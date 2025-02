TRENTINGRANA GRUPPO FORMAGGI DEL TRENTINO * NOMINE: «SIMONE BONAPACE NUOVO RESPONSABILE COMMERCIALE E MARKETING»

16.12 - lunedì 10 febbraio 2025

Trentingrana Gruppo Formaggi del Trentino annuncia la nomina di Simone Bonapace a nuovo Responsabile Commerciale e Marketing. Con questa nuova guida, il Gruppo punta ad un ulteriore sviluppo del business e a rafforzare la presenza dei prodotti Trentingrana nel mercato nazionale e internazionale.

Classe 1988, Bonapace porta con sé un’importante esperienza nel settore alimentare e nella gestione commerciale. Con una laurea magistrale in General Management e una laurea in Economia e Gestione Aziendale presso la Facoltà di Economia di Trento, ha sviluppato negli anni un ricco percorso professionale in aziende di prim’ordine, come Seven SPA (Gruppo Poli Supermercati), Agorà Network Scarl ed ESD Italia S.r.l.

Nel corso della carriera, ha saputo distinguersi per la sua capacità di gestire portafogli di fornitori strategici, sviluppare assortimenti innovativi e incrementare il fatturato attraverso strategie mirate.

Nel suo nuovo ruolo, Simone Bonapace avrà il compito di guidare il Gruppo in una nuova fase di crescita, concentrandosi sul continuo miglioramento dei servizi e sull’attivazione di sinergie strategiche con il territorio trentino. Il suo incarico sarà volto a rafforzare il legame tra i formaggi trentini e la loro terra d’origine, valorizzando prodotti che incarnano tradizione e innovazione.

“Sono onorato di poter contribuire allo sviluppo di strategie innovative e sostenibili per un gruppo che rappresenta l’eccellenza casearia del Trentino”, ha dichiarato Bonapace. “Il mio obiettivo è accrescere il riconoscimento di questi prodotti unici, migliorandone ulteriormente la competitività e rafforzando la collaborazione con i caseifici e gli allevatori locali, oltre al legame con un territorio straordinario come il Trentino”.

Trentingrana Gruppo Formaggi del Trentino è da sempre un simbolo di alta qualità, con prodotti realizzati secondo le tradizioni casearie locali. Il latte trentino, proveniente da allevamenti sostenibili situati in aree alpine, è alla base di formaggi genuini che incarnano il profondo rispetto del territorio. Il Gruppo garantisce un controllo rigoroso della filiera e valorizza le tecniche artigianali che rendono i suoi prodotti unici.

A sostegno del suo nuovo incarico, Bonapace troverà anche un nuovo centro di confezionamento, oltre a un innovativo progetto di conservazione e stagionatura ipogea dei formaggi, realizzato in collaborazione con il Gruppo Miniera San Romedio. Questa sinergia rappresenta un ulteriore sviluppo verso il futuro, puntando alla qualità senza compromessi.

Simone Bonapace succede a Federico Barbi, pronto a portare avanti la tradizione del Gruppo con passione e una visione moderna.

Andamento positivo per Trentingrana nel 2024, con prospettive incoraggianti per il futuro

Il 2024 si è concluso con risultati decisamente positivi per la linea Trentingrana, registrando un fatturato superiore ai 41 milioni di euro, generato da vendite di prodotto in forme per il 53%, prodotto confezionato per il 35% e prodotto grattugiato per il 12% (quest’ultima è la referenza che è cresciuta maggiormente rispetto al 2023). Questo dato confortante si tradurrà in un’ottima liquidazione per il prodotto conferito dai soci, considerando che tale liquidazione si riferisce al prodotto conferito tra luglio 2023 e giugno 2024. La situazione si sta dimostrando molto favorevole anche in questo inizio 2025: le attuali quotazioni dovrebbero rimanere stabili nel medio periodo, cosa che ci fa ben sperare per la vitalità all’intero comparto.

Concast continua a investire nella valorizzazione del Trentingrana, consapevole che il mercato dei formaggi duri offre maggiori garanzie di stabilità e redditività nel lungo periodo rispetto ad altre categorie di latticini, che presentano maggiore volatilità nelle quotazioni. L’obiettivo primario è garantire una remunerazione adeguata ai soci, affinché il loro impegno sia valorizzato e siano incentivati a proseguire e, auspicabilmente, ad ampliare la produzione.

Maggiorazione degli acconti e prospettive di mercato

In considerazione della favorevole congiuntura di mercato, il Consiglio di Amministrazione di Concast ha deliberato, nella seduta del 23 dicembre 2024, una maggiorazione degli acconti di fine anno, pari a 1,5 euro/kg sia per il Trentingrana che per il Burro Trentino. Questo ulteriore riconoscimento testimonia l’impegno di Concast nel valorizzare il lavoro dei propri soci. Le prospettive a medio termine per il mercato dei formaggi duri, che indicano una tendenza alla stabilizzazione dei prezzi, alimentano ottime aspettative anche per l’anno appena iniziato, con positive ricadute sulle liquidazioni ai soci.

Il mercato dei formaggi duri in Italia: un settore in crescita

Il mercato dei formaggi duri in Italia si conferma un comparto dinamico e in continua evoluzione. Negli ultimi anni, si è assistito a una crescente domanda di prodotti di alta qualità, con una particolare attenzione alla provenienza, alla tracciabilità e alle caratteristiche organolettiche. Secondo recenti analisi di settore (dati Clal.it e Assolatte), il consumo di formaggi duri, come Grana Padano, Parmigiano Reggiano e, naturalmente, Trentingrana, ha mostrato una tendenza positiva, sostenuta sia dal consumo interno che dalle esportazioni. I consumatori sono sempre più informati e alla ricerca di prodotti che offrano non solo gusto, ma anche garanzie in termini di qualità e sicurezza alimentare. Questa tendenza favorisce i formaggi a Denominazione di Origine Protetta (DOP), come il Trentingrana, che rappresentano un’eccellenza del Made in Italy.

Strategie per il futuro: innovazione e valorizzazione del prodotto

Nonostante il quadro positivo, Concast è consapevole della necessità di affrontare alcune sfide, tra cui il calo del conferimento di prodotto registrato negli ultimi anni. Per superare questa criticità, sono state individuate due strategie principali:

Puntare a mercati più proficui: Concast intende intensificare la propria presenza sui mercati che offrono maggiori opportunità di crescita e di valorizzazione del prodotto, sia a livello nazionale che internazionale.

Innovazione e nuove referenze: Grazie al nuovo centro unico di confezionamento, operativo da circa un anno, Concast ha ampliato la propria offerta con nuove referenze, come i cubetti di Trentingrana e il Trentingrana grattugiato stagionato oltre 20 mesi. Queste nuove proposte mirano a intercettare le esigenze di un consumatore moderno, che ricerca prodotti pratici e versatili.

Riconoscimenti

Un importante riconoscimento è giunto per il Burro Trentino, che ha ottenuto il prestigioso premio Top Italian Food di Gambero Rosso. Questo premio conferma l’alta qualità del prodotto e ne favorirà la diffusione nei punti vendita.