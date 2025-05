TRANSDOLOMITES * VERSO BRUXELLES: «CONFERENZA SULLA FERROVIA “VALLI AVISIO”, IL 14/5 LA PRESENTAZIONE A TRENTO (15.00)»

18.18 - venerdì 9 maggio 2025

È in programma la conferenza stampa di Transdolomites che avrà luogo nella saletta della Birreria Pedavena Via Santa Croce, 15 – Trento mercoledì 14 maggio ore 15.00. Verrà presentato il programma della conferenza che Transdolomites organizza a Bruxelles il 20 maggio 2025.

“Il ruolo dell’Unione Europea per il potenziamento delle reti ferroviarie nelle aree alpine per consentirne lo sviluppo sostenibile. LA FERROVIA VALLI DELL’AVISIO, TRENTO-PENIA DI CANAZEI E LO STUDIO DI FATTIBILITA’ “ – ore Ore 9.00– 13.00 è il titolo dell’evento che verrà ospitato nella sala conferenze della Rappresentanza del Land Tirol, della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento – 45-47 Rue de Pascale, B-1040 Bruxelles.

Ci sono voluti mesi di impegno per trasformare un’idea, una scommessa in un evento concreto ed il risultato è quello di un programma e di un’adesione delle Istituzioni europee che è andata ben oltre le nostre aspettative.

Si parlerà del Trentino come realtà turistica e delle progettualità in ambito di trasporti sostenibili, delle criticità legate al turismo di massa. Si parlerà di Euregio sulle medesime tematiche e di ferrovia Avisio.

Presenti alti dirigenti delle DG, (Divisioni Generali della Commissione europea) Move. Regio, Comunicazione, Parlamento Europeo, EUSALP, Convenzione delle Alpi, ASSTRA Rail l’associazione che in Italia rappresenta tutte le società ferroviarie che operano in Italia. Nella scaletta i progetti transfrontalieri di Svizzera e Austria che hanno risposto con entusiasmo all’invito di Transdolomites.

Una mattina piena con Ministero dei Trasporti ed RFI collegati come auditori perché la ferrovia Avisio così come quella del Garda e anche l’ipotesi della Trento-Mezzana che si possa collegare alla Svizzera hanno i requisiti per accedere ai finanziamenti europei per il Corridoio Ten-T , Ferrovia del Brennero. Parola di Commissione Europea.

Abbiamo gettato le basi per questa conferenza ma allo stesso tempo si stanno creando le condizioni per ulteriori momenti di proficua collaborazione con le DG e Agenzie della Commissione Europea.

Tutto ciò a dimostrare quali traguardi si possono raggiungere quando la società civile si organizza, produce idee, progettualità e visioni futuribili e credibili.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites