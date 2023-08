TRENTINO IN AZIONE * BYPASS TRENTO: MAZZARELLA, « L’APPROCCIO OPPORTUNISTICO DI FDI SFRUTTA OGNI OCCASIONE PER SUSCITARE IL MALCONTENTO »

15.15 - giovedì 3 agosto 2023

Nelle discussioni o, peggio, polemiche in relazione al progetto bypass è indispensabile mantenere un atteggiamento serio e razionale. Azione ha sempre confidato nelle capacità e professionalità delle diverse istituzioni coinvolte, in particolare per quanto concerne le aree che presentano da decenni criticità ambientali. Per noi è quindi fondamentale la chiarezza sulla possibilità o meno di procedere con i lavori nei cantieri in condizioni di totale sicurezza per i cittadini e per l’ambiente.

Va detto con chiarezza, però, che solo una comprovata esistenza di pericoli per la salute pubblica renderebbe indispensabile una rivalutazione della situazione. In assenza di ciò continuare a mettere in discussione quotidianamente un progetto di rilevanza strategica per il Trentino è da irresponsabili. In questo senso, l’approccio opportunistico adottato da Fratelli d’Italia in questo delicato momento dimostra un’attitudine a sfruttare cinicamente ogni occasione per stimolare le paure e suscitare il malcontento nei cittadini. Alla ricerca spasmodica e spregiudicata di un consenso elettorale da ottenere anche a scapito del futuro del Trentino.

Massimiliano Mazzarella

Coordinatore Direttivo Provinciale