IN AZIONE * RESIDENZA FERSINA: «È L’ENNESIMA CONFERMA DI UNA POLITICA PROVINCIALE DISATTENTA, CHE IGNORA PROPOSTE CONCRETE»

17.59 - domenica 18 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Ha ragione il sindaco a non esprimersi, si esprima chi può (perché ne ha la competenza) e soprattutto deve dare risposte e risolvere le tematiche”, commenta la consigliera di Azione Giovanna Flor.

Quanto è accaduto nei giorni scorsi infatti presso la residenza Fersina non è altro che l’ennesima conferma di una politica provinciale che è stata negli ultimi anni disattenta e concentrata solamente a proporre slogan, ignorando soluzioni e proposte concrete. Quello che è non è accettabile – commenta la consigliera di Azione Giovanna Flor – è che per mancanza di azione di altri la nostra città si debba trovare a gestire tensioni e disagi per i quali, pur facendo molto, per la loro soluzione il Comune ha le mani legate”.

“Pur alla luce dell’evidenza, è imbarazzante osservare come la Lega, per voce dell’ex Assessore Bisesti, continui imperterrita a vedere come unica soluzione l’aumento dei controlli e degli interventi di polizia – interviene Massimiliano Mazzarella coordinatore cittadino di Azione – Un approccio miope e privo di visione che non considera che i disordini e il disagio si prevengono soprattutto con attività di formazione, integrazione ed evitando di concentrare troppe persone in luoghi ristretti.

Attività che più volte Azione ha evidenziato anche in campagna elettorale ma che sono rimaste inascoltate dai più. Si rileva con positività che, anche se con ritardo, oggi almeno la vice presidentessa Gerosa ammetta la necessità di cambiare rotta e, ad esempio, consideri necessario ripristinare quei corsi di italiano smantellati dalla sua precedente giunta assieme a quasi ogni altro finanziamento volto all’accoglienza e all’integrazione”.

Trentino in Azione