TRANSDOLOMITES * SICUREZZA STRADALE: PRESIDENTE GIRARDI, « AL MUSE DI TRENTO CONVEGNO E DIBATTITO CON FOCUS, “TERRITORIO – SICUREZZA – MOBILITÀ” (26/4 – 14.30) »

Transdolomites presenta il programma del convegno del 26 aprile 2023 ore 14.30 – 18 Sala Conferenze del MUSE.

Il tema trattato riguarda un tema tragico della violenza sulle strade. Strade violente per quanto accade quotidianamente sulla rete stradale nazionale, europea. Violenza che è data anche dai comportamenti degli utenti della strada. Sempre più attuale in questo contesto il contributo che l’urbanistica può fornire per progettare città più sicure ed a misura dei cittadini ed il ruolo sempre più strategico che il servizio di mobilità pubblica può ricoprire nell’accompagnare verso la transizione di una mobilità più sostenibile.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites APS

Secondo le stime dell’Osservatorio “Audimob” di Isfort (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i trasporti) contenute nel Rapporto sulla mobilità degli italiani, gli abitanti hanno ripreso a muoversi a ritmi sostenuti. Passata la criticità pandemica, nel primo semestre del 2022 la ripresa della domanda di mobilità ha avuto una significativa accelerazione: quasi 100 milioni di spostamenti giornalieri (solo giorni feriali), un volume molto vicino alla soglia pre-pandemica (-6% rispetto al 2019). In Italia, ogni giorno, si muovono circa 50 milioni di persone mentre gli spostamenti medi giornalieri si attestano abbondantemente sopra i 100 milioni.

Gli incidenti stradali sono stati nel 2021 poco più di 150.000, con un incremento di quasi il 30% rispetto al 2020, le vittime sono state 2.875, il 20% in più del 2020, e i feriti 204.728 (+28,6%). Sono comunque numeri inferiori a quelli registrati nel 2019. Il tasso di mortalità (numero decessi ogni 100 incidenti) è sceso di una frazione di punto attestandosi a 1,9.

Gli incidenti stradali e i suoi effetti di lesività interessano soprattutto le auto (65,1% di sinistri, 53,3% di morti) e i motocicli (17,5% di feriti, ben 27,5% di morti). Non marginale il peso della bicicletta (muscolare ed elettrica) che è stata coinvolta nell’anno in circa 17mila incidenti con oltre 16mila feriti e 225 morti. Quanto ai monopattini elettrici la vulnerabilità del mezzo si va consolidando come mostrano i numeri, (soprattutto se si tiene conto che l’uso del monopattino è crescente ma ancora limitato): oltre 2.000 incidenti con 2.107 feriti e 10 morti. Infine, i pedoni deceduti sono stati 471, pari al 16,4% del totale (in diminuzione dal 17,1% del 2020 e dal 16,8% del 2019).

Nel quadro della mobilità è opportuno distinguere quali modalità e mezzi di spostamento siano sostenibili e quali meno, poco o per nulla sostenibili utilizzando quattro ordini di criteri:

• impatto sull’ambiente, quindi sui cambiamenti climatici, ovvero emissione di gas serra, e sulla salute dell’uomo, attraverso la produzione di particolati fini e ossidi di azoto, oltre al consumo di energia per ogni utente trasportato;

• impatto sul consumo di risorse ed energia impiegati per realizzare e poi muovere un mezzo di una, due tonnellate e anche oltre, usato in genere per spostare una sola persona;

• impatto sulla vivibilità urbana, considerando il fattore di congestione del traffico, occupazione e invasività degli spazi urbani da parte dei veicoli, sia in movimento che in sosta, soprattutto nei confronti di categorie fragili come bambini, anziani e disabili;

• impatto sulla mortalità e lesività dei vari veicoli, considerando che il fenomeno della violenza stradale oltre a produrre un grande numero di morti e feriti, genera per la comunità un costo che supera i 30 miliardi di euro.

Sulla base di questi parametri di valutazione possiamo considerare sostenibili le mobilità leggere, di trasporto pubblico e collettivo mentre non sostenibili le altre, automobile in primis, a meno che questa non sia condivisa, viaggi con due o più persone a bordo e rappresenti una quota parte minima degli spostamenti in

intermodalità e multimodalità. Il concetto di non sostenibilità non comprende le utenze fragili come disabili e anziani non deambulanti che utilizzano l’autoveicolo per evidente necessità.

L’azione pubblica, dunque dovrebbe avere come obiettivi prioritari:

• favorire la libera scelta del cittadino verso ogni modalità di spostamento che ri- tenga opportuna e, preferibilmente, più sostenibile;

• garantire pari condizioni di accesso al mercato e concorrenza tra gli operatori.

I dati statistici sono pesantissimi, nel 2019 su 3173 vittime totali ben 1573 (49%)

appartenevano a categorie di utenti della strada non protette da abitacolo.

Il convegno vuole riflettere sulla sostenibilità sociale che sta alla base delle modalità di spostamento e di guida funzionali alla più ampia vivibilità urbana.

Programma

14.30 Presentazione e saluti istituzionali

• Massimo Girardi, Associazione Transdolomtes

• Monica Baggia, Assessora alla Pianificazione Territoriale

ed Edilizia Privata del Comune di Trento

• Fiorenzo Dalmeri, Presidente di ACI Trento

Interventi:

• Roberto Andreatta, Dirigente generale del Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione della Provincia Autonoma di Trento

• Marco Piccolroaz, Vicepresidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento:

“Ripensare le città per ridurre le distanze”

• Alfredo Giordani, Associazione Vivinstrada

• Gilberto Simoni, ex ciclista professionista su strada e di mountain bike.

• Franco Fabbri, Dirigente Sezione Polizia Stradale di Trento:

“Consigli sulla sicurezza stradale per pedoni e ciclisti”

• Flavio Lucio Rossio, autore del libro “Bulldriver: conducenti che aggrediscono” • Antonio Consiglio, autore di “Cambiare mobilità”

• Patrizia Pisi, Vicepresidente Nazionale dell’AVISL

e Stefano Benato, Coordinatore Regionale del AVISL

• Giordano Biserni, Asaps Amici e sostenitori della Polizia Stradale

• Gioia Bucarelli, curatrice del libro “La strada e la vita. In ricordo di Huub

Pistoor e di tutte le vittime della violenza stradale”

• Giuseppe Guccione, di Fondazione Luigi Guccione Onlus