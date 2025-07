TRENTINGRANA * ALIMENTAZIONE SANA E MOVIMENTO: “ADOTTA” DUE BUCHE A MADONNA DI CAMPIGLIO, QUANDO IL GUSTO INCONTRA LO SPORT»

09.50 - giovedì 24 luglio 2025

Trentingrana “adotta” due buche a Madonna di Campiglio: quando il gusto incontra lo sport. Il Consorzio celebra il binomio tra alimentazione sana e movimento, arricchendo il campo da golf con iniziative originali, la prima Coppa Trentingrana e il sostegno alla Giornata dell’Ospite.

Trentingrana rafforza la sua presenza sul campo da Golf Club di Madonna di Campiglio, confermando il suo sostegno alla promozione di uno stile di vita sano che unisce movimento all’aria aperta e alimentazione di qualità.

Dopo aver “adottato” lo scorso anno una delle buche del suggestivo percorso, il Consorzio ha deciso quest’estate di adottarne una seconda, aggiungendo un tocco di originalità e gusto alla sfida sportiva: chiunque riuscirà a fare “hole-in-one” – cioè centrare la buca con un solo tiro – su una delle due buche firmate Trentingrana, riceverà in premio una forma di Trentingrana, simbolo del sapore e della tradizione casearia trentina.

Ma l’impegno del Consorzio non si ferma qui. Per rendere il percorso ancora più accogliente, Trentingrana ha arricchito il campo con angoli di riposo realizzati con materiali naturali come pellet e cuscinoni, perfettamente integrati nel paesaggio alpino e ideali per concedersi una pausa contemplativa tra una buca e l’altra.

La prima Coppa Trentingrana

Sabato 26 luglio il campo ospiterà la prima Coppa Trentingrana di golf, un appuntamento speciale dedicato agli amatori di questa disciplina che vedrà tra i partecipanti anche Roberto Simoni, presidente della Cooperazione Trentina e appassionato golfista. Sarà un momento di sport e convivialità, in linea con la filosofia del Consorzio, che promuove il movimento all’aria aperta e il piacere di mangiare bene come pilastri di una vita salubre. Iscrizioni aperte presso il Golf Club.

Trentingrana alla Giornata dell’Ospite

Anche quest’anno, inoltre, Trentingrana sarà sponsor della tradizionale Giornata dell’Ospite di Madonna di Campiglio, in programma domenica 10 agosto. All’interno del “Villaggio enogastronomico” i visitatori potranno degustare il Trentingrana e altri prodotti trentini e di altre DOP e IGP italiane, scoprire itinerari alla scoperta della natura alpina o partecipare al torneo di golf sulle buche adottate dal Consorzio, caratterizzate dallo slogan “Dove il gusto colpisce”.

Un messaggio di salute e territorio

Con queste iniziative Trentingrana desidera ricordare che scegliere alimenti genuini e praticare attività fisica in un ambiente naturale, come quello offerto dalle Dolomiti di Brenta, è un investimento sul proprio benessere e un gesto di rispetto per sé e per il territorio.