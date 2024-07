TRANSDOLOMITES * “ROSENGARTEN BUS“: PRESIDENTE GIRARDI, «IL PROGETTO STA PRENDENDO FORMA, REALIZZATA UNA PRIMA BOZZA GRAFICA»

15.47 - lunedì 29 luglio 2024

Annunciato da tempo, il progetto Rosengarten Bus sta prendendo forma. Confidavamo di renderlo operativo già nel corso dell’estate 2024 ma dati i tempi stretti tra maturazione dell’idea e la sua concretizzazione abbiamo preferito lavorare sulla struttura grafica, i contenuti, la ricerca dei partner ed il consenso. Alla luce dei risultati che stiamo raccogliendo alla fine è stata la scelta giusta anche perché questo progetto di comunicazione è stato pensato per essere operativo a tempo indeterminato e non a scadenza.

Ulteriore motivo della prudenza il fatto che si confida che questo progetto pilota possa poi essere esteso su altri territori della nostra regione.

Le linee guida sulle quali lavorare sono state le seguenti:

1) Soggetto; linea extraurbana 180 di collegamento tra Bolzano, Val d’Ega, Passo Carezza, San Giovanni di Fassa (TN)

2) Titolo del progetto ; Rosengarten Bus. Il nome di battesimo del progetto non altera la natura del servizio della 180, ma porta un valore aggiunto al servizio di TPL

3) Obiettivo del progetto; il viaggio non sia un mero trasferimento da un luogo geografico a un altro ma sia anche emozione e momento di promozione culturale attraverso la comunicazione del territorio che si attraversa viaggiando. Si promuove un’esperienza che non si potrebbe assaporare muovendosi in automobile, si rende più “ curioso” l’utilizzare il mezzo pubblico, si promuove il multilinguismo nell’ambito della comunicazione( italiano, tedesco, ladino, inglese), si vuole essere coerenti nella gestione della mobilità nei territori che ospitano siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità. IL Rosengarten-Catinaccio- Ciadenac’ è infatti sito UNESCO.

4) uno slogan: Il viaggio senza auto nel cuore delle Dolomiti

4) Le azioni di comunicazione immaginate per la divulgazione del progetto:

– Produrre un logo che certifichi il Rosengarten Bus e che il logo rappresenti un messaggio di squadra; treno-pullman- gruppo del Rosengarten

– Appendini in materiale riciclabile da esporre all’interno dei mezzi della 180

– Locandine da esporre alle fermate lungo il percorso della 180

– Comunicazione virtuale tramite i monitor sul pullman, link dedicato,

– Ricerca dei partner al progetto; Istituzioni pubbliche competenti nel settore della mobilità pubblica, Associazioni Turistiche, Comuni, Associazioni, soggetti che operano nel settore dei trasporti. IL tutto privo di carattere commerciale.

– Sostegno economico del progetto; Transdolomites finanzia questa prima parte del progetto confidando di creare una cordata di partner che a vario titolo portino sostanza ai contenuti. Ad oggi è giunta la comunicazione di adesione da parta dell’Istituto Culturale Ladino “ Majon di Fascegn” ma altre sono in procinto per essere riconfermate,

– I contenuti ; il percorso della 180 è un’immersione nella cultura. Si pensi ad es. alla vulcanologia, geologia, che accomunano la conca di Bolzano con la Val d’Ega, Lago di Carezza, gruppo del Latemar, gruppo del Catinaccio, Ciampedie nel Centro Fassa.

La cultura sudtirolese, ladina, italiana. La storia della costruzione della S.S. 241 della Val d’Ega e l’Ing. Theodor Christomanos, la figura di Dieudonné Sylvain Guy Tancrède de Dolomieu geologo francese, da cui ha preso nome la dolomia, roccia da cui sono composte le montagne delle Dolomiti.

La botanica, gli eventi estremi come tempesta Vaia, l’infestazione del bostrico. Elementi questi ultimi che fanno parte della storia contemporanea. Sono della tracce che nel turista trovano l’attenzione all’apprendimento ma allo stesso tempo pillole di conoscenza a disposizione dei residenti

In queste settimane è stata realizzata una prima bozza grafica che alleghiamo come anteprima. Abbiamo creato un dominio web (Non operativo ancora). A ciò si è aggiunta l’autorizzazione di STA, Strutture Trasporto Alto Adige a inserire il QR e link di Alto Adige Mobilità per accedere facilmente alla consultazione degli orari dei mezzi pubblici; gomma, ferro, fune. A ciò si aggiunge il QR del Rosengarten Bus che rappresenterà la porta madre di accesso a tutti contenuti del viaggio nelle Dolomiti

Oltre al buon esito del progetto in oggetto, materia di proposta sarà anche un investimento nella riqualificazione del sistema informativo alle fermate dei mezzi pubblici con una particolare attenzione a quanto è stato realizzato in Svizzera e in Val Venosta grazie ai finanziamenti Interreg.

In conclusione confidiamo di poter presentare la struttura del progetto nel mese di settembre con una conferenza stampa ad hoc da tenersi a Bolzano.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites