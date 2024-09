TRENTINO * 37MO ROCK MASTER 2024: «SABATO 14/9 NELLA “HOME OF CLIMBING” DI ARCO, CON 10 CLIMBERS OLIMPICI»

13.59 - lunedì 2 settembre 2024

Il 37° Rock Master è sabato 14 settembre nella “Home of Climbing” di Arco (Trento). Sui blocchi del KO Boulder e sulle vie del Duello Lead si sfidano i migliori della disciplina. Per l’Italia Rogora e Moroni sfidano la talentuosa Pilz (AUT), ci sono Ghisolfi, Piccolruaz e Schenk. Atteso il campionissimo Ondra (CZE) e occhio ai giovani Van Duysen (BEL) e Potočar (SLO)

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono stati un successo e hanno sancito a livello mondiale il valore inestimabile dell’Arrampicata Sportiva, che ora si prepara a vivere il suo grande appuntamento annuale di caratura internazionale: la 37.a edizione di Rock Master, in programma per sabato 14 settembre.

La “Home of Climbing” della Città di Arco ospiterà la crème de la crème della disciplina: 7 atlete e 7 atleti si sono già accaparrati i primi posti disponibili dei 16 totali (8 al femminile e 8 al maschile) che andranno a comporre il tabellone per le inimitabili sfide di KO Boulder e Duello Lead targate Rock Master.

Al femminile c’è l’austriaca Jessica Pilz, fresca della conquista della medaglia di bronzo alle Olimpiadi e che in bacheca ha già due trofei di Rock Master (2021 e 2022) ed è medaglia d’oro ai mondiali Lead. Con la nativa di Haag (AUT) gareggeranno anche la trentina d’adozione Laura Rogora e la genovese Camilla Moroni. Le due colleghe e compagne di squadra delle Fiamme Oro sono il presente e il futuro dell’Arrampicata Sportiva, con Rogora che predilige la specialità Lead (argento europeo e bronzo mondiale, campionessa italiana) e Moroni il Boulder (cinque volte campionessa italiana e prima azzurra a salire sul podio mondiale, argento).

Pronta a debuttare a Rock Master l’austriaca Mattea Pötzi, che ha dato prova del suo talento cristallino fin dalle categorie giovanili, sarà la prima volta anche per la tedesca Lucia Dörffel, classe 2000 che ha rappresentato la Germania ai Giochi Olimpici di Parigi, già protagonista ad Arco ai Campionati Mondiali Giovanili, mentre conosce bene la gara all’ombra del Monte Colodri la slovena Vita Lukan (vincitrice 2021) che dopo i titoli di campionessa europea e mondiale giovanile nella Lead, un oro e due bronzi in Coppa del Mondo, si prepara per una nuova avventura. Arriva dall’altra parte del mondo, letteralmente, per Rock Master Oceania “Oceana” Mackenzie: la climber australiana sarà al via della 37.a edizione, con la classe 2002 che nella sua giovane carriera vanta già due partecipazioni ai Giochi Olimpici (7.a a Parigi 2024 e 19.a a Tokyo 2021).

Nella lotta al maschile per l’ambito trofeo Rock Master è immancabilmente un osservato speciale Adam Ondra, “l’Alieno” dell’Arrampicata Sportiva, leggenda vivente che ha liberato la prima via 9c al mondo e messo la sua firma nell’albo d’oro di Rock Master per ben 7 volte. Per l’Italia rispondono presente i talenti di Stefano Ghisolfi, autentica colonna portante del movimento azzurro del climbing e massimo esponente della Lead con all’attivo una Coppa del Mondo, 15 podi in CdM e 9 titoli italiani, Michael Piccolruaz, “il signore del Boulder” che ha sfiorato per due volte la vittoria a Rock Master (nel 2021 e nel 2022) e sarà affamato di successo, e infine Filip Schenk, promessa del Boulder tricolore già terzo nel Duello Lead del 2022. Dall’estero saranno agguerriti i giovani e talentuosi Luka Potočar (SLO), prima medaglia mondiale maschile nella storia della Slovenia (argento Lead), Hannes Van Duysen (BEL), campione del mondo giovanile 2021, 2022 e 2023 e già argento e bronzo in CdM, e Yannik Flohé (GER) campione del mondo nella combinata Lead e Boulder di Mosca 2021.

Dei 14 concorrenti confermati fin qui ben 10 vantano almeno una partecipazione ai Giochi Olimpici e sono Laura Rogora, Camilla Moroni, Jessica Pilz, Oceania Mackenzie, Adam Ondra, Michael Piccolruaz, Luka Potočar, Lucia Dörffel, Hannes Van Duysen e Yannik Flohé, ennesima conferma che Rock Master sa conquistare e attrarre solo il meglio del panorama internazionale dell’Arrampicata Sportiva.

Sabato 14 settembre le donne saranno le prime a fronteggiarsi con il KO Boulder a partire dalle 15.00, a seguire le sfide al maschile. Dalle 21.00 si svolgeranno le qualifiche del Duello Lead e dalle 22.00 le spettacolari finali con diretta TV su Rai Sport (canale 58 DT). Prima, dopo e durante, il ricco programma di intrattenimento e animazione, con Birrificio Impavida e Cantiere 26 partner dell’evento.

Mentre cresce la curiosità nello scoprire chi occuperà i due posti rimanenti per il 37° Rock Master, il comitato organizzatore Rock Master 20.20 e Garda Trentino mandano avanti i lavori per garantire un’edizione di successo, con ingresso gratuito al rinnovato Climbing Stadium di Arco.