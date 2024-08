TRENTINO * CIAMPAC: «DOMENICA 25 AGOSTO YOGA E BAGNI DI SUONO, CON CAMPANE TIBETANE E OCEAN DRUMS»

12.14 - sabato 24 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Rilassarsi, riconnettersi con sé stessi, guidati da gong, campane tibetane, ocean drum, tamburi o shruti box, con vista sul Gruppo del Sella. È quello che propone il Ciampac, area escursionistica raggiungibile in telecabina da Alba di Canazei, per domenica 25 agosto.

Torna infatti l’appuntamento con l’evento “Yoga e bagni di suono”: a partire dalle 10.00 Giorgia e Alberto di Evolution Vigolana ASD accompagneranno i partecipanti in questa coinvolgente esperienza attraverso diversi momenti della durata di un’ora l’uno, a partecipazione libera.

Dalle 10.00 alle 11.00 è previsto “Yoga e Miti”, per riscoprire i movimenti di questa disciplina attraverso un mito greco, mentre dalle 14.00 alle 15.00 “Yoga dei meridiani”, con stiramento dei 12 meridiani Masanuga della medicina tradizionale cinesi. Le due attività saranno intervallate, dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00, dai bagni di suono.

La giornata di meditazione può essere completata con il percorso “Out of the Box – Porta in quota le tue emozioni”, il primo sentiero tematico per adulti dedicato ai cinque sensi, da affrontare seguendo i consigli e i suggerimenti riportati su card illustrate consegnate alla partenza.

L’area, che grazie al suo ricco ventaglio di proposte e attività in quota nel corso dell’estate ha riscontrato un grande successo, è raggiungibile fino a domenica 15 settembre. In programma una grande festa di chiusura aperta a tutti.